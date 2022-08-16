Sau khi công khai hẹn hò, Đoàn Văn Hậu có thực sự sắp cưới Doãn Hải My?

Sao Việt 16/08/2022 16:12

Nhiều bạn bè của cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My dành lời chúc phúc và tò mò rằng khi nào đám cưới của cả hai sẽ diễn ra.

Tối 15/8, trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu đã đăng loạt khoảnh khắc sánh đôi bên bạn gái, thu hút gần 200 nghìn lượt thích, hơn 9.000 bình luận. Nhiều bạn bè, khán giả dành lời khen cho cặp tình nhân và mong chờ đám cưới.

Sau khi công khai hẹn hò, Đoàn Văn Hậu có thực sự sắp cưới Doãn Hải My? - Ảnh 1
 Doãn Hải My và Văn Hậu sánh đôi bên nhau. Ảnh: FBNV

Dưới bình luận, Thủ môn Bùi Tiến Dũng còn gửi lời: "Chúc mừng hai em, trăm năm hạnh phúc nhé. Anh sẽ tới dự lễ cưới đúng giờ”. Cầu thủ Tiến Linh cũng bày tỏ, “sẽ rất vinh hạnh nếu nhận được thiệp mời cưới của Đoàn Văn Hậu”. Điều này cũng khiến người hâm mộ mong ngóng một đám cưới viên mãn của cặp đôi này.

 

Tuy nhiên, Doãn Hải My đã chính thức xác nhận với thông tin cô và cầu thủ Đoàn Văn Hậu đang hẹn hò. Người đẹp  chia sẻ trên VnExpress: “Chúng tôi hiện chưa có dự định kết hôn vì còn trẻ và bận rộn với các dự án công việc, học tập”.

Doãn Hải My sinh năm 2001 ở Hà Nội, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải "Người đẹp tài năng". Hiện tại, người đẹp là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội, giỏi tiếng Anh và có năng khiếu đàn piano, hát. Ngoài ra, cô làm mẫu thời trang và kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm.

Đoàn Văn Hậu  được nhiều người ái mộ không chỉ về tài năng trong làng bóng đá Việt mà còn về cùng thân hình cơ bắp, rắn chắc và vẻ ngoài điển trai. 

Trước đó, dù cả hai không trả lời chính thức báo giới về mối quan hệ tình cảm nhưng khán giả luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cặp đôi đẹp của làng giải trí

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