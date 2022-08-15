Loạt sao Việt lên kế hoạch sinh thêm con: Nhã Phương muốn song thai, Thúy Diễm U40 vẫn muốn sinh con gái cho chồng

Nhã Phương - Trường Giang là cặp vợ chồng nghệ sĩ hot nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Cặp đôi phủ sóng hầu hết các gameshow, phim ảnh miền Nam và còn lấn sân kinh doanh nhà hàng, làm đẹp và được nhiều người yêu mến. Mới đây nhất, thông tin người đẹp mong muốn sinh thêm em bé cho ông xã Trường Giang vào thời gian tới cũng khiến netizen vô cùng thích thú.

Cụ thể, trên trang Facebook của mình, Nhã Phương chia sẻ một video ghi lại cuộc nói chuyện với một người chị có nickname "Chị Ông Địa" về các vấn đề trong cuộc sống gia đình, tính cách. Đáng chú ý, khi được người chị hỏi có muốn sinh thêm con không, bà xã Trường Giang nhanh chóng đáp: "Có kế hoạch chứ. Con em cũng được 3 tuổi rồi. Giờ em muốn sinh bé trai. Hi vọng là vậy. Em cũng muốn sinh đôi mà không biết sao nữa".

Nhã Phương hào hứng chia sẻ chuyện muốn sinh con thứ 2. (Ảnh minh họa: Internet)

Có thể nói, kể từ khi kết hôn với nam danh hài Trường Giang từ năm 2018 và có với nhau một cô công chúa hơn 3 tuổi tên Destiny. Hiện tại, bà xã Trường Giang mong sinh thêm con thứ 2 cho nam danh hài là chuyện dễ hiểu, bởi lẻ Trường Giang vốn nổi tiếng là người yêu vợ thương con, rất khéo léo trong việc chăm là "ông chồng quốc dân" trong showbiz Việt.

Gia đình hạnh phúc, viên mãn của Nhã Phương và ông xã Trường Giang. (Ảnh minh họa: Internet)

Thúy Diễm

Thúy Diễm - Lương Thế Thành là một trong những cặp đôi hạnh phúc trong giới Showbiz Việt. Họ có cuộc hôn nhân viên mãn trong suốt 6 năm và hiện đã có 1 cậu con trai đầu lòng. Cách đây không lâu, nữ diễn viên vừa hé lộ về kế hoạch sinh thêm nhóc tỳ thứ 2 cho ông xã khiến nhiều người bất ngờ.

Gia đình nhỏ của Thúy Diễm và ông xã Lương Thế Thành. (Ảnh: Internet)

Theo đó, Thúy Diễm cho biết vợ chồng cô đã có dự định sinh thêm con trong năm 2023. Bởi hiện tại, nữ diễn viên vẫn còn đang tập trung hết mình cho công việc kinh doanh và đóng phim. Nếu như đi theo đúng kế hoạch, trong năm sau khán giả sẽ sớm nhận tin vui từ bà xã Lương Thế Thành sau khi công việc kinh doanh của cô ổn định và phim đóng máy.

"Tôi vừa khởi nghiệp kinh doanh và đang có hai dự án phim nên lịch trình rất tất bật. Tôi tranh thủ làm việc hết công suất trong năm nay để năm sau sinh em bé cho ông xã. Anh ấy hối quá rồi"- Thúy Diễm chia sẻ.