Á hậu Phương Anh thả dáng cực “bỏng mắt”, khoe trọn thân hình với bikini, người hâm mộ mê mẩn không thôi

Sao Việt 17/08/2022 14:31

Mới đây, Á hậu Phương Anh đã tung bộ ảnh bikini cực quyến rũ trước ngày dự thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế).

Sở hữu chiều cao 1m76 và số đo ba vòng ấn tượng: 87-61-93 cm, sức hút của cô nàng khiến người hâm mộ “khó chối từ”.

Á hậu Phương Anh thả dáng cực “bỏng mắt”, khoe trọn thân hình với bikini, người hâm mộ mê mẩn không thôi - Ảnh 1
 

Trong bộ ảnh mới đây, nàng Á hậu diện bikini kết hợp cùng lối trang điểm tone nâu, toát lên vẻ đẹp quý phái, yêu kiều và đầy sang “chảnh”.

Á hậu Phương Anh thả dáng cực “bỏng mắt”, khoe trọn thân hình với bikini, người hâm mộ mê mẩn không thôi - Ảnh 2
 

Body săn chắc và thon gọn của cô nàng cũng là điểm cộng cho nhan sắc thăng hạn. Gần đây nhất, Á hậu Phương Anh còn được chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor dự đoán sẽ lọt Top 5 của cuộc thi năm nay.

Á hậu Phương Anh thả dáng cực “bỏng mắt”, khoe trọn thân hình với bikini, người hâm mộ mê mẩn không thôi - Ảnh 3
 
Á hậu Phương Anh thả dáng cực “bỏng mắt”, khoe trọn thân hình với bikini, người hâm mộ mê mẩn không thôi - Ảnh 4
 

Có thể thấy, nàng hậu cùng với ê-kip đang chuẩn bị và đầu tư một cách nghiêm túc và chỉn chu nhất để đến với đấu trường nhan sắc quốc tế.

Á hậu Phương Anh thể hiện quyết tâm và nỗ lực hết mình tại Miss International 2022, chia sẻ với Tiền Phong: "Đối với tôi, khi đã tham gia một cuộc thi và đã đặt mục tiêu nào thì sẽ luôn cố gắng và muốn điều tốt đẹp nhất đến với mình. Bản thân tôi cũng hơi sợ "nói trước bước không qua". Nhưng tôi tin chắc rằng bất cứ mục tiêu nào mà mình đặt ra thì sẽ luôn cố gắng hết mình để đạt được nó, còn lại thì tùy duyên. Mong rằng duyên năm nay sẽ đến với tôi và Việt Nam. Tôi rất mong sẽ mang được chiếc vương miện Miss International 2022 về Việt Nam".

Hướng tới 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là chủ đề của cuộc thi Miss International 2022 lần này. Tại đây, thí sinh sẽ được tham gia nhiều hoạt động khác nhau để thúc đẩy các mục tiêu này, cũng như tích cực tham gia vào các sáng kiến phát triển bền vững ở quốc gia hoặc khu vực của họ.

Năm nay, Miss International sẽ được tổ chức vào ngày 13/12 tại Tokyo Dome City Hall, thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

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