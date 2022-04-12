Á Hậu Hoàng Oanh tiết lộ cuộc sống mẹ bỉm sữa 'không như mơ', từng stress và tủi thân, chạnh lòng khi biết mình phải sinh non

Cuộc sống sau khi kết hôn của á Hậu Hoàng Oanh hoàn toàn không hề màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí, ngày nào cũng phải rửa chén vào lúc 9,10 giờ tối.

Mới đây nhất, chồng Tây của Á hậu Hoàng Oanh chính thức xác nhận cả hai đã "đường ai nấy đi" sau hơn 2 năm chung sống. "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh", Jack Cole chia sẻ trên mạng xã hội. Về phía Hoàng Oanh, cô nàng hiện tại vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào cho về việc cả 2 đã chia tay. Hoàng Oanh và Jack thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Đã từng chuyện tình mang đến nhiều cảm hứng dành cho người hâm mộ khi cả 2 không những có một tình yêu đẹp, mà ngoài ra Hoàng Oanh và ông xã của mình cũng được đánh giá ''xứng đôi, vừa lứa''. Cũng bởi vậy, mà khi Jack Cole xác nhận cả 2 đã đường ai, nấy đi đều khiến cho những ai yêu quý và ngưỡng mộ cặp đôi này, phải tỏ ra cực kỳ tiếc nuối.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng cuộc sống của nàng Hậu bên Singapore hoàn toàn không giống như mọi người vẫn thường nghĩ. Cô chia sẻ trong chương trình Chat Với Mẹ Bỉm Sữa rằng mình từng có khoảng thời gian suýt "đánh mất" bản thân mình vì tất bật chuyện con cái. Gia đình hạnh phúc của cặp đôi từng khiến người hâm mộ phải cảm thấy ghen tị - Ảnh: Internet Được biết, khoảng thời gian đầu khi cô mang thai, chồng cô không thể ở bên cạnh vì phải việc ở bên Singapore và do tình hình dịch Covid 19 tại thời điểm đó quá đỗi căng thẳng, nên Hoàng Oanh luôn phải tự lo liệu một mình. Thậm chí, cô còn cảm thấy chạnh lòng và stress vì phải sinh con non.

Sau khi sinh con, cả Hoàng Oanh và con nhanh chóng qua Singapore để đoàn tụ với Jack. Tưởng chừng như cuộc sống của 3 thành viên sẽ vô cùng hạnh phúc, mọi chuyện lại không diễn ra đúng như vậy. "Ngày khổ sở nhất là ngày qua đến Singapore. Mình vừa chăm con vừa làm việc nhà, không có thời gian cho bản thân. Ngày nào 9, 10 giờ tối mình cũng đứng rửa chén", Hoàng Oanh tâm sự. Có thể thấy, cuộc sống của cô nàng hoàn toàn không hề màu hồng giống như những gì Hoàng Oanh thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội mà chúng ta vẫn thường thấy.

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