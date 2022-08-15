Lương Thế Thành xứng danh "chồng quốc dân" cặm cụi lo chuyện bếp núc để vợ nghỉ ngơi, làm “culi” sai vặt cho Thúy Diễm

“Kẻ làm không hết, người thì nằm chơi, phận trai 12 bến nước thiệt là…, mà không có dám than sợ bị rầy.” - Lương Thế Thành chia sẻ
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Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Lương Thế Thành đăng tải khoảnh khắc nam nghệ sĩ đích thân vào bếp. Trong khi đó, bà xã Thúy Diễm và bé Bảo Bảo - con trai của Lương Thế Thành lại trùm chăn nằm nghỉ ngơi rất thư giãn thoải mái.
Chưa dừng lại ở đó, Lương Thế Thành còn ghi kèm dòng trạng thái khiến cư dân mạng không khỏi buồn cười “Kẻ làm không hết, người thì nằm chơi, phận trai 12 bến nước thiệt là…, mà không có dám than sợ bị rầy.” Lương Thế Thành chia sẻ
Dưới bài đăng của chồng, Thúy Diễm không quên nhắc nhẹ bằng dòng bình luận: “Lẹ còn giặt đồ lau nhà, rửa chén rồi dỗ con ngủ.” Đáp lại vợ, nam diễn viên viết: “Ote (Ok) vợ, 2 mẹ con cứ thong thả nằm chơi nha, việc nhà đã có anh.”
Từ trước đến nay, Lương Thế Thành nổi tiếng rất yêu chiều, chăm lo cho gia đình. Thúy Diễm từng nhiều lần chia sẻ, từ việc hút bụi, lau dọn đồ chơi cho con đến nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn trong nhà thì Lương Thế Thành đều đảm đương được hết.
Có thể thấy, dù kết hôn từ năm 2016 và đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng vợ chồng Thúy Diễm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Những hình ảnh đời thường bên gia đình một lần nữa khiến khán giả càng thêm yêu thích Lương Thế Thành nhiều hơn.