Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng phân trần về việc xin đi lại final walk không mặc đồ dân tộc

Trong một buổi livestream với fan, H'Hen Niê chính thức lên tiếng về vấn đề này. Theo đó, nàng hậu gốc Đắk Lắk nói rằng, do thấy Miss Supranational 2021 có màn final walk đẹp với váy dạ hội nên cô mong muốn được thực hiện lại phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, nàng Hậu cho biết bản thân chỉ nói giỡn với CEO Bảo Hoàng, nhưng lại bị cắt ghép tạo nên hiểu lầm.

Người đẹp 9x nói: "Về cái final walk, do thấy bạn mặc đồ rất đẹp, Hen có nói 'Anh Hoàng ơi, bạn mặc đồ đẹp quá, làm lại final walk cho em đi'. Đây chỉ là những câu nói giỡn của những người ngồi xem cùng. Anh em chỉ giỡn qua giỡn lại, song lại bị cắt thành những đoạn ngắn trên mạng. Nhiều người không hiểu chửi quá trời".

Phần đông công chúng đều bày tỏ sự cảm thông trước lời giải thích từ Hoa hậu H'Hen, nhưng cô nói rất buồn vì sự cố không đáng có vừa xảy ra Ảnh: Internet

Phần đông công chúng đều bày tỏ sự cảm thông trước lời giải thích từ Hoa hậu H'Hen. Tuy nhiên, một số fan hâm mộ khuyên nàng hậu nên cẩn thận trong việc phát ngôn trên mạng xã hội để tránh những sự cố không mong muốn.

Khi ồn ào vừa bắt đầu dậy sóng, H'Hen đã kịp thời phân trần, làm rõ hiểu lầm. Theo đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn giữ được hình ảnh giản dị, chân chất đặc trưng của mình trong lòng công chúng.

Nàng Hậu được công chúng hết lòng ưu ái và dành tình cảm đặc biệt yêu mến trước tính cách mộc mạc, chất phác. Ảnh: Internet

Sau 5 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê luôn giữ hình ảnh "sạch" với người hâm mộ. Cô được công chúng hết lòng ưu ái và dành tình cảm đặc biệt yêu mến trước tính cách mộc mạc, chất phác.

Với lối sống giản dị, song nàng hậu 9x vẫn chỉnh chu về ngoại hình mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Đây là một trong những điều giúp người đẹp Đắk Lắk nổi bật và để lại dấu ấn riêng trên bản đồ làng hương sắc Việt.

Còn nhớ lúc H'Hen Niê trao lại ngôi vị cho tân hoa hậu trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, H'Hen đã tỏa sáng trên sân khấu, nhưng không phải bằng sự tỏa sáng của nhan sắc mà tỏa sáng bởi sự chín chắn, chân thành của H'Hen Niê giúp cô nổi bật trên sân khấu. Với bộ trang phục của dân tộc ÊĐê giản dị, đồ đen hoa văn đơn giản, đi chân trần. Cô đã cướp lấy trái tim của khán giả ở sự chân thành thực sự.

Kể từ đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, H'Hen càng nhận được sự yêu mến của khán giả nhiều hơn Ảnh: Internet

H'Hen Niê chính là hoa hậu ở Việt Nam từ trước đến nay truyền được cảm hứng và năng lượng tích cực nhất cho công chúng. Kể từ đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, H'Hen càng nhận được sự yêu mến của khán giả nhiều hơn. Chắc hẵn đây cũng là lý do netizen "dậy sóng" khi nàng Hậu xin đi lại final walk không mặc đồ dân tộc, thật may tất cả chỉ là hiểu lầm.