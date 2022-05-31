Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hà Hồ: Cô chị điềm tĩnh, cậu em 'tấu hài', dân tình xuýt xoa vì quá đáng yêu

Hậu trường 31/05/2022 09:52

Khoảnh khắc đáng yêu của cặp song sinh nhà Hà Hồ Lisa - Leon khiến dân tình phải thốt lên 'cute muốn xỉu'

Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải khoảnh khắc đưa gia đình đi ăn nhà hàng trên trang cá nhân. Mẹ ba con diện trang phục giản dị nhưng nhan sắc của nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Người thường thoạt nhìn vào không ai nghĩ rằng đây là bà mẹ 3 con.

Tuy nhiên, cặp đôi song sinh nhà Hà Hồ mới là tâm điểm trong bữa ăn. Mọi khoảnh khắc của 2 nhóc tỳ khiến cư dân mạng khó mà không để tâm. Biểu cảm của cả hai khiến dân tình "xỉu up xỉu down". Nếu như Lisa toát lên sự điềm tĩnh, thùy mị ra dáng chị cả thì Leon lại liên tục có những biểu cảm "tấu hài" dù chỉ cần nhìn vào ống kính.

Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hà Hồ: Cô chị điềm tĩnh, cậu em 'tấu hài', dân tình xuýt xoa vì quá đáng yêu - Ảnh 1
 Leon liên tục có những biểu cảm "tấu hài" dù chỉ cần nhìn vào ống kính - Ảnh: FBNV

Cậu bé cầm miếng sandwich giơ lên trước mặt với điệu cười khoái chí. Có lẽ vì trời sinh cho vẻ mặt tấu hài, nên bất kì biểu cảm nào của cu cậu cũng khiến dân tình thích thú. Mặc dù là chị em sinh đôi, nhưng ngay từ nhỏ cả Lisa và Leon đều thể hiện được những nét tính cách vô cùng "trái ngược" nhau cực dễ thương.

Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hà Hồ: Cô chị điềm tĩnh, cậu em 'tấu hài', dân tình xuýt xoa vì quá đáng yêu - Ảnh 2
Cậu bé cầm miếng sandwich giơ lên trước mặt với điệu cười khoái chí - Ảnh: fbnv

Nếu cô ba Lisa luôn đằm thắm, từ tốn và hiểu chuyện thì cậu út Leon lại vô cùng lém lỉnh và hoạt náo hơn. Ngoài ra, Leon còn được cư dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh "thánh biểu cảm" hay "mầm non tấu hài". Mọi cử chỉ và hành động của quý tử nhà Hà Hồ - Kim Lý lúc nào cũng mang đến tiếng cười cho người hâm mộ.

 

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ dân tình, ai nấy cũng phải "lụi tim" trước biểu cảm của hai bé:

- Cưng quá Lisa - Leon ơi.

- Xin vía mẹ Hà để đẻ được hai thiên thần dễ thương như này ạ.

- Nhìn ông Leon "tấu hài" bất chấp mọi hoàn cảnh.

 

Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hà Hồ: Cô chị điềm tĩnh, cậu em 'tấu hài', dân tình xuýt xoa vì quá đáng yêu - Ảnh 3
Lisa toát lên sự điềm tĩnh, thùy mị ra dáng chị cả - Ảnh: FBNV

Có bố mẹ là người nổi tiếng, nên hai nhóc tỳ khi sinh ra ở vạch đích lại được thừa hưởng nhiều nét đẹp và tài năng của bố mẹ. Chính vì thế, Lisa - Leon được dự đoán sẽ là một trong những ngôi sao nhí tiềm năng của showbiz Việt. 

Kể từ sau khi chào đời, Hà Hồ còn lập riêng cho nhóc tỳ tài khoản mạng xã hội. Nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của 2 con. Thậm chí, lượng fan của hai bé còn vượt cả bố mẹ.

Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hà Hồ: Cô chị điềm tĩnh, cậu em 'tấu hài', dân tình xuýt xoa vì quá đáng yêu - Ảnh 4
Để có được cuộc hôn nhân viên mãn như ngày hôm nay "Nữ hoàng giải trí" đã phải trải qua không ít những thăng trầm - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà được biết đến là ca sĩ nổi tiếng. Để có được cuộc hôn nhân viên mãn như ngày hôm nay "Nữ hoàng giải trí" đã phải trải qua không ít những thăng trầm.

Là ca sĩ, lại làm thêm kinh doanh nên thời gian rất bận. Nhưng Hồ Ngọc Hà luôn tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi để chăm sóc các con.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Lisa và Leon nhà Hà Hồ nhìn "chững chạc" hơn các bạn cùng trang lứa. Hồ Ngọc Hà mang đến cho con sự phát triển toàn diện khi cho các bé tiếp xúc với sách, đàn sớm. Cô luôn cố gắng để con cảm nhận được sự có mặt của cha mẹ trong cuộc sống của chúng và dạy con từ những điều nhỏ nhất.

Khoảnh khắc đáng yêu: Cặp sinh nhà Hồ Ngọc Hà chơi vui vẻ cùng bà ngoại, sắp về Thụy Điển thăm ông bà nội

Khoảnh khắc đáng yêu: Cặp sinh nhà Hồ Ngọc Hà chơi vui vẻ cùng bà ngoại, sắp về Thụy Điển thăm ông bà nội

Mới đây, Hồ Ngọc Hà khoe khoảnh khắc cặp song sinh Lisa và Lion đang nô đùa cùng bà ngoại. Hình ảnh đáng yêu của hai thiên thần nhỏ một lần nữa "gây sốt" cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Leon Lisa Leon - Lisa

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