Bích Phương lại gây chú ý với chiếc mũi và đôi môi khác lạ, fan nghi ngờ cô nàng “trùng tu” để chuẩn bị comeback

Sao Việt 15/08/2022 11:58

Từng tự thừa nhận nhan sắc xinh đẹp của mình đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, nay Bích Phương lại lần nữa gây chú ý với đôi môi và chiếc mũi khác lạ, khiến fan dấy lên nghi án trùng tu để chuẩn bị ra mv mới.

Mới đây, Bích Phương đã khiến dân tình không khỏi xuýt xoa khi tung đoạn clip hậu trường lung linh đúng nghĩa khi diện bộ cánh đầy nổi bật cùng thần thái ngày càng "sang chảnh" ngút ngàn, tuy nhiên dân mạng lại chú ý vào đôi môi và sóng mũi của cô nàng có phần khác lạ. 

Bích Phương lại gây chú ý với chiếc mũi và đôi môi khác lạ, fan nghi ngờ cô nàng “trùng tu” để chuẩn bị comeback - Ảnh 1
Bích Phương gây chú ý với diện dạo khác lạ nghi vấn chuẩn bị comeback

Bích Phương là một nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp bậc nhất showbiz, không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, đôi chân dài miên man, vóc dáng thon gọn, mà còn có khiếu ăn nói hài hước, duyên dáng khiến cô có lượng fan hâm mộ hùng hậu.

Bích Phương lại gây chú ý với chiếc mũi và đôi môi khác lạ, fan nghi ngờ cô nàng “trùng tu” để chuẩn bị comeback - Ảnh 2
Hình ảnh xinh đẹp của nữ ca sĩ trước đây

Dù không thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần lộ diện Bích Phương đều khiến fan la ó bơi nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của cô nàng. 

Hầu hết các fan đều biết nhan sắc của Bích Phương vốn đã qua phẫu thuật thẫm mỹ mới có được như hiện tại nhưng hình ảnh mới của Bích Phương vẫn khiến nhiều người bàn tán xôn xao về một vài điểm lạ trên gương mặt. Cụ thể, chiếc mũi của nữ ca sĩ bỗng cao bất thường và nhọn hoắc nơi chóp mũi, trong khi đó bờ môi cũng căng mọng một cách lạ lẫm.

Bích Phương lại gây chú ý với chiếc mũi và đôi môi khác lạ, fan nghi ngờ cô nàng “trùng tu” để chuẩn bị comeback - Ảnh 3
Chiếc mũi nhọn hoắc và đôi môi dày căng mọng khác lạ

Mọi người vẫn đang thắc mắc kiệu nữ ca sĩ có bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ hay không khi chỉnh sửa liên tục khiến gương mặt mất đi những đường nét vốn có. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng diện mạo khác lạ của nữ ca sĩ là do make-up cũng như dùng hiệu ứng khi quay phim, hình ảnh mới của cô nàng chắc là đang chuẩn bị cho sự trở lại trên đường đua âm nhạc sau một thời gian dài vắng bóng. 

Bích Phương lại gây chú ý với chiếc mũi và đôi môi khác lạ, fan nghi ngờ cô nàng “trùng tu” để chuẩn bị comeback - Ảnh 4
fan bênh vực do hiệu ứng ánh sáng và makeup

Bích phương là một trong những nữ ca sĩ đang được quan tâm và yêu thích nhất nhì showbiz Việt với hàng loạt các bản hit như "Bùa yêu", "Đi đu đưa đi", "Một cú lừa"... Tính đến nay, Bích Phương đã hoạt động bền bỉ 10 năm với nghệ thuật. Ngoài việc thành công với các bản hit, ai cũng phải thừa nhận Bích Phương đã "lột xác", nhan sắc mỗi ngày lại một thăng hạng thấy rõ. Tuy nhiên, từ những bước đi chập chững đầu tiên cho đến khi nổi tiếng thì Bích Phương luôn giữ cho mình được hình tượng sạch, nói không với những tai tiếng, đó là điều khiến cô nàng bao nhiêu năm vẫn được yêu mến nhiều đến vậy. 

Bích Phương lại gây chú ý với chiếc mũi và đôi môi khác lạ, fan nghi ngờ cô nàng “trùng tu” để chuẩn bị comeback - Ảnh 5
Hình ảnh trước và sau khi phẩu thuật thẩm mỹ của Bích Phương

Khi mới bước chân vào con đường ca hát cùng chương trình Vietnam Idol 2010, Bích Phương sở hữu ngoại hình khá tròn trịa, nước da ngăm đen, phong cách không quá nổi bật. Sau nhiều năm hoạt động, Bích Phương đã có sự thay đổi đáng kể về vẻ bề ngoài.

Bích Phương lại gây chú ý với chiếc mũi và đôi môi khác lạ, fan nghi ngờ cô nàng “trùng tu” để chuẩn bị comeback - Ảnh 6
Cô nàng tự thừa nhận phẫu thuật thẫm mỹ trên sóng truyền hình

Sau nhiều năm giữ im lặng về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, xuất hiện trong một talkshow Bích Phương đã thẳng thắn lên tiếng thừa nhận: "Lúc đấy em mới sửa mũi thật và mặt em mới bị sưng nhưng mà mình soi gương mình thấy nó bình thường rồi mình mới dám họp báo chứ. Tự nhiên vào hình thì nó lại dài ngoẵng ra... Thì cũng xin được nhận luôn, trên cái mặt này là một cái mũi giả & một cái cằm giả".

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