Đại diện Việt Nam - Đạt Kyo giành chiến thắng giải Nam vương Siêu Quốc gia châu Á 2022

Sao Việt 17/07/2022 10:41

Rạng sáng ngày 17/7, đêm chung kết cuộc thi Nam vương Siêu quốc gia 2022 - Mister Supranational diễn ra tại Ba Lan đã chính thức khép lại, đại diện Việt Nam là Đạt Kyo đã giành chiến thắng giải Nam vương Siêu Quốc gia châu Á 2022.

Đạt Kyo cùng 37 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ bước vào tranh tài ở đêm chung kết Nam vương Siêu quốc gia 2022 (Mister Supranational) diễn ra tại Ba Lan.

Đại diện Việt Nam là Quán quân Vietnam Fitness Model 2019 - Đạt Kyo, cao 1,84m, đến từ Hưng Yên - đã tỏa sáng, ghi dấu ấn nhan sắc phái mạnh của Việt Nam tại đấu trường này và giành danh hiệu Nam vương Siêu quốc gia châu Á - Mister Supranational Asia 2022.

Đại diện Việt Nam - Đạt Kyo giành chiến thắng giải Nam vương Siêu Quốc gia châu Á 2022 - Ảnh 1

Đại diện Việt Nam là Đạt Kyo đã giành chiến thắng giải Nam vương Siêu Quốc gia châu Á 2022 tại Ba Lan

Ảnh minh họa: Internet

Trải qua các phần thi giới thiệu Quốc kỳ các nước, trình diễn hình thể cơ bắp, biểu diễn trang phục suit quý ông thanh lịch… Đạt Kyo được gọi tên vào Top 10 chung cuộc và giành danh hiệu Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 trong sự vỡ òa của khán giả Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng, nỗ lực không ngừng của nam người mẫu gốc Hưng Yên suốt thời gian qua.

Đại diện Việt Nam - Đạt Kyo giành chiến thắng giải Nam vương Siêu Quốc gia châu Á 2022 - Ảnh 2

Đạt Kyo được gọi tên vào Top 10 chung cuộc và giành danh hiệu Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 trong sự vỡ òa của khán giả Việt Nam.

Ảnh minh họa: Internet

Chung kết Mister Supranational 2022 (Nam vương Siêu Quốc gia 2022) vừa khép lại với danh hiệu cao nhất Nam vương Siêu quốc gia được trao cho thí sinh đại diện Cuba - Luis Daniel Gálvez, người mẫu 27 tuổi. 4 vị trí còn lại trong top 5 thuộc về: Indonesia, Hy Lạp, Mexico, Puerto Rico.

Đại diện Việt Nam - Đạt Kyo giành chiến thắng giải Nam vương Siêu Quốc gia châu Á 2022 - Ảnh 3

Danh hiệu cao nhất Nam vương Siêu quốc gia được trao cho thí sinh đại diện Cuba - Luis Daniel Gálvez, người mẫu 27 tuổi

Ảnh minh họa: Internet

Danh hiệu nam vương của các khu vực còn lại được trao cho đại diện châu Mỹ (Brazil), vùng Caribe (Cộng hòa Dominica), châu Âu (Pháp).

Đại diện Việt Nam - Đạt Kyo giành chiến thắng giải Nam vương Siêu Quốc gia châu Á 2022 - Ảnh 4

Mặc dù không đạt danh hiệu ở Top 5, nhưng Đạt Kyo cũng đã vô cùng hài lòng với chiến thắng này

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù trước đó, Đạt Kyo được khán giả đã kỳ vọng lọt vào top 5 chung cuộc, tuy nhiên với thành tích đạt được tại Top 10 chung cuộc, Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 cũng bày tỏ sự hài lòng với kết quả này, anh nói: 

"Tôi may mắn được tiếp thêm năng lượng từ sự cổ vũ của khán giả ở quê nhà và bạn bè khắp thế giới. Những ngày đi thi, tôi thường nghe ca khúc Việt Nam ơi và có thêm tự tin để thể hiện".

Đại diện Việt Nam - Đạt Kyo giành chiến thắng giải Nam vương Siêu Quốc gia châu Á 2022 - Ảnh 5

Đạt Kyo sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Nam người mẫu gây ấn tượng bởi hình thể khỏe khoắn cùng chiều cao lý tưởng 1m84.

Ảnh minh họa: Internet

Đạt Kyo sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Nam người mẫu gây ấn tượng bởi hình thể khỏe khoắn cùng chiều cao lý tưởng 1m84. Năm 2019, Đạt Kyo giành Quán quân cuộc thi Vietnam Fitness Model. Kết thúc cuộc thi Nam vương Siêu quốc gia 2022, Đạt Kyo sẽ đón chuyến bay về Việt Nam vào ngày 18/7/2022 để hội ngộ cùng khán giả, bạn bè, người thân và các fan hâm mộ.

Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức kết thúc hành trình nhân ái của cô tại Angola, Quang Linh Vlogs buồn ra mặt khi sắp chia tay nàng hậu

Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức kết thúc hành trình nhân ái của cô tại Angola, Quang Linh Vlogs buồn ra mặt khi sắp chia tay nàng hậu

Trong thời gian qua, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đồng hành cùng Quang Linh Vlogs trong chuyến hành trình thiện nguyện đến đất nước Angola xa xôi, hiện tại hành trình nhân ái của Thùy Tiên đã kết thúc, chàng Vlogs Việt đã thể hiện sự buồn bã trên gương mặt, cố gắng gượng cười khi sắp chia tay nàng hậu.

Xem thêm
Từ khóa:   Đạt Kyo Đạt Kyo được gọi tên vào Top 10 chung cuộc Nam vương Siêu Quốc gia 2022 Chung kết Mister Supranational 2022

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 44 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"