Kỷ niệm 1 năm yêu nhau, bạn gái cũ Đạt G quyết định 'chơi lớn' khi tung bộ ảnh khiến netizen 'choáng ngợp': Vì độ quyến rũ và bạo dạn của cô nàng

Sao Việt 11/04/2022 16:24

Mới đây, Du Uyên đã cho ra mắt bộ ảnh thân mật với người bạn trai của mình khiến dân mạng phải được một phen đỏ mặt.

Được biết, bộ ảnh "tình bể bình" của Du Uyên và bạn trai là nhân dịp kỉ niệm 1 năm bên nhau. Trong bộ ảnh cả hai diện tone đen với cử chỉ không thể thân mật hơn. CĐM còn nhận định trông cả 2 thật sự hợp đôi và xứng đôi vừa lứa khi từng phong cách đến cử chỉ thân mật đều rất hợp nhau. 

Kỷ niệm 1 năm yêu nhau, bạn gái cũ Đạt G quyết định 'chơi lớn' khi tung bộ ảnh khiến netizen 'choáng ngợp': Vì độ quyến rũ và bạo dạn của cô nàng - Ảnh 1
Kỷ niệm 1 năm yêu nhau, bạn gái cũ Đạt G quyết định 'chơi lớn' khi tung bộ ảnh khiến netizen 'choáng ngợp': Vì độ quyến rũ và bạo dạn của cô nàng - Ảnh 2
 Cả 2 không ngần ngại trao nhau nụ hôn ''nồng cháy'' cho đối phương - Ảnh: chụp màn hình

Dưới khung cảnh đẹp của buổi tối lãng mạn, cảnh tượng hôn nhau, cái ôm tình tứ càng mang đến cảm giác thước phim ngôn tình. Có thể thấy, kể từ khi nói lời chia tay với Đạt G, Du Uyên đang có được một cuộc hạnh phúc bên người bạn trai mới, hơn nữa bạn trai mới còn cực kỳ yêu thương cô nàng. 

Cụ thể, bạn trai mới của Du Uyên có tên là Lê Anh Thoại, đến từ TP. HCM. Anh Thoại từng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH). Hiện tại, anh chàng đang là chủ một local brand khá nổi, với lượt follow lớn.

Kỷ niệm 1 năm yêu nhau, bạn gái cũ Đạt G quyết định 'chơi lớn' khi tung bộ ảnh khiến netizen 'choáng ngợp': Vì độ quyến rũ và bạo dạn của cô nàng - Ảnh 3

 

Cả 2 đều sở hữu thân hình ''điểm 10'' cho chất lượng - Ảnh: chụp màn hình

Vốn là chủ shop thời trang, nên gu ăn mặc của anh chàng cũng cực kỳ ngầu và vô tình chung phong cách của Du Uyên cũng có tương tự. Chính vì vậy, người hâm mộ tin rằng mối quan hệ giữa Du Uyên và Anh Thoại sẽ có cái kết tình yêu tốt đẹp. Sau tất cả, nữ ca sĩ xứng đáng đón nhận hạnh phúc đấy.

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Từ khóa:   Du Uyên Đạt G và Du Uyên bạn trai Du Uyên

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