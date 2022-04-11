Ai nói khi yêu 'đàn ông phải tỏ ra mạnh mẽ', thử nhìn cách Huy Trần chơi đùa với Ngô Thanh Vân là biết 'đàn ông trẻ con' mới là chân ái của chị em

Nhìn cách Huy Trần thể hiện tình cảm bên Ngô Thanh Vân trong mỗi lần cặp đôi chia sẻ lên trang mạng xã hội, hội độc thân chỉ biết ''ghen tị'' và ao ước có tình yêu giống vậy.
- Hương Giang hé lộ cách gọi mẹ Matt Liu, thế này bảo sao dân tình đồn sắp có siêu hôn lễ!
- Sau 4 tháng đăng quang, Thuỳ Tiên cật lực chạy show, sức khỏe gặp vấn đề đáng lo ngại, đi Thái Lan về phải gặp cả bác sĩ
Cặp đôi Huy Trần, Ngô Thanh Vân hiện đang là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ người hâm mộ , không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự tài giỏi, sự nghiệp ổn định đến từ cả 2, mà câu chuyện cả 2 đến với nhau cũng khiến nhiều người phải tỏ ra ao ước và ghen tị.
Cách đây không lâu, Huy Trần và Ngô Thanh Vân đã quyết định tiến thêm một bước trong mối quan hệ đó là tiến đến hôn nhân. Thậm chí đàng gái còn khoe nhẫn đính hôn, thông báo tin hỷ khiến showbiz Việt "nổ tung", netizen rần rần gửi lời chúc mừng.
Trở thành cặp đôi được quan tâm, cả hai cũng chẳng ngại phát "cẩu lương" mỗi ngày. Đơn cử như mới đây vào chiều ngày 10/4, đả nữ Vbiz khoe ảnh sánh đôi bên tình trẻ tại một địa điểm đầy tuyết trắng. Ở tiết trời lạnh lẽo, cả hai hâm nóng bầu không khí bằng kiểu dáng cực tình: Đàng gái cầm ô che tuyết, nhà trai "liếc mắt đưa tình" nhận "bão tim".
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là khoảnh khắc đáng yêu nhất của cả 2 trong chuyến đi chơi hôm 10/4 vừa rồi. Cụ thể, trên trang cá nhân, vị hôn phu của Ngô Thanh Vân còn chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc anh bồng bế người yêu, có hành động "vật lộn" hài hước tạo tiếng cười cho khán giả. Có thể thấy, cả 2 đang thực sự có những phút giây hạnh phúc với nửa còn lại của mình. Thậm chí, một số khán giả còn bình luận vui rằng ''đàn ông khi yêu thích hóa làm trẻ con, chứng tỏ anh ta yêu bạn rất nhiều''.