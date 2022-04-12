Tiết Cương và hành trình 'vất vả' trong đường tình duyên, trước khi gặp được chân ái của đời mình ở tuổi 49

Sau thời gian dài vướng phải nhiều tin đồn tình ái với các nghệ sĩ như Cát Tường hay yêu thầm Việt Hương, cuối cùng Tiết Cương đã chính thức lên xe hoa cùng bà xã xinh đẹp ở tuổi 49.

Mới đây nhât, nam danh hài Tiết Cương đã tổ chức đám cưới vào đúng hôm 10/4, người hâm mộ và bạn bè đều tỏ ra vui mừng cho anh chàng, vì cuối cùng ''trai ế'' của giới hài nay đã chính thức tìm được bến đỗ bình yên. Được biết, Tiết Cương là một người khá kín tiếng trong cuộc sống cá nhân, chính vì vậy mà chuyện tình cảm của nam diễn viên luôn thu hút sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, ít ai biết được trước khi tìm được bến đỗ của đời mình ở tuổi 49, Tiết Cương chỉ vướng vào tin đồn tình ái với 2 nữ nghệ sĩ trong showbiz. Đó chính là Việt Hương và Cát Tường.

Bạn bè của nam diễn viên đến chung vui cùng cặp đôi - Ảnh: Internet Cụ thể, nam diễn viên đã để ý nghệ sĩ Việt Hương ngay từ khi mới vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Khi ấy, anh và Việt Hương học chung lớp vì cảm mến cô bạn anh lân la làm quen nhưng không dám thổ lộ.Bởi tại thời điểm đó, nữ nghệ sĩ đã có người yêu nên Tiết Cương đành ngậm ngùi giữ tình cảm đơn phương đó làm bí mật. Cả 2 nghệ sĩ vẫn duy trì tình bạn thân thiết sau nhiều năm - Ảnh: Internet Hiện tại, cả 2 là những người bạn thân thiết của nhau trong công việc, lẫn cuộc sống. Thậm chí, ông xã của Việt Hương còn cực kỳ thân thiết với Tiết Cương và xem anh như một người em trai.

Sau mối tình đơn phương với Việt Hương, nam diễn viên còn vướng vào nghi vấn có tình cảm với nghệ sĩ Cát Tường, khi có những hành đồng thân thiết và thường xuyên nói những lời tốt đẹp về đối phương. Cặp đôi từng được rất nhiều fan hâm mộ ''đẩy thuyền'' với nhau - Ảnh: Internet Cả 2 còn được rất nhiều người hâm mộ và động nghiệp tích cự ''đẩy thuyền''. Tuy nhiên, Cát Tường và Tiết Cương đều khẳng định họ là bạn thân, tri kỷ của nhau. Tiết Cương còn từng nói với Trường Giang trên một chương trình truyền hình: "Cát Tường và Tiết Cương quen nhau được hai mấy năm rồi, nhưng hai đứa cứ như hai thằng bạn trai của nhau vậy đó. Thành ra không đến với nhau được". Có thể thấy, đường tình duyên của nam diễn viên cực kỳ lận đận trong khoảng thời gian trai trẻ. Sáng ngày 10/4, thông tin diễn viên hài Tiết Cương cưới vợ khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Tiệc cưới được chức giản dị ở quê cô dâu thuộc huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Đám cưới có sự tham dự của một số nghệ sĩ thân thiết với chú rể như: Cát Phượng, Nhật Cường, Cát Tường, Quách Ngọc Tuyên, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà... Nhan sắc của bà xã Tiết Cương khiến nhiều người Trầm Trồ - Ảnh: Internet Bà xã của nam diễn viên có tên Ngọc Thưởng, dù không phải là người nổi tiếng nhưng nhan sắc của bà xã Tiết Cương vẫn khiến netizen trầm trồ vì quá xinh đẹp không thua gì các hot girl.

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