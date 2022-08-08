H’Hen Niê bị bình luận của cư dân mạng công kích, Tân Hoa Hậu Siêu quốc gia lên tiếng bảo vệ, thẳng tay xin block

Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Lalela Mswane đã đáp trả thẳng thắn bình luận công kích Hoa hậu H'Hen Niê và thẳng tay block luôn người “vô duyên”.

Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê đã gây sốt khi đăng tải bộ hình chụp bikini cùng với Ngô Bảo Ngọc - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Xuất hiện với bộ bikini nhỏ xíu, 2 mỹ nhân khoe vóc dáng sexy cùng làn da nâu bánh mật gợi cảm. Điểm nhấn chính là kiểu tóc đen xù latinh đầy quyến rũ và bắt mắt. Dân tình được dịp mắt tròn mắt dẹt trước vóc dáng được đánh giá là đỉnh nhất top 5 Miss Universe 2018 của H’Hen Niê. Bộ ảnh gây sốt của h'Hen Niê và Ngô Bảo Ngọc mới đây Bộ ảnh này của H’Hen Niê và Ngô Bảo Ngọc đã nhận về vô số lời khen ngợi của netizen trong nước và quốc tế, hầu hết đều suýt xoa trước vóc dáng bốc lửa và đôi chân siêu dài của 2 người đẹp.

Vóc dáng được đánh giá "đẹp nhất top 5 MU2018" của H'Hen Bộ ảnh không chỉ được đánh giá cao bởi khán giả trong và ngoài nước, mà cả Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Lalela Mswane cũng dành lời khen ngợi bằng cách để lại những icon “lửa đang cháy” ngụ ý thể hiện sự sexy, nóng bỏng như lửa của hai người đẹp Việt Nam. Tân Hoa hậu Siêu quốc gia bình luận về ảnh của H'Hen Niê Đáng nói một cư dân mạng quốc tế đã bất ngờ công kích Lalela Mswane và H’Hen Niê ngay phía dưới bình luận của Lalela Mswane. Cụ thể, người này cho rằng H’Hen Niê đang cố tình nhuộm đen da và thay đổi kiểu tóc để giống với những người phụ nữ da màu, người này cho rằng H’Hen Niê đang nhạy lại hình ảnh của 1 phụ nữ da màu và khẳng định rằng Lalela Mswane đang tiếp tay, cổ súy cho hành động làm xấu hình ảnh của phụ nữ da màu, cụ thể người này viết “Tôi đã từng ngưỡng mộ bạn và hiện tại thì cực kỳ thất vọng. Bạn không đại diện cho phụ nữ da màu”.

Bình luận chỉ trích H'Hen vì làm xấu hỉnh ảnh phụ nữ da màu Trước bình luận có phần cực đoan, Lalela Mswane cũng không ngại đáp trả: "Bạn chẳng biết gì về tôi cả, vậy nên đừng khẳng định điều gì về tôi. Và H'Hen Niê sẽ không bao giờ làm những điều mà bạn đang nói đến. Tôi sẽ không bao giờ ủng hộ điều bạn nói. Đừng cay nghiệt nữa bởi cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Và bạn đã làm điều rất tốt khi 'bỏ theo dõi' tôi. Giờ thì hãy để tôi 'chặn' bạn". Lalela Mswane đáp trả cực gắt để bảo vệ H'Hen Niê Tân Hoa hậu Siêu quốc gia đã thẳng tay block tài khoản này ngay sau đó. Hành động này của người đẹp Nam Phi đã nhận về nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng vì sự thẳng thắn và quyết đoán của cô nàng. Họ chỉ trích tài khoản trên đã đưa ra những nhận định phiến diện khi chỉ trích cả H’Hen Niê và Lalela chỉ vì 1 bức ảnh phong cách latin của nàng hậu Việt Nam. Hành động của Lalela được fan quốc tế khen ngợi H’Hen Niê từng tham gia Miss Universe 2018 và lọt top 5 - top hạng cao nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc hoàn vũ tính đến thời điểm hiện tại. Trên sàn diễn, H’Hen Niê đã thể hiện nhiều kỹ năng trình diễn cực đỉnh, cùng body xuất sắc nhất năm đó đã giúp cô nàng có được 1 lượng lớn fan yêu sắc đẹp khắp thế giới. Từng cử chỉ, hành động của cô nàng đều được fan thế giới theo dõi và ủng hộ. được biết trước khi trở thành Hoa hậu Siêu quốc gia, Lalela cũng từng rất mến mộ và yêu thích H’Hen Niê, dù chưa xuất hiện cùng nhau, song cả 2 vẫn thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội và có mối quan hệ thân thiết.

Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng phân trần về việc xin đi lại final walk không mặc đồ dân tộc H'Hen Niê là một trong những nàng Hậu nhận được sự mến mộ từ công chúng bởi tính cách ấm áp và lối sống giản dị. Thế nhưng, gần đây người đẹp lại có những phát ngôn gây tranh cãi, cô xin đi lại màn final walk không mặc đồ dân tộc khiến fan vô cùng thất vọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hhen-nie-bi-binh-luan-cua-cu-dan-mang-cong-kich-tan-hoa-hau-sieu-quoc-gia-len-tieng-bao-ve-thang-tay-xin-block-489629.html