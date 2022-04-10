Sau 4 tháng đăng quang, Thuỳ Tiên cật lực chạy show, sức khỏe gặp vấn đề đáng lo ngại, đi Thái Lan về phải gặp cả bác sĩ

Sao Việt 10/04/2022 16:01

Mới đây, trong buổi livestream trò chuyện cùng với fan, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết sức khỏe của mình đang báo động khi làm việc quá sức trong khoảng thời gian gần đây.

Tại Thái Lan tối qua, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã tham dự lễ chào mừng Miss Grand Thái Lan. Xuất hiện tại sự kiện, Miss Grand 2021 Thuỳ Tiên ngay lập tức gây chú ý khi diện quốc phục Thái được làm bằng vàng ròng có giá trị lên đến 20 tỷ. Không những thế, nàng hậu đến từ Việt Nam còn chiếm trọn mọi ánh nhìn từ phía mọi người nhờ vào vẻ đẹp ''ngút trời'' và thần thái đỉnh cao. 

Sau 4 tháng đăng quang, Thuỳ Tiên cật lực chạy show, sức khỏe gặp vấn đề đáng lo ngại, đi Thái Lan về phải gặp cả bác sĩ - Ảnh 1
Thùy Tiên xinh đẹp trong bộ quốc phục Thái - Ảnh: Internet

Chính vì thường hay xuất hiện xinh đẹp và rực rỡ trước công chúng nhưng mới đây, Thuỳ Tiên vừa tiết lộ chuyện trước khi tham gia sự kiện khiến netizen phải cảm thấy ''xôn xao''. Cụ thể, mỹ nhân Việt chia sẻ: "Ngày hôm qua, Tiên bị ngã. Kiểu là khi đứng lên ngồi xuống thì Tiên không thấy đường, xong rồi mình bị té. Lúc đó, đầu của Tiên bị đập vào sàn". Có thể thấy kể từ khi đăng quang Miss Grand 2021 cho tới nay, Thùy Tiên liên tục phải chạy show và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, vì vậy sức khỏe có phần giảm sút là điều hoàn toàn có thể dễ hiểu. 

Sau 4 tháng đăng quang, Thuỳ Tiên cật lực chạy show, sức khỏe gặp vấn đề đáng lo ngại, đi Thái Lan về phải gặp cả bác sĩ - Ảnh 2
Miss Grand trò chuyện cùng với fan - Ảnh: chụp màn hình
Sau 4 tháng đăng quang, Thuỳ Tiên cật lực chạy show, sức khỏe gặp vấn đề đáng lo ngại, đi Thái Lan về phải gặp cả bác sĩ - Ảnh 3

Mỹ nhân Việt hiện đang bận rộn với lịch trình công việc dày đặc sau khi đăng quang Miss Grand 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại ,người hâm mộ của nàng Hậu rất hy vọng cô sẽ ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khoẻ trong hành trình đương nhiệm Miss Grand. Để trấn an mọi người, Thùy Tiên cũng cho biết thêm cô đã đi khám bác sĩ và kết quả cho thấy cơ thể của cô hoàn toàn bình thường và việc bị té chỉ là do làm việc quá sức mà thôi.

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