Ngô Thanh Vân - Huy Trần lộ khoảnh khắc lãng mạn vi vu bên trời Tây, 'đả nữ màn ảnh' hạnh phúc với dòng trạng thái: 'Đi đâu cũng được, miễn có nhau là được'

Cặp đôi Huy Trần và Ngô Thanh Vân đang nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và quan tâm từ phía người hâm mộ. Mới đây, khoảnh khắc lãng mạn của cả 2 trên núi tuyết được netizen nhận định không khác gì poster phim ngôn tình.
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Kể từ khi công khai mối quan hệ yêu đương với người tình trẻ tuổi, Ngô Thanh Vân luôn nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. Thậm chí, nhiều fan còn tỏ ra mừng rỡ cho nữ diễn viên khi cuối cùng cũng có một người đàn ông chịu đến rước cô nàng về dinh và còn đặc biệt hơn khi chàng trai ấy lại là một ''cực phẩm'' khiến netizen phải cảm thấy ghen tị với ''Hai Phượng''.
Sau khi đi đến quyết định đính hôn, hiện tại cặp đôi đình đám đang tận hưởng chuyến du lịch tại Thụy Sĩ trước thềm hôn lễ.Cả Ngô Thanh Vân và Huy Trần luôn cập nhật những hình ảnh tình tứ của cả 2 lên mạng xã hội cá nhân. Nhìn cả 2 để lộ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau như vậy, không khỏi khiến ai ai nhìn vào cũng đều phải cảm thấy ghen tị.
Mới đây trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ một khoảnh khắc lãng mạn trong quãng thời gian vi vu bên trời Tây. Ngoài tấm hình lãng mạn, "đả nữ"còn kèm theo dòng chú thích: "Đi đâu cũng được, miễn có nhau là được".
Trong khung hình có thể thấy cặp đôi đang tạo dáng vô cùng ngọt ngào dưới bầu trời tuyết trắng xóa. Huy Trần khéo léo nghiêng ô về phía vợ sắp cưới để tránh tuyết rơi nhưng vẫn không quên trao ánh mắt tình tứ dành cho người đẹp. Người đẹp họ Ngô cũng lộ vẻ mặt cười tươi, có thể nhận ra cô đang hạnh phúc như thế nào bên chồng sắp cưới của mình.