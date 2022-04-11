Xuất hiện tại đám cưới Tiết Cương, nhưng Cát Phượng mới là nhân vật được netizen chú ý đến nhất: "Cát Phượng lại lẻ bóng à? Có khi nào những đồn đoán là thật chăng?"

Mới đây, nghệ sĩ hài Tiết Cương đã quyết định chấm dứt cuộc sống độc thân của mình khi quyết định đi đến hôn nhân với bạn gái lâu năm, nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý đến nhất chính là sự xuất hiện lẻ loi không có ai bên cạnh của Cát Phượng.

Theo đó sáng 10/4, Tiết Cương đã bí mật tổ chức lễ cưới ở quê nhà Kiên Giang. Hôn lễ được tổ chức dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, buổi tiệc của Tiết Cương có sự xuất hiện của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, Nhật Cường, Trần Bùm, MC Cát Tường, Cát Phượng,...

Hình ảnh Cát Phượng trong buổi hôn lễ của Tiết Cương - Ảnh: Internet

Trong số những người nghệ sĩ đến tham dự lễ cưới, cái tên Cát Phượng có lẽ là nhận được nhiều sự chú ý nhất từ phía cộng động mạng khi nữ diễn viên xuất hiện tại lễ cưới chỉ một mình mà không có bạn trai Kiều Minh Tuấn bên cạnh. Chính vì không sánh đôi cùng nhau, càng khiến cho nhiều người có thêm niềm tin về việc cả 2 đã ''đường ai, nấy đi'' sau khoảng thời gian dài bên nhau.

Với loạt ảnh "lẻ bóng" mới đây nhất, nhiều netizen càng có căn cứ để tin vào những đồn đoán này. Nhiều dân mạng cũng để lại bình luận bên dưới những hình ảnh này.

- "Cát Phượng lại lẻ bóng à? Có khi nào những đồn đoán là thật chăng?".

Hiện tại, mối quan hệ của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn đang thu hút sự chú ý của dân tình và trở thành chủ đề thường xuyên được mang ra bàn tán. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng về bất kỳ điều gì về vấn đề này cả.

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