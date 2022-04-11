Kỷ niệm 1 năm yêu nhau, bạn gái cũ Đạt G quyết định 'chơi lớn' khi tung bộ ảnh khiến netizen 'choáng ngợp': Vì độ quyến rũ và bạo dạn của cô nàng

Được biết, bộ ảnh "tình bể bình" của Du Uyên và bạn trai là nhân dịp kỉ niệm 1 năm bên nhau. Trong bộ ảnh cả hai diện tone đen với cử chỉ không thể thân mật hơn. CĐM còn nhận định trông cả 2 thật sự hợp đôi và xứng đôi vừa lứa khi từng phong cách đến cử chỉ thân mật đều rất hợp nhau.

Cả 2 không ngần ngại trao nhau nụ hôn ''nồng cháy'' cho đối phương - Ảnh: chụp màn hình

Dưới khung cảnh đẹp của buổi tối lãng mạn, cảnh tượng hôn nhau, cái ôm tình tứ càng mang đến cảm giác thước phim ngôn tình. Có thể thấy, kể từ khi nói lời chia tay với Đạt G, Du Uyên đang có được một cuộc hạnh phúc bên người bạn trai mới, hơn nữa bạn trai mới còn cực kỳ yêu thương cô nàng.