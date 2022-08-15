Minh Khắc gây bỏng mắt với body cực bốc lửa khi vừa đến Bali, học trò Hà Anh sẵn sàng chinh phục tại cuộc thi nam vương

Sao Việt 15/08/2022 16:35

Nguyễn Minh Khắc đã có mặt tại Bali, sẵn sàng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Man of The Year 2022.

Đại diện Việt Nam không chỉ được biết đến với ngôi vị Á quân 1 tại cuộc thi dành cho quý ông, anh còn khiến người hâm mộ mê mẫn khi sở hữu body săn chắc cùng gương mặt góc cạnh. Gần đây nhất, người hâm mộ đã có dịp được “rửa mắt” với body không có gì ngoài múi của Minh Khắc.

Minh Khắc gây bỏng mắt với body cực bốc lửa khi vừa đến Bali, học trò Hà Anh sẵn sàng chinh phục tại cuộc thi nam vương - Ảnh 1
Bộ ảnh khoe body của Minh Khắc khiến fan hài lòng 

Có thể thấy, thời gian qua, học trò Hà Anh đã có sự đầu tư chỉn chu về ngoại hình. Ngầm chứng tỏ rằng, đại diện Việt Nam không hề kém cạnh so với dàn thí sinh năm nay.

Minh Khắc gây bỏng mắt với body cực bốc lửa khi vừa đến Bali, học trò Hà Anh sẵn sàng chinh phục tại cuộc thi nam vương - Ảnh 2
 Minh Khắc đã có sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng trước cuộc thi

Minh Khắc tâm sự trên SaoStar: "Suốt những tháng qua là vô số những buổi tập luyện, những lớp học kỹ năng, những cuốn sách và lá thư gửi đi đến các hiệp hội về môi trường và thiên nhiên hoang dã.”

Trước khi đến quốc đảo Indonesia, anh cũng có những áp lực và niềm tin rằng:"Mình đang được đại diện cho các thí sinh từ chương trình quý ông bước đến một cuộc thi lớn hơn, đeo trên vai chiếc sash Vietnam vừa là một vinh dự lớn vừa là một cơ hội tuyệt vời để khẳng định bản thân. 

Dù rất nhiều những áp lực, dù rất nhiều những khó khăn đã đến, đang đến và sẽ đến, Khắc coi đó như là một thử thách và chọn tiếp tục chinh phục để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình thêm một lần nữa", Minh Khắc chia sẻ trên SaoStar.

Cuộc thi Man of The Year 2022 sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày. Theo dự kiến ban đầu ngày 13/8 các thí sinh sẽ bước vào những màn tranh tài đầu tiên nhưng ban tổ chức đã dời lịch sang ngày 15/8.

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