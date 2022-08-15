Lương Thế Thành xứng danh "chồng quốc dân" cặm cụi lo chuyện bếp núc để vợ nghỉ ngơi, làm “culi” sai vặt cho Thúy Diễm

Sao Việt 15/08/2022 08:54

“Kẻ làm không hết, người thì nằm chơi, phận trai 12 bến nước thiệt là…, mà không có dám than sợ bị rầy.” - Lương Thế Thành chia sẻ

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Lương Thế Thành đăng tải khoảnh khắc nam nghệ sĩ đích thân vào bếp. Trong khi đó, bà xã Thúy Diễm và bé Bảo Bảo - con trai của Lương Thế Thành lại trùm chăn nằm nghỉ ngơi rất thư giãn thoải mái.

Lương Thế Thành xứng danh 'chồng quốc dân' cặm cụi lo chuyện bếp núc để vợ nghỉ ngơi, làm “culi” sai vặt cho Thúy Diễm - Ảnh 1
Lương Thế Thành tự tay vào bếp để vợ nghỉ ngơi. (Ảnh: FB Lương Thế Thành)

Chưa dừng lại ở đó, Lương Thế Thành còn ghi kèm dòng trạng thái khiến cư dân mạng không khỏi buồn cười “Kẻ làm không hết, người thì nằm chơi, phận trai 12 bến nước thiệt là…, mà không có dám than sợ bị rầy.” Lương Thế Thành chia sẻ

Lương Thế Thành xứng danh 'chồng quốc dân' cặm cụi lo chuyện bếp núc để vợ nghỉ ngơi, làm “culi” sai vặt cho Thúy Diễm - Ảnh 2

Dưới bài đăng của chồng, Thúy Diễm không quên nhắc nhẹ bằng dòng bình luận: “Lẹ còn giặt đồ lau nhà, rửa chén rồi dỗ con ngủ.” Đáp lại vợ, nam diễn viên viết: “Ote (Ok) vợ, 2 mẹ con cứ thong thả nằm chơi nha, việc nhà đã có anh.”

Lương Thế Thành xứng danh 'chồng quốc dân' cặm cụi lo chuyện bếp núc để vợ nghỉ ngơi, làm “culi” sai vặt cho Thúy Diễm - Ảnh 3
Thúy Diễm này thư giãn bên con trai nhìn Lương Thế  Thành cặm cụi trong bếp. (Ảnh: FB Lương Thế Thành)
Lương Thế Thành xứng danh 'chồng quốc dân' cặm cụi lo chuyện bếp núc để vợ nghỉ ngơi, làm “culi” sai vặt cho Thúy Diễm - Ảnh 4
Thúy Diễm nhắc nhẹ ông xã còn phải làm nhiều việc khác. (Ảnh minh họa: Internet)

Từ trước đến nay, Lương Thế Thành nổi tiếng rất yêu chiều, chăm lo cho gia đình. Thúy Diễm từng nhiều lần chia sẻ, từ việc hút bụi, lau dọn đồ chơi cho con đến nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn trong nhà thì Lương Thế Thành đều đảm đương được hết.

Lương Thế Thành xứng danh 'chồng quốc dân' cặm cụi lo chuyện bếp núc để vợ nghỉ ngơi, làm “culi” sai vặt cho Thúy Diễm - Ảnh 5

Thúy Diễm nhiều lần tự hào khoe "sự đảm đang" của chồng .(Ảnh: FB Thúy Diễm)

 Có thể thấy, dù kết hôn từ năm 2016 và đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng vợ chồng Thúy Diễm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Những hình ảnh đời thường bên gia đình một lần nữa khiến khán giả càng thêm yêu thích Lương Thế Thành nhiều hơn.

Lương Thế Thành xứng danh 'chồng quốc dân' cặm cụi lo chuyện bếp núc để vợ nghỉ ngơi, làm “culi” sai vặt cho Thúy Diễm - Ảnh 6
Ở thời điểm hiện tại, cả hai vợ chồng đều viên mãn trong đời sống gia đình, thăng hoa trong sự nghiệp.(Ảnh minh họa: Internet)
Lương Thế Thành đăng ảnh tình tứ "ngọt hết nước chấm" với vợ sau nghi án hẹn hò nữ diễn viên 10x Yeye Nhật Hạ

Lương Thế Thành đăng ảnh tình tứ "ngọt hết nước chấm" với vợ sau nghi án hẹn hò nữ diễn viên 10x Yeye Nhật Hạ

Trước những tin đồn "phim giả tình thật" với đàn em 10x, Lương Thế Thành có động thái mới nhất nhằm đập tan tin đồn rạn nứt với bà xã Thúy Diễm.

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