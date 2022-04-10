Dù cho cả 2 nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm và khăng khăng khẳng định đây chỉ là mối quan hệ ''đồng nghiệp thân thiết'' nhưng biết làm sao được khi qua mắt được các ''thánh soi'' showbiz là chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Nhất là khi cộng đồng mạng vừa phát hiện ra, cả Quỳnh Nga và Việt Anh đều có mặt tại một địa điểm trên Côn Đảo vào hôm 7/4, netizen còn nhận định cả 2 đang ''đánh lẻ'' hẹn hò. Tuy nhiên, thì về người trong cuộc, 2 nghệ sĩ vẫn giữ sự im lặng và không lên tiếng về việc này.

Cả 2 bị CĐM soi ra đang ở cùng nhau trên Côn Đảo hẹn hò - Ảnh: chụp màn hình

Sự việc ''đánh lẻ'' đi hẹn hò với nhau còn chưa hết hot, Việt Anh và Quỳnh Nga gây chú ý khi có màn tương tác trên mạng xã hội. Theo đó, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga đăng tải hình ảnh diện trang phục hững hờ, khoe vóc dáng nóng bỏng và đính kèm là dòng trạng thái: "Nghỉ trưa cũng phải đẹp".