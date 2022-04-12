Lương Thế Thành, Thúy Diễm mừng kỷ niệm 6 năm kết hôn hạnh phúc bên nhau, không quên tiết lộ một chi tiết khiến netizen cảm thấy 'phấn khích' cùng cặp đôi

Sao Việt 12/04/2022 16:24

Nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới, Thúy Diễm đang hạnh phúc bên cạnh ông xã Lương Thế Thành và không quên tiết lộ với fan về những dự định sắp tới của cô nàng trong tương lai.

Lương Thế ThànhThúy Diễm là một trong những cặp vợ chồng được yêu thích nhất trong giới giải trí, không chỉ sở hữu ''visual'' cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác, cả 2 còn là những diễn viên với khả năng đã được chứng minh trong các bộ phim nổi tiếng tại Việt Nam. Có lẽ vì vậy, mà mỗi khi xuất hiện thông tin về cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm, người hâm mộ luôn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho họ. 

Mới đây nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới với Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã hạnh phúc chia sẻ: "Hôm nay tròn 6 năm ngày cưới tụi mình 12/4/2016- 12/4/2022. Chẳng mong cầu gì nhiều , mong được cùng anh đón mừng thêm 60 năm hạnh phúc nữa bên đàn con cháu. Hổng đòi thêm vì 60 năm nữa là hết sức cãi lộn rồi, nên thế nào cũng sẽ vẫn hoà thuận lắm. Yêu ông xã".

Lương Thế Thành, Thúy Diễm mừng kỷ niệm 6 năm kết hôn hạnh phúc bên nhau, không quên tiết lộ một chi tiết khiến netizen cảm thấy 'phấn khích' cùng cặp đôi - Ảnh 1

Lương Thế Thành, Thúy Diễm mừng kỷ niệm 6 năm kết hôn hạnh phúc bên nhau, không quên tiết lộ một chi tiết khiến netizen cảm thấy 'phấn khích' cùng cặp đôi - Ảnh 2

 Cặp đôi vẫn luôn ngọt ngào như thuở ban đầu sau 6 năm kết hôn - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới cả 2 đã khiến netizen được một phen ''bỏng mắt'' với bộ ảnh cực kỳ quyến rũ và thần thái bao ngầu từ 2 vợ chồng. 

Chia sẻ với người hâm mộ về lí do quyết định chọn thực hiện bộ ảnh trong nhà, nữ diễn viên chia sẻ: "Thứ nhất là vì cả hai đang vướng nhiều phim đang quay nên không thể đi xa được. Thứ hai vì Diễm và anh Thành mong muốn thay đổi không gian khác đi các bộ ảnh trước như ở studio hoặc ngoại cảnh. Ở đây, hai vợ chồng tái hiện một phần cuộc sống thường ngày và cùng thăng hoa trong hôn nhân".

Lương Thế Thành, Thúy Diễm mừng kỷ niệm 6 năm kết hôn hạnh phúc bên nhau, không quên tiết lộ một chi tiết khiến netizen cảm thấy 'phấn khích' cùng cặp đôi - Ảnh 3
Cả 2 dự định sẽ đón thêm một thành viên nữa trong năm sau - Ảnh: Internet

Ngoài ra thì Thúy Diễm cũng không quên dành những lời có cánh cho ông xã Lương Thế Thành, khi cho biết anh là mẫu đàn ông của gia đình, tâm lý và sẵn sàng ngồi lại để cùng tâm sự với vợ về những chuyện hàng ngày trong cuộc sống. Hai vợ chồng khi stress hay mệt mỏi cũng thường đi du lịch với nhau để nạp lại năng lượng. 

Trong thời gian tới, cặp vợ chồng đình đám tiết lộ đang chăm chỉ ghi hình cho các dự án phim mới. Trong số những kế hoạch đó, có một thứ khiến netizen phấn khích chính là trong năm nay, 2 vợ chồng đang tính đến chuyện có con vào năm sau. 

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