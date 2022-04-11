Ai nói khi yêu 'đàn ông phải tỏ ra mạnh mẽ', thử nhìn cách Huy Trần chơi đùa với Ngô Thanh Vân là biết 'đàn ông trẻ con' mới là chân ái của chị em

Sao Việt 11/04/2022 09:50

Nhìn cách Huy Trần thể hiện tình cảm bên Ngô Thanh Vân trong mỗi lần cặp đôi chia sẻ lên trang mạng xã hội, hội độc thân chỉ biết ''ghen tị'' và ao ước có tình yêu giống vậy.

Cặp đôi Huy Trần, Ngô Thanh Vân hiện đang là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ người hâm mộ , không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự tài giỏi, sự nghiệp ổn định đến từ cả 2, mà câu chuyện cả 2 đến với nhau cũng khiến nhiều người phải tỏ ra ao ước và ghen tị.

Ai nói khi yêu 'đàn ông phải tỏ ra mạnh mẽ', thử nhìn cách Huy Trần chơi đùa với Ngô Thanh Vân là biết 'đàn ông trẻ con' mới là chân ái của chị em - Ảnh 1
Ai nói khi yêu 'đàn ông phải tỏ ra mạnh mẽ', thử nhìn cách Huy Trần chơi đùa với Ngô Thanh Vân là biết 'đàn ông trẻ con' mới là chân ái của chị em - Ảnh 2
Huy Trần và Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Huy Trần và Ngô Thanh Vân đã quyết định tiến thêm một bước trong mối quan hệ đó là tiến đến hôn nhân. Thậm chí đàng gái còn khoe nhẫn đính hôn, thông báo tin hỷ khiến showbiz Việt "nổ tung", netizen rần rần gửi lời chúc mừng.

Trở thành cặp đôi được quan tâm, cả hai cũng chẳng ngại phát "cẩu lương" mỗi ngày. Đơn cử như mới đây vào chiều ngày 10/4, đả nữ Vbiz khoe ảnh sánh đôi bên tình trẻ tại một địa điểm đầy tuyết trắng. Ở tiết trời lạnh lẽo, cả hai hâm nóng bầu không khí bằng kiểu dáng cực tình: Đàng gái cầm ô che tuyết, nhà trai "liếc mắt đưa tình" nhận "bão tim".

Ai nói khi yêu 'đàn ông phải tỏ ra mạnh mẽ', thử nhìn cách Huy Trần chơi đùa với Ngô Thanh Vân là biết 'đàn ông trẻ con' mới là chân ái của chị em - Ảnh 3
Cả 2 vật lộn chơi đùa cùng với nhau trên màn tuyết trắng - Ảnh: chụp màn hình
Ai nói khi yêu 'đàn ông phải tỏ ra mạnh mẽ', thử nhìn cách Huy Trần chơi đùa với Ngô Thanh Vân là biết 'đàn ông trẻ con' mới là chân ái của chị em - Ảnh 4

Phát ngập "cẩu lương" mỗi ngày, Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính là cặp đôi tạo động lực cho những ai đang muốn yêu đây! - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là khoảnh khắc đáng yêu nhất của cả 2 trong chuyến đi chơi hôm 10/4 vừa rồi. Cụ thể, trên trang cá nhân, vị hôn phu của Ngô Thanh Vân còn chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc anh bồng bế người yêu, có hành động "vật lộn" hài hước tạo tiếng cười cho khán giả. Có thể thấy, cả 2 đang thực sự có những phút giây hạnh phúc với nửa còn lại của mình. Thậm chí, một số khán giả còn bình luận vui rằng ''đàn ông khi yêu thích hóa làm trẻ con, chứng tỏ anh ta yêu bạn rất nhiều''. 

"Tóm dính" Diệp Lâm Anh được tháp tùng trên "con mẹc" G63 tới sự kiện, thần sắc ra sao hậu sóng gió hôn nhân?

"Tóm dính" Diệp Lâm Anh được tháp tùng trên "con mẹc" G63 tới sự kiện, thần sắc ra sao hậu sóng gió hôn nhân?

Diệp Lâm Anh trở thành tâm điểm hút rất nhiều sự chú ý tại sự kiện ở Hà Nội chiều ngày 10/4.

Xem thêm
Từ khóa:   Huy Trần Ngô Thanh Vân Huy Trần và Ngô Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 30 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 55 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"