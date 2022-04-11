Ai nói khi yêu 'đàn ông phải tỏ ra mạnh mẽ', thử nhìn cách Huy Trần chơi đùa với Ngô Thanh Vân là biết 'đàn ông trẻ con' mới là chân ái của chị em

Cặp đôi Huy Trần, Ngô Thanh Vân hiện đang là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ người hâm mộ , không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự tài giỏi, sự nghiệp ổn định đến từ cả 2, mà câu chuyện cả 2 đến với nhau cũng khiến nhiều người phải tỏ ra ao ước và ghen tị.

Huy Trần và Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Huy Trần và Ngô Thanh Vân đã quyết định tiến thêm một bước trong mối quan hệ đó là tiến đến hôn nhân. Thậm chí đàng gái còn khoe nhẫn đính hôn, thông báo tin hỷ khiến showbiz Việt "nổ tung", netizen rần rần gửi lời chúc mừng.