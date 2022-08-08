Lương Thế Thành đăng ảnh tình tứ "ngọt hết nước chấm" với vợ sau nghi án hẹn hò nữ diễn viên 10x Yeye Nhật Hạ

Trước những tin đồn "phim giả tình thật" với đàn em 10x, Lương Thế Thành có động thái mới nhất nhằm đập tan tin đồn rạn nứt với bà xã Thúy Diễm.

Những ngày gần đây, mạng xã hội râm ra tin đồn Lương Thế Thành hẹn hò cùng diễn viên nữ diễn diên YeYe Nhật Hạ. Không biết nguồn cơn sự việc bắt đầu từ đâu, nhưng netizen tỏ thái độ căng thẳng khi hai nghệ sĩ được nhắc đến trong tâm "bão" trên đều là người đã có gia đình. Lương Thế Thành dính nghi án "cặp kè" đàn em Yeye Nhật Hạ. (Ảnh: Internet)

Trước sự việc trên, nếu Thúy Diễm và Yeye Nhật Hạ đều nhanh chóng lên tiếng phản đối, phủ nhận những thông tin gây xôn xao dư luận thì phía người trong cuộc Lương Thế Thành anh lại chọn phương án im lặng. Nam diễn viên hầu như không có bất kỳ động thái nào để đính chính cho thông tin trên. Tuy nhiên, mới đây để đập tan tin đồn không đáng có, Lương Thế Thành lần đầu đăng tải khoảnh khắc "ngọt hết nước chấm" bên bà xã Thúy Diễm. Cụ thể ngày 7/8 nam diễn viên đăng ảnh tình tứ ôm ấp bà xã hết sức tình cảm, kèm theo đó là lời thủ thỉ: “Thèm đi chơi nữa quá mẹ Diễm ơi, cho 1 cái hẹn để cả nhà mình đi nữa nhé. BB (viết tắt Bảo Bảo - tên thường gọi của con trai Lương Thế Thành) kêu anh nói vậy đó.”

Lương Thế Thành có động thái trước tin đồn rạn nứt với bà xã Thúy Diễm. (Ảnh: FB Lương Thế Thành) Dưới phần bình luận, nữ diễn viên Thúy Diễm cũng không quên góp vui bằng cách trả lời chồng: “Bữa giờ đưa tiền vợ hơi ít, mà đòi đi chơi hơi nhiều.” Đáp lời lại bà xã, Lương Thế Thành mượn cớ xin cho con đi chơi. Thúy Diễm đối đáp hài hước bên dưới bài đăng của ông xã Lương Thế Thành (Ảnh: FB Lương Thế Thành) Có thể thấy, sự tương tác hài hước qua lại giữa đôi vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã phần nào “đập tan” những tin đồn tình cảm vợ chồng rạn nứt vì xuất hiện nhân vật người thứ ba trong những ngày gần đây. Và động thái mới nhất này của Lương Thế Thành cũng chứng minh cặp đôi vẫn đang rất hạnh phúc. Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm thường xuyên khoe ảnh tình cảm trên MXH. (Ảnh: FB Thúy Diễm) Bên phía Yeye Nhật Hạ, trước tin đồn cặp kè đàn anh, nữ diễn viên Gia Đình Phép Thuật cũng khẳng định đó là những lời đồn “vô căn cứ”, “rất xúc phạm” nên cô sẽ không quan tâm. Được biết hiện tại, Yeye Nhật Hạ cũng đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng con. Yeye Nhật Hạ khẳng định mọi tin đồn đều là vô căn cứ, không chính xác. (Ảnh: FB Yeye Nhật Hạ)

Vẻ quyến rũ của nữ diễn viên 9X bị đồn ngoại tình với Lương Thế Thành - YeYe Nhật Hạ YeYe Nhật Hạ và Lương Thế Thành bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội về những tin đồn đời tư.

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