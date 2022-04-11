Xuất hiện tại đám cưới Tiết Cương, nhưng Cát Phượng mới là nhân vật được netizen chú ý đến nhất: "Cát Phượng lại lẻ bóng à? Có khi nào những đồn đoán là thật chăng?"

Sao Việt 11/04/2022 16:02

Mới đây, nghệ sĩ hài Tiết Cương đã quyết định chấm dứt cuộc sống độc thân của mình khi quyết định đi đến hôn nhân với bạn gái lâu năm, nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý đến nhất chính là sự xuất hiện lẻ loi không có ai bên cạnh của Cát Phượng.

Theo đó sáng 10/4, Tiết Cương đã bí mật tổ chức lễ cưới ở quê nhà Kiên Giang. Hôn lễ được tổ chức dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. 

Theo những hình ảnh được chia sẻ, buổi tiệc của Tiết Cương có sự xuất hiện của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, Nhật Cường, Trần Bùm, MC Cát Tường, Cát Phượng,...

Xuất hiện tại đám cưới Tiết Cương, nhưng Cát Phượng mới là nhân vật được netizen chú ý đến nhất: 'Cát Phượng lại lẻ bóng à? Có khi nào những đồn đoán là thật chăng?' - Ảnh 1
Xuất hiện tại đám cưới Tiết Cương, nhưng Cát Phượng mới là nhân vật được netizen chú ý đến nhất: 'Cát Phượng lại lẻ bóng à? Có khi nào những đồn đoán là thật chăng?' - Ảnh 2
Hình ảnh Cát Phượng trong buổi hôn lễ của Tiết Cương - Ảnh: Internet

Trong số những người nghệ sĩ đến tham dự lễ cưới, cái tên Cát Phượng có lẽ là nhận được nhiều sự chú ý nhất từ phía cộng động mạng khi nữ diễn viên xuất hiện tại lễ cưới chỉ một mình mà không có bạn trai Kiều Minh Tuấn bên cạnh. Chính vì không sánh đôi cùng nhau, càng khiến cho nhiều người có thêm niềm tin về việc cả 2 đã ''đường ai, nấy đi'' sau khoảng thời gian dài bên nhau. 

Với loạt ảnh "lẻ bóng" mới đây nhất, nhiều netizen càng có căn cứ để tin vào những đồn đoán này. Nhiều dân mạng cũng để lại bình luận bên dưới những hình ảnh này. 

- "Cát Phượng lại lẻ bóng à? Có khi nào những đồn đoán là thật chăng?".

Hiện tại, mối quan hệ của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn đang thu hút sự chú ý của dân tình và trở thành chủ đề thường xuyên được mang ra bàn tán. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng về bất kỳ điều gì về vấn đề này cả. 

Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn Tiết Cương kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 32 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 57 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"