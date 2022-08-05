Ứng viên nặng ký tại đấu trường nhan sắc gọi tên Mai Phương: Nhan sắc có thừa, thành tích học vấn đáng nể

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là cái tên đang được chú ý hiện nay, cô nàng sinh năm 1999 được đánh giá là một trong những đối thủ nặng ký cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss World Vietnam 2022.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là đang là cái tên 'gây sốt' đặc biệt tại sân chơi Miss World Vietnam 2022. Cô gái sinh năm 1999 này từng vinh dự lọt vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp cũng vinh dự trở thành Người đẹp nhân ái của cuộc thi năm đó. Trước đó, Mai Phương cũng từng chiến thắng cuộc thi Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018. Huỳnh Nguyễn Mai Phương - thí sinh nặng ký tại Miss World Vietnam 2022 Người đẹp nhân ái - Mai Phương nhẹ nhàng như giọt sương mai. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, gương mặt sắc sảo, cô nàng còn có thể dễ dàng 'biến hóa' nhiều màu sắc với nhiều trang phục khác nhau, nhiều lối make up khác nhau mà không lo bản thân có thực sự phù hợp. Nhan sắc dịu dàng, trong sáng, đậm Thuần Việt của người đẹp 1999 cũng gây thương nhớ đến nhiều người. Ngoài ra nụ cười tươi duyên dáng, rạng rỡ, cũng là điểm 'ăn tiền' giúp cô tạo thiện cảm với mọi người xung quanh.

Nhan sắc trong trẻo cùng nụ cười tươi tắn tựa 'nàng thơ' khiến nhiều người phải ngất ngây. Khổng chỉ như vậy, khán giả còn phải bất ngờ khi người đẹp này lại sở hữu thành tích học tập vô cùng ấn tượng, nhiều người phải trầm trồ khi biết cô nàng từng vinh dự đạt giải Nhì và giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Cách đây 5 năm, khi mới là học sinh lớp 11, cô đã đạt được IELTS 6.5. Ngoài tài 'bắn' tiếng Anh, Mai Phương còn có khả năng hát, nhảy, chơi đàn và diễn catwalk. Không dừng nỗ lực, cô tiếp tục chinh phục một cột mốc mới trên con đường học vấn của mình khi đạt kết quả IELTS 8.0. Cô từng chia sẻ: 'Tôi của hôm nay tốt hơn tôi của hôm qua. Tôi của tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn tôi của hiện tại. Cố gắng hơn nữa nhé tôi ơi! Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và sự yêu mến to lớn từ tất cả mọi người dành cho Phương. Không để mọi người phụ lòng, mình sẽ không ngừng nỗ lực'.

Thành tích đạt IELTS 8.0 làm nhiều người phải ngưỡng mộ. Mai Phương có lợi thế rất lớn về ngoại ngữ, đó là yếu tố vô cùng quan trọng để đánh giá các thi sinh trong những cuộc thi nhan săc. Cô đủ tự tin, dễ dàng thể hiện khả năng thuyết trình, phỏng vấn bằng tiếng Anh trong các hoạt động của cuộc thi. Cô nàng không ngại tìm kiếm, tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm từ các công việc khác nhau, cũng như kinh nghiệm trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ. Được biết, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng đã từng đi dạy để có kinh nghiệm cho bản thân phát triển. Để có được thành tích ngoại ngữ đáng nể, cô đã không ngừng rèn luyện trau dồi kĩ năng ngoại ngữ việc trở thành gia sư tiếng Anh cho Anthony - con trai chung của đại gia Đức Huy và 'nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên cũng giúp cô có thêm nhiều kinh nghiệm mới mẻ. Cô nàng từng làm gia sư Tiếng Anh cho con trai của Lệ Quyên. Cô cho rằng, may mắn lớn nhất của cuộc đời mình chính là sự động viên, cổ vũ nhiệt tình từ phía các bậc phu huynh. Cô từng chia sẻ bản thân đã có lúc vô cùng tự ti vì chiều cao vượt trội hơn những bạn bè đồng trag lứa. Tuy nhiên, mẹ là người đã luôn bên cạnh, chia sẻ và tiếp thêm động lực để cô có thể tự tin tỏa sáng như ngày hôm nay. Người đẹp 1999 nhận nhiều kì vọng sẽ làm 'nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2022. Có thể thấy cái tên Mai Phương đã trở thành một cái tên nổi bật tại các đầu trường nhan sắc, cô nàng được đánh giá là có đầy đủ các tố chất để trở thành một hoa hậu. Bằng những kinh nghiệm từ những cuộc thi lớn nhỏ, mà hiện tại cô nàng rất được BGK cũng như người hâm mộ tinh tưởng và đặt kì vọng cho ngôi vị cao nhất tại Miss World Vietnam 2022.

Kỳ Duyên lên tiếng đính chính trước nghi vấn bỏ về ở họp báo cùng top 3 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Sự kiện Chung kết Hoa hậu Thể Thao Việt Nam diễn ra vào tối ngày 31/7 nhanh chóng gây chú ý truyền thông bởi sự vắng mặt của huấn luyện viên Kỳ Duyên tại buổi họp báo cùng top 3 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Phía hoa hậu Kỳ Duyên và BTC cuộc thi đã nhanh chóng phản hồi để làm rõ sự vắng mặt của nàng hậu.

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