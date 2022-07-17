Cận ngày đón quý tử, Lê Dương Bảo Lâm tất bật quay chương trình thực tế đến mức phải truyền dịch, còn bà xã Quỳnh Quỳnh làm việc kiệt sức nhập viện lúc giữa đêm

Gia đình Lê Dương Bảo Lâm sắp đón quý tử, nhưng cả hai vợ chồng nam diễn viên vẫn quần quật bên đống công việc đến mức vợ nhập viện giữa đêm, chồng đang truyền dịch.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là gia đình Lê Dương Bảo Lâm sẽ chào đón cậu quý tử đầu tiên chào đời. Đây là đứa bé mà vợ chồng anh mong mỏi suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, cận ngày sinh nhưng bà xã Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh vẫn tất bật bên đống công việc đến kiệt sức khiến dân tình không khỏi lo lắng. Mới đây, vợ Lê Dương Bảo Lâm vừa đăng tải dòng trạng thái mới thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Quỳnh Quỳnh chia sẻ: "Đồng vợ đồng chồng tát cạn hai chai nước biển nè mấy chị, ông Lâm đi quay một tuần, em thì sắp đẻ, con cái nheo nhóc, công việc ê hề, em nằm bệnh viện...".

Ảnh: Facebook Quỳnh Quỳnh Nhìn vào hình ảnh được bà xã nam diễn viên đăng tải khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Trong hình, sự mệt mỏi được biểu hiện rõ rệt trên gương mặt của Quỳnh Quỳnh khi đang trong những ngày cuối thai kỳ. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm đang tất bật quay chương trình thực tế nên phải xa nhà trong một thời gian và hiện cũng đang truyền dịch. Dẫu mệt mỏi, mất sức vì làm khá nhiều việc và đang phải truyền dịch ở xa nhà, nhưng Bảo Lâm vẫn “chọc yêu bà xã” khi bình dưới bài viết trên của Quỳnh Quỳnh: “Ở nhà ngoan nha .... mốt về cho 1 triệu 500”.

Dòng bình luận dễ thương của nam diễn viên hài khiến khán giả vừa thương vừa thích thú với sự đáng yêu của hai vợ chồng Lê Dương bảo Lâm. Ảnh: Internet Dưới bài viết nhiều người hâm mộ đã động viên tinh thần của đôi vợ chồng trẻ: - "Chúc Quỳnh mẹ tròn con vuông nhé. Giữ gìn sức khỏe, hạn chế làm việc nha mẹ bầu ơi". - "Chúc bầu thật nhiều sức khỏe mọi sự may mắn sẽ đến với em nhé". - "Ông đi viện mà còn gạ bà Quỳnh ngoan. Yêu 2 vợ chồng nhà anh ghê". - "Em ơi cố gắng chăm sóc giữ gìn sức khỏe để đón Hoàng Tử . Em mang thai sinh cháu thứ ba cực lắm cố gắng giữ gìn sức khỏe sanh xong rồi làm việc tiếp cũng được nha em. Yêu thương quý mến gia đình em". - "Thương hai vợ chồng em quá, chúc gia đình em mãi khỏe nha". Trước đó, trong một lần chia sẻ khoảnh khắc của bà xã lên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải hình ảnh vợ nằm trên võng với gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi vì nhiều đêm thức khuya. Thậm chí, nam diễn viên còn cho biết bản thân cảm thấy vừa thương vừa giận vợ vì không biết giữ gìn sức khỏe: "Mấy ngày nữa đẻ rồi, ham làm, giờ kiệt sức, con thì không đủ ký. Em ký đầu được chưa, nhức đầu khóc sáng giờ. Ký tên: Lee Min Ho". Ảnh: Internet Có thể nói bên cạnh thành công trong sự nghiệp, Lê Dương Bảo Lâm còn được biết đến với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh bà xã Quỳnh Quỳnh. Anh và vợ có cuộc sống viên mãn bên cạnh hai cô công chúa nhỏ, chỉ con vài ngày nữa thôi, gia đình Bảo Lâm sẽ chào đón thành viên thứ 3 trong sự hạnh phúc cùng người hâm mộ. Ảnh: Internet

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