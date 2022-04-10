Sau 4 tháng đăng quang, Thuỳ Tiên cật lực chạy show, sức khỏe gặp vấn đề đáng lo ngại, đi Thái Lan về phải gặp cả bác sĩ

Tại Thái Lan tối qua, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã tham dự lễ chào mừng Miss Grand Thái Lan. Xuất hiện tại sự kiện, Miss Grand 2021 Thuỳ Tiên ngay lập tức gây chú ý khi diện quốc phục Thái được làm bằng vàng ròng có giá trị lên đến 20 tỷ. Không những thế, nàng hậu đến từ Việt Nam còn chiếm trọn mọi ánh nhìn từ phía mọi người nhờ vào vẻ đẹp ''ngút trời'' và thần thái đỉnh cao.

Thùy Tiên xinh đẹp trong bộ quốc phục Thái - Ảnh: Internet

Chính vì thường hay xuất hiện xinh đẹp và rực rỡ trước công chúng nhưng mới đây, Thuỳ Tiên vừa tiết lộ chuyện trước khi tham gia sự kiện khiến netizen phải cảm thấy ''xôn xao''. Cụ thể, mỹ nhân Việt chia sẻ: "Ngày hôm qua, Tiên bị ngã. Kiểu là khi đứng lên ngồi xuống thì Tiên không thấy đường, xong rồi mình bị té. Lúc đó, đầu của Tiên bị đập vào sàn". Có thể thấy kể từ khi đăng quang Miss Grand 2021 cho tới nay, Thùy Tiên liên tục phải chạy show và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, vì vậy sức khỏe có phần giảm sút là điều hoàn toàn có thể dễ hiểu.