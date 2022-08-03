Hồ Ngọc Hà chia sẻ quan điểm dạy con học ngôn ngữ, thu hút sự đồng tình của netizen

Hồ Ngọc Hà mong muốn dạy cặp song sinh tiếng Việt trước và tin tưởng các con sẽ nói hay tiếng Anh và tiếng Thụy Điển.

Vào cuối năm 2020 Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã vỡ òa hảnh phúc khi chào đón thêm hai thiên thần nhỏ. Từ khi chào đời cho đến hiện tại, cặp song sinh đã thu hút đông đảo sự chú ý từ phía người hâm mộ. Trước tình cảm của khán giả dành cho các con, vợ chồng nữ ca sĩ đã tạo một tài khoản mạng xã hội dành riêng cho hai nhóc tỳ để người hâm mộ có thể cập nhật những khoảnh khắc thường ngày của Lisa và Leon. Cặp song sinh luôn khiến người hâm mộ 'tan chảy' vì độ dễ thương quá mức. - Ảnh: Internet Mới đây, trên mạng xã hội một tài khoản vì quá yêu mến các nhóc tì nhà Hà Hồ, đã nhiệt tình gợi ý cho nữ ca sĩ về việc thuê bảo mẫu có thể nói tiếng Anh hoặc dạy con theo phương pháp phù hợp để các bé sử dụng nhiều thứ tiếng thành thạo. Người này còn mong muốn trở thành bảo mẫu cho Lisa và Leon.

Tuy nhiên, khi nhận được sự nhiệt tình của tài khoản trên, Hà Hồ đã từ chối khéo léo, nữ ca sĩ muốn rút kinh nghiệm từ việc nuôi dạy Subeo: 'Cảm ơn chị. Nhưng em không nghĩ vậy, tiếng Việt rất khó học nên các em sẽ nói và học tiếng Việt trước. Tiếng Anh, Thụy Điển chắc chắn các con sẽ nói hay và bắt đầu học sau cũng không sao. Kinh nghiệm con đầu cho học tiếng Anh trước, tiếng Việt rất vất vả'. Hồ Ngọc Hà lịch sự từ chối lời đề nghị nhiệt tình của người hâm mộ. - Ảnh: saostar.vn Hồ Ngọc Hà cho rằng việc để các con tiếp xúc với Tiếng Việt trước nên được đặt ưu tiên, bởi tiếng Việt rất khó, nhất là phát âm. Cô lo lắng nếu không dạy các con Tiếng Việt từ sớm thì sau này này việc dạy sẽ trở nên vất vả nhiều hơn. Cô nàng cũng bày tỏ nỗi vất vả khi dạy Subeo tiếng Anh trước, sau mới học tiếng Việt, điều này không những không mang lại hiệu quả ngoại ngữ cho các con mà còn làm mất nhiều thời gian và công sức hơn.

Dưới ý kiến cá nhân của nữ ca sĩ, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng đồng ý với suy nghĩ này của Hà Hồ, cho rằng phương pháp này vô cùng hợp lí, những bà mẹ khác cũng nhanh chóng học theo. Người hâm mộ đều đồng tình với suy nghĩ của bà mẹ 3 con, phương pháp dạy con vô cùng hợp lí và mang tính hiệu quả cao. - Ảnh: saostar.vn Vào thời buổi hiện tại, việc các bà mẹ tất bật cho các con học ngoại ngữ từ khi còn nhỏ xuất hiện rất nhiều. Khi các con vừa bập bẹ biết nói, nhiều bà mẹ đã nhanh chóng dạy ngoại ngữ khác cho con vì cho rằng việc học tiếng từ khi còn nhỏ, sẽ giúp trẻ dễ tiếp thu và nhớ lâu hơn. Tuy nhiên, các mẹ quên mất việc dạy con học tiếng mẹ đẻ cũng vô cùng quan trọng, đặc biệt là thứ ngôn ngữ khó phát âm như tiếng Việt. Dẫn đến nhiều đứa trẻ dù đã 4-5 tuổi nhưng không nói được những câu tiếng Việt đơn giản, thậm chí các bé khó nghe và hiểu được những gì người khác đang nói, Hồ Ngọc Hà và Subeo cũng là một điển hình tương tự. Vì vậy, việc dạy con học tiếng mẹ đẻ trước là vô cùng quan trọng, các mẹ có thể dạy kèm song song ngôn ngữ khác bằng cách chơi hoặc coi các chương trình có liên quan đến ngôn ngữ đó. Đừng quá áp lực việc dạy các con phải biết ngôn ngữ quá sớm, điều này sẽ dễ gây tâm lí sợ hãi lên các con của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ngoc-ha-chia-se-quan-diem-day-con-hoc-ngon-ngu-thu-hut-su-dong-tinh-cua-netizen-488359.html