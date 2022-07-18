Diễn viên Thúy Diễm xinh đẹp rạng ngời khi diện trang phục Thái tại xứ sở Chùa Vàng

Sao Việt 18/07/2022 11:41

Thúy Diễm được biết đến là nữ diễn viên sở hữu rất nhiều vai diễn đình đám. Mới đây, trong bộ ảnh tại xứ sở Chùa Vàng, nhan sắc cả Thúy Diễm trông chẳng khác gì một người phụ nữ bản xứ với nét đẹp khiến fan phải u mê.

Thúy Diễm được biết đến là nữ diễn viên sở hữu rất nhiều vai diễn trên phim truyền hình, cô được khán giả yêu mến với nét diễn tự nhiên, duyên dáng, ngoài ra, Thúy Diễm còn có nhan sắc vô cùng nổi bật. Sau khi kết hôn với Lương Thế Thành và có con, người đẹp này ngày càng trẻ trung và mặn mà hơn. Diện mạo mới nhất của cô nàng khiến nhiều cô gái phải ghen tị.

Diễn viên Thúy Diễm xinh đẹp rạng ngời khi diện trang phục Thái tại xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Thành công trong sự nghiệp, viên mãn với hạnh phúc gia đình, gia đình Thúy Diễm Lương Thế Thành cũng nhận nhiều sự quan tâm của khán giả, người hâm mộ. Ai cũng công nhận rằng nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng.

Diễn viên Thúy Diễm xinh đẹp rạng ngời khi diện trang phục Thái tại xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm đăng tải bộ ảnh trong trang phục Thái Lan. Trang phục với họa tiết hoa văn, tạo điểm nhấn với phần cắt xẻ trễ vai. Trong bộ trang phục này, Thúy Diễm gần như hóa thành một người phụ nữ Thái thật sự.

Diễn viên Thúy Diễm xinh đẹp rạng ngời khi diện trang phục Thái tại xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Trong trang phục truyền thống của xứ Chùa Vàng, Thúy Diễm đã khiến fan phải trầm trồ vì xinh đẹp sắc sảo, khoe vòng eo thon, khán giả khó có thể nhận ra đây là nhan sắc của mẹ một con và đã ở tuổi 36. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao chàng diễn viên điển trai đình đám Lương Thế Thành đã không thể vượt qua ải mỹ nhân mà nhanh chóng rước người đẹp này về dinh.

Diễn viên Thúy Diễm xinh đẹp rạng ngời khi diện trang phục Thái tại xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 4
Ảnh Internet

Bà xã của Lương Thế Thành xuất hiện trong trang phục Thái Lan, tóc cắt ngắn gọn gàng khoe trọn đường nét gương mặt thanh tú tuyệt mỹ. Màn hóa thân thành cô gái Thái của nữ diễn viên khiến người hâm mộ thích thú vì nhan sắc của mỹ nhân Việt đủ sức cân mọi phong cách. 

Diễn viên Thúy Diễm xinh đẹp rạng ngời khi diện trang phục Thái tại xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 5
Ảnh: Internet

Có thể nói, dù mang phong cách nào đi chăng nữa Thúy Diễm vẫn chứng minh vẻ đẹp mặn mà đúng chuẩn "gái một con" của mình. Trong bộ ảnh chụp tại Xứ sở chùa vàng, Thúy Diễm khoe visual xinh đáo để khi diện trang phục mang đậm văn hóa Thái khiến dân tình hết lời khen ngợi. 

Nhan sắc này được nhận xét là cô bị thời gian bỏ quên vì người đẹp vẫn trẻ trung, cuốn hút sau thời gian lập gia đình và xinh đẹp bất chấp khi đã qua sinh nở: 

Phía dưới bài đăng của bà xã Lương Thế Thành, netizen đã gửi cơn mưa lời khen:

- Chuẩn gái Thái rồi chị ơi.

- Quá trời xinh đẹp xuất sắc tuyệt vời quá chị yêu idol ơi.

- Đẹp quá luôn ấy, nhìn như một nữ thần.

- U mê cái nhan sắc này quá trời. Chị Diễm cân mọi phong cách.

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