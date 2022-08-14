Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ

Sao Việt 14/08/2022 22:59

Ngoài chiến binh mới nhất là Mai Phương, 3 nàng hậu khác sẽ đi thi tại các đấu trường nhan sắc quốc tế trong thời gian tới.

Những tháng vừa qua, hàng loạt cuộc thi nhan sắc được tổ chức, nhiều mỹ nhân vụt sáng trở thành Hoa hậu, Á hậu. Ngoài sứ mệnh mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng, các nàng hậu còn nhận trách nhiệm đại diện Việt Nam đến với các đấu trường nhan sắc mang đẳng cấp Quốc tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, dàn mỹ nhân chuẩn bị "mang chuông đi đánh xứ người" đã dần lộ diện. Theo đó Ngọc Châu sẽ đến với Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), Phương Anh sẽ dự thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế), Thạch Thu Thảo chinh chiến tại Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) và mới đây nhất, Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ tham gia Miss World (Hoa hậu Thế giới).

Mai Phương - Tân Miss World Vietnam 2022

Đăng quang cuộc thi Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022), Huỳnh Nguyễn Mai Phương chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss World. Vốn là khuôn mặt quen thuộc, Mai Phương được kỳ vọng sẽ bứt phá và tạo nên lịch sử mới cho nhan sắc Việt tại Miss World.

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 1
Nguyễn Huỳnh Mai Phương - Tân Miss World Việt Nam 2022

Trước khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Mai Phương từng là Hoa khôi Đại học Đồng Nai, top 5 Hoa hậu Việt Nam và danh hiệu Người đẹp nhân ái. Với chỉ số hình thể 77-62-90 cm, Mai Phương có thể tập luyện để body hoàn thiện hơn trước thềm chinh chiến. Về trình độ học vấn, Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Vào tháng 4 vừa qua, Mai Phương đã đạt điểm số ấn tượng là 8.0 IELTS. Đặc biệt, Mai Phương còn có tài năng ca hát, đánh đàn... cô chiến thắng phần thi Người đẹp tài năng trong khuôn khổ cuộc thi. Mai Phương sẽ có thời gian dài thực hiện các dự án nhân ái để truyền tải thông điệp nhân văn đến bạn bè quốc tế.

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 2
Tân Hoa Hậu sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vốn tiếng Anh cực đỉnh

Chia sẻ về danh hiệu mới, Tân Miss World Vietnam 2022 thổ lộ: "Mai Phương là người rất lỳ, có sức bền và luôn biết những điều mình thiếu để bù đắp nó và khiến cho những cố gắng của mình trở nên thuyết phục hơn. Dấu mốc đăng quang Miss World Vietnam 2022 chỉ là một cánh cửa mở đầu. Mai Phương rất vui khi nhìn thấy sự chấp nhận dám đương đầu với thử thách của chính mình. Sau đây sẽ là một quãng đường rất dài nữa để Mai Phương phấn đấu".

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 3
Nhan sắc đời thường bất chấp camera của tân Hoa Hậu

 Ngọc Châu - Tân Miss Universe Vietnam 2022

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 4
Ngọc Châu đăng quang trong sự đồng tình của hầu hết khán giả

Là chủ nhân của các danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Quán quân của Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, Top 10 Miss Supranational 2019, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019,... Ngọc Châu được cho là chiến binh "500 máu" để mang vương miện Miss Universe về Việt Nam. Không chỉ là người may mắn "thi đâu thắng đó", Ngọc Châu còn có kinh nghiệm 6 năm xuất hiện trên các sàn catwalk và kỹ năng trình diễn cực đỉnh.

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 5
Cô nàng đạt giải best body và có interview tốt

Xuyên suốt hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu luôn nổi bật và dành được thiện cảm của người hâm mộ. Ở cuộc thi quốc tế đòi hỏi sự tin, bản lĩnh, trưởng thành, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng của Ngọc Châu. Sau Khánh Vân, Kim Duyên thì Ngọc Châu đang được rèn luyện từ hình thể, kỹ năng đến giao tiếp tiếng Anh để sẵn sàng cho hành trình sắp tới.

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 6
Nhan sắc đời thường của cô nàng được kỳ vọng cao tại MU2022

Phương Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 7
Á Hậu Phương Anh có thành tích học tập cực khủng

Trong khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã tham gia Miss World 2021 với thành tích top 13 và Á hậu 2 Ngọc Thảo cũng đã hoàn thành sứ mệnh chinh chiến Miss Grand 2020 thì cuối năm nay Phương Anh mới đi Hoa hậu Quốc tế.

