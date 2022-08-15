Diện đồ giống Hoàng tử Aladin, bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng phát cuồng vì biểu cảm đáng yêu

Từ khi sinh đôi 2 bé Lisa và Leon, Hồ Ngọc Hà luôn ưu tiên lựa chọn trang phục, phụ kiện với tông màu sáng, trung tính, chất liệu thân thiện với môi trường. Những trang phục không kém phần thú vị và tính thời trang được chính tay “Nữ hoàng giải trí’ của Showbiz Việt lựa chọn. Nữ ca sĩ cho biết cô không mua đồ hiệu cho con vì cho rằng trẻ em chỉ cần mặc đồ thoải mái, tiện lợi đúng lứa tuổi.

Leon diện đồ Aladin chạy nhảy vui vẻ trước nhà. Ảnh: HenryLisaLeon

Mới đây trên instagram, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích trước những khung hình lí lắc, chạy nhảy vui vẻ của bé Leon trong bộ trang phục hoàng tử Aladin. Từng khoảnh khắc đời thường giản dị, giữ trọn nét dễ thương của "cậu Ú" nhanh chóng trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Dù đã gần 2 tuổi nhưng nhóc tì nhà Hồ Ngọc Hà vẫn giữ chắc vị trí đầu bảng trên chặng đua "hot baby Vbiz".