Lương Thế Thành xứng danh "chồng quốc dân" cặm cụi lo chuyện bếp núc để vợ nghỉ ngơi, làm “culi” sai vặt cho Thúy Diễm

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Lương Thế Thành đăng tải khoảnh khắc nam nghệ sĩ đích thân vào bếp. Trong khi đó, bà xã Thúy Diễm và bé Bảo Bảo - con trai của Lương Thế Thành lại trùm chăn nằm nghỉ ngơi rất thư giãn thoải mái.

Lương Thế Thành tự tay vào bếp để vợ nghỉ ngơi. (Ảnh: FB Lương Thế Thành)

Chưa dừng lại ở đó, Lương Thế Thành còn ghi kèm dòng trạng thái khiến cư dân mạng không khỏi buồn cười “Kẻ làm không hết, người thì nằm chơi, phận trai 12 bến nước thiệt là…, mà không có dám than sợ bị rầy.” Lương Thế Thành chia sẻ