Người đẹp sinh năm 1998 sở hữu chiều cao 1m77 cùng số đo 3 vòng lần lượt là 87-61-93 cm vô cùng ấn tượng. Trong thời gian chờ đi thi, Phương Anh đã tự học thêm tiếng Nhật, phát triển ngoại ngữ để tự tin giao tiếp cùng bạn bè quốc tế. Vừa qua, "Á hậu học giỏi" cũng vừa xuất sắc tốt nghiệp thủ ra đầu ra ngành Hệ thống Quản lý Thông tin và nhận học bổng Thạc sĩ chuyên ngành Master of Global Trade (Thương mại toàn cầu) của ĐH RMIT với mức 50% (học bổng cao nhất của RMIT).

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 8
Cô nàng được sự đoán sẽ làm nên chuyện tại MI2022 năm nay

Trước khi chinh chiến quốc tế, Phương Anh gây thiện cảm khi trở thành diễn giả truyền cảm hứng, đại sứ tại các sự kiện cộng đồng và quảng bá du lịch, văn hoá. Ngoài ra, Phương Anh cũng đang là một MC truyền hình. Với những gì người đẹp trau dồi suốt gần 3 năm, người hâm mộ mong chờ Phương Anh sẽ làm nên kì tích tiếp theo tại Miss International 2022.

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 9
Nhan sắc đời thường trong trẻo của nàng Á Hậu

Thạch Thu Thảo - Á hậu 2 Hoa hậu Các Dân Tộc Việt Nam

Sau hơn 9 năm dừng tổ chức, Hoa hậu Các Dân Tộc Việt Nam đã chính thức trở lại vào năm 2022. Không phải Hoa hậu Nông Thúy Hằng, suất đi thi quốc tế lại thuộc về Á hậu 2 Thạch Thu Thảo. Lý giải cho việc này, ban tổ chức cho biết: "Thu Thảo là cô gái có bản sắc rất riêng, rất xứng đáng để thi Miss Earth. Cô ấy múa rất đẹp trong trang phục truyền thống Khmer. Nét đẹp bản sắc dân tộc rất quan trọng đối với một cuộc thi mang tầm quốc tế".

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 10
Á Hậu Thạch Thu Thảo sẽ chinh chiến tại ME2022 thay Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Thạch Thu Thảo sinh năm 2001 ở Trà Vinh, cô là người dân tộc Khmer. Thu Thảo cao 1m78, số đo ba vòng 74-61-88 cm, từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2021 và được khán giả nhận xét có nét giống siêu mẫu Thanh Hằng.

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 11
Cô nàng có body đẹp và gương mặt khả ái

Tuy nhiên, việc lựa chọn Á hậu 2 tham gia Miss Earth tạo nên làn sóng tranh cãi khắp cõi mạng. Bởi lẽ, Á hậu Thu Thảo phải rèn luyện về rất nhiều mặt như ứng xử, hình thể, kỹ năng catwalk,… Bên cạnh đó, khả năng tiếng Anh của Thạch Thu Thảo vẫn còn nhiều hạn chế khiến fan sắc đẹp lo lắng khi cô đến đấu trường quốc tế. Sau khi đăng quang, người đẹp từng khiến nhiều người thất vọng khi từ chối trả lời bằng tiếng Anh vì cho biết "đang học hỏi thêm" dù bản thân đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh.

Các chiến binh Việt Nam được đề cử thi đấu nhan sắc quốc tế: Người được kỳ vọng cao, kẻ khiến fan lo lắng mất ngủ - Ảnh 12
Cô khiến khán giả lo lắng khi nhiều lần thể hiện sự kém tự tin trong giao tiếp Tiếng Anh

 

 

Ứng viên nặng ký tại đấu trường nhan sắc gọi tên Mai Phương: Nhan sắc có thừa, thành tích học vấn đáng nể

Ứng viên nặng ký tại đấu trường nhan sắc gọi tên Mai Phương: Nhan sắc có thừa, thành tích học vấn đáng nể

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là cái tên đang được chú ý hiện nay, cô nàng sinh năm 1999 được đánh giá là một trong những đối thủ nặng ký cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World Vietnam 2022.

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