Diện đồ giống Hoàng tử Aladin, bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng phát cuồng vì biểu cảm đáng yêu

Sao Việt 15/08/2022 13:50

Nổi tiếng từ khi mới được sinh ra, 2 nhóc tì Lisa và Leon nhà Hồ Ngọc Hà nhận được sự mến mộ từ công chúng bởi sự dễ thương, năng lượng và gu thời trang đơn giản nhưng cực kỳ bắt mắt.

Từ khi sinh đôi 2 bé Lisa và Leon, Hồ Ngọc Hà luôn ưu tiên lựa chọn trang phục, phụ kiện với tông màu sáng, trung tính, chất liệu thân thiện với môi trường. Những trang phục không kém phần thú vị và tính thời trang được chính tay “Nữ hoàng giải trí’ của Showbiz Việt lựa chọn. Nữ ca sĩ cho biết cô không mua đồ hiệu cho con vì cho rằng trẻ em chỉ cần mặc đồ thoải mái, tiện lợi đúng lứa tuổi. 

Diện đồ giống Hoàng tử Aladin, bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng phát cuồng vì biểu cảm đáng yêu - Ảnh 1
Leon diện đồ Aladin chạy nhảy vui vẻ trước nhà. Ảnh: HenryLisaLeon

 Mới đây trên instagram, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích trước những khung hình lí lắc, chạy nhảy vui vẻ của bé Leon trong bộ trang phục hoàng tử Aladin. Từng khoảnh khắc đời thường giản dị, giữ trọn nét dễ thương của "cậu Ú" nhanh chóng trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Dù đã gần 2 tuổi nhưng nhóc tì nhà Hồ Ngọc Hà vẫn giữ chắc vị trí đầu bảng trên chặng đua "hot baby Vbiz".

Ngoài các trang phục hàng ngày được đăng tải lên mạng xã hội, lần này đông đảo cộng đồng mạng cảm thấy thích thú và lạ mắt với bộ trang phục mà mẹ Hà đã diện cho Leon. Nhiều người bày tỏ trên bài viết: “Cái ống quần của ổng gió mạnh là bay như dù luôn”, “Quá xá cưng bộ đồ của Leon, yêu em lắm em bé ơi”, “Em vừa chạy mà má vừa rung rinh, hôm nay em mặc quần giống Aladin thế?”...

Diện đồ giống Hoàng tử Aladin, bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng phát cuồng vì biểu cảm đáng yêu - Ảnh 2
Leon còn tỏ ra thích thú với ô tô khi liên tục 'vuốt ve' chiếc xe. Ảnh: HenryLisaLeon

Diện trang phục hoàng tử Aladin, Leon tung tăng khắp con phố trước nhà với biểu cảm đáng yêu và tỏ vẻ rất yêu thích xe ô tô khi liên tục chạy và dừng lại ‘vuốt yêu’ các con xe đậu trước cổng nhà hàng xóm. Biểu cảm của cậu bé Leon và sự dễ thương từ em bé này đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Diện đồ giống Hoàng tử Aladin, bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng phát cuồng vì biểu cảm đáng yêu - Ảnh 3

Diện đồ giống Hoàng tử Aladin, bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng phát cuồng vì biểu cảm đáng yêu - Ảnh 4

Diện đồ giống Hoàng tử Aladin, bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng phát cuồng vì biểu cảm đáng yêu - Ảnh 5

Cộng đồng mạng vô cùng phấn khích trước những khung hình lí lắc, chạy nhảy vui vẻ của bé Leon.

Cặp song sinh nhà Hà Hồ: Lisa đằm thắm như công chúa; Leon buồn ngủ bất chấp, khóc thét khi chụp hình cùng mẹ

Cặp song sinh nhà Hà Hồ: Lisa đằm thắm như công chúa; Leon buồn ngủ bất chấp, khóc thét khi chụp hình cùng mẹ

Biểu cảm của Lisa và Leon khi thăm thú cảnh đẹp tại quê nội đã mang đến những trận cười nghiêng ngửa cho dân tình.

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Từ khóa:   Leon Lisa con Hồ Ngọc Hà bé leon

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