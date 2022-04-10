Vừa bị bắt gặp 'đánh lẻ' hẹn hò hôm 7/4, Việt Anh 'chơi lớn' thả thính 'người yêu tin đồn' ngay trên MXH, netizen phát sốt: 'Công khai luôn đi anh chị ơi'

Sao Việt 10/04/2022 10:20

Mới đây, người hâm mộ lại càng có thêm niềm tin cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga đang thực sự hẹn hò khi nam diễn viên, có động thái ''thả thính'' ngay trên bài đăng của ''người yêu tin đồn''.

Dù cho cả 2 nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm và khăng khăng khẳng định đây chỉ là mối quan hệ ''đồng nghiệp thân thiết'' nhưng biết làm sao được khi qua mắt được các ''thánh soi'' showbiz là chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Nhất là khi cộng đồng mạng vừa phát hiện ra, cả Quỳnh NgaViệt Anh đều có mặt tại một địa điểm trên Côn Đảo vào hôm 7/4, netizen còn nhận định cả 2 đang ''đánh lẻ'' hẹn hò. Tuy nhiên, thì về người trong cuộc, 2 nghệ sĩ vẫn giữ sự im lặng và không lên tiếng về việc này. 

Vừa bị bắt gặp 'đánh lẻ' hẹn hò hôm 7/4, Việt Anh 'chơi lớn' thả thính 'người yêu tin đồn' ngay trên MXH, netizen phát sốt: 'Công khai luôn đi anh chị ơi' - Ảnh 1
Cả 2 bị CĐM soi ra đang ở cùng nhau trên Côn Đảo hẹn hò - Ảnh: chụp màn hình

Sự việc ''đánh lẻ'' đi hẹn hò với nhau còn chưa hết hot, Việt Anh và Quỳnh Nga gây chú ý khi có màn tương tác trên mạng xã hội. Theo đó, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga đăng tải hình ảnh diện trang phục hững hờ, khoe vóc dáng nóng bỏng và đính kèm là dòng trạng thái: "Nghỉ trưa cũng phải đẹp".

Vừa bị bắt gặp 'đánh lẻ' hẹn hò hôm 7/4, Việt Anh 'chơi lớn' thả thính 'người yêu tin đồn' ngay trên MXH, netizen phát sốt: 'Công khai luôn đi anh chị ơi' - Ảnh 2
Vừa bị bắt gặp 'đánh lẻ' hẹn hò hôm 7/4, Việt Anh 'chơi lớn' thả thính 'người yêu tin đồn' ngay trên MXH, netizen phát sốt: 'Công khai luôn đi anh chị ơi' - Ảnh 3
Việt Anh công khai thả thính ''người tình tin đồn'' ngay trên bài đăng của người đẹp - Ảnh: chụp màn hình

Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu Việt Anh không để lại bình luận bên dưới bài đăng. Cụ thể, nam diễn viên ẩn ý: "Vừa hay dạo này tôi hay mất ngủ trưa bác ơi". Màn thả thính lộ liễu của Việt Anh với ''người yêu tin đồn'' càng làm cho những người ''đẩy thuyền'' cặp đôi thêm phần thích thú và phát điên vì sung sướng, bên dưới bài đăng của Quỳnh Nga nhiều người hâm mộ thậm chí còn kêu cả 2 nhanh chóng công khai đi, lộ hết rồi còn giấu gì nữa.

Vừa bị bắt gặp 'đánh lẻ' hẹn hò hôm 7/4, Việt Anh 'chơi lớn' thả thính 'người yêu tin đồn' ngay trên MXH, netizen phát sốt: 'Công khai luôn đi anh chị ơi' - Ảnh 4

Sau nhiều dự án phim chung, Việt Anh và Quỳnh Nga được người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình - Ảnh: Internet

 

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Từ khóa:   Việt Anh Quỳnh Nga Quỳnh Nga hẹn hò Việt Anh

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