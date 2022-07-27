Hồ Ngọc Hà đăng tin tuyển người chăm sóc cặp song sinh thì gặp ngay chuyện 'dở khóc dở cười' này

Mới đây, thông báo tuyển giúp việc của Hồ Ngọc Hà đã thu hút sự chú ý và không ngừng bán tán xôn xao.

Trong dàn nhóc tỳ của các sao Việt hiện nay, cặp sinh đôi Lisa và Leon nhà Hồ Ngọc Hà chiếm trọn tình cảm của khán giả khi càng lớn càng dễ thương, thông minh và lém lỉnh. Điều này thể hiện rõ nhất trên trang cá nhân của cặp song sinh, bởi mọi khoảnh khắc đều được Hồ Ngọc Hà ghi lại và chia sẻ công khai. Trước đó, Hồ Ngọc Hà đăng tải thông tin tìm người giúp việc, hỗ trợ chăm sóc cặp song sinh của mình. Nữ ca sĩ bất ngờ "cầu cứu": "Có mẹ nào biết ai dọn nhà sạch sẽ, giặt quần áo, siêng năng giới thiệu với Hà nha. Chủ yếu phục vụ anh On, chị Sa. Ngày thay 4, 5 bộ quần áo, ăn 4, 5 bữa. Đuối".

Hồ Ngọc Hà tiếp tục có chia sẻ liên quan tới chuyện tìm giúp việc cho 2 con - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, cho đến chiều ngày 27/7, nữ ca sĩ tiếp tục có chia sẻ liên quan tới chuyện tìm giúp việc cho 2 con. Bên cạnh việc khẳng định tuyển giúp việc là thật, bà xã Kim Lý hài hước tiết lộ rằng những người ứng tuyển cho vị trí giúp việc này lại chỉ muốn ngắm nhìn Lisa và Leon mà chẳng quan tâm đến những yếu tố khác. Điều này đã khiến Hà Hồ rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" vì chẳng thể tìm được một người ưng ý. Nữ ca sĩ cho hay: "Hôm nọ Hà đăng việc tìm người phụ giúp là thiệt mọi người nhé. Tầm 50 - 60 tuổi, lau dọn nhà cửa, giặt quần áo mỗi ngày (có thể ở lại nếu ít chuyện)..."

"Cậu ấm cô chiêu" Leon và Lisa sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo - Ảnh: FBNV Qua đó mới thấy, sức hút lẫn độ đáng yêu của Lisa và Leon đúng là khó cưỡng và khiến ai ai cũng phải yêu mến. Thậm chí, "cậu ấm cô chiêu" nhà nữ ca sĩ sẽ sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu "vượt mặt" cả bố lẫn mẹ trong tương lai không xa. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng không đặt ra quá nhiều yêu cầu với người giúp việc khi chỉ cần dọn dẹp nhà sạch sẽ, chủ yếu phục vụ cho cặp song sinh. Thông qua đó, người hâm mộ cũng thấy được sự yêu thương của bà xã Kim Lý dành cho những đứa con của mình.

Hồ Ngọc Hà nói gì khi sinh con ở đỉnh cao sự nghiệp Hồ Ngọc Hà khẳng định sinh con trai Subeo ở tuổi 25 là điều mà cô tự hào.

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