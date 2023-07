Vũ Cát Tường không kiềm được nước mắt khi bản thân chưa đủ can đảm để công khai đồng tính với ba ruột

Sau khi chính thức "come out" trước tuổi 30 và được khán giả dành nhiều sự quan tâm, ủng hộ. Giọng ca Vết mưa khiến khán giả xúc động khi giàn giụa nước mắt chia sẻ rằng chưa đủ can đảm chia sẻ nỗi niềm của mình với ba ruột.

Xuất hiện trở lại trên series YouTube cá nhân tối ngày 17/7, Vũ Cát Tường chia sẻ bản thân rất hạnh phúc khi mình nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Vũ Cát Tường thổ lộ: "Tôi không nghĩ mọi người lại ủng hộ mình như vậy, tôi có cảm giác như đây là cột mốc trong cuộc đời…Tôi không những đón nhận sự nam tính của mình mà còn cởi mở, ôm ấp với cả phần nữ tính của tôi". Ảnh: Internet Nữ ca sĩ dành thời gian để đọc những lời nhắn gửi của khán giả, người hâm mộ, bạn bè đồng nghiệp gửi đến. Cô biết ơn khi câu chuyện của mình được mọi người thấu hiểu và dành tình cảm yêu mến. Thế nhưng nhân vật chính cũng rất khó khăn khi có được sự đồng tình của gia đình. Đặc biệt ba ruột của giọng ca sinh năm 1992 vẫn chưa biết chuyện của mình, nhắc đến ba, Vũ Cát Tường giàn giụa nước mắt: "Ba của Tường cũng chưa biết. Nếu ba nghe con đang nói thì đây là cách mà con muốn nói với ba, vì đối diện với ba quá khó. Ba là một nhà giáo và cách đây hai năm, ba vẫn hỏi con hai câu hỏi: Khi nào con lấy bằng Tiến sĩ của Kỹ thuật Y sinh? và Bao giờ con lấy chồng?" Ảnh: Internet Hai năm trước, khi đó Tường đã 28 tuổi và hoạt động nghệ thuật được 8 năm nên khi ba hỏi Tường hai câu đó thì Tường biết ba không hiểu gì về mình cả. Ba chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc của mình hết", Vũ Cát Tường chia sẻ về phụ huynh. Dẫu thế, cô vẫn tìm được sự thấu hiểu từ mẹ. nữ ca sĩ nói trong nước mắt: "Tường ít nói chuyện, tâm sự với mẹ. Nhưng, Tường biết mẹ dành cho mình một tình yêu vô điều kiện. Mẹ vô tư lắm, khi ai đó hỏi về giới tính của Tường, thậm chí hỏi nó là bê đê hả?', thì mẹ chỉ nói: "Nó như nào miễn hạnh phúc là được. Chị thấy tôi với chồng tôi lấy nhau rồi cũng ly hôn, một mình tôi nuôi 3 đứa con thôi"'. Ảnh: Internet Mẹ luôn bảo vệ Tường và Tường nghĩ quan trọng nhất là mình cống hiến gì cho cuộc đời, còn những người thực sự thương mình thì họ sẽ thương mình". Ảnh: Internet Được biết, Vũ Cát Tường lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại An Giang. Sự nam tính của thí sinh Giọng hát Việt một phần xuất phát từ tuổi thơ không trọn vẹn, khi cuộc hôn nhân của ba mẹ ruột Vũ Cát Tường đổ vỡ. Nữ ca sĩ không nhận được nhiều tình thương từ ba kể từ đó. Hiện nữ ca sĩ là trụ cột gia đình, sống cùng mẹ và 2 em. Ảnh: Internet Nỗi lòng của Vũ Cát Tường nhận được sự đồng cảm của số đông khán giả. Nhiều câu chuyện về cộng đồng LGBTQ+ được các cư dân mạng bày tỏ dưới bài đăng của nữ ca sĩ sinh năm 1992. Dù đã thoải mái công khai chuyện cá nhân, sống thật với chính mình ở ngưỡng tuổi 30, nhưng Vũ Cát Tường vẫn còn đau đáu nỗi niềm khó mở lời cùng người thân. Giọng ca gốc An Giang đã ấp ủ khao khát được ba ruột thấu hiểu, thoải mái để tìm kiếm hạnh phúc. Ngoài ra, Vũ Cát Tường khuyên những người thuộc cộng đồng LGBT+ hãy thừa nhận xu hướng tình cảm khi bản thân thật sự sẵn sàng.