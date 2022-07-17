Đại diện Việt Nam - Đạt Kyo giành chiến thắng giải Nam vương Siêu Quốc gia châu Á 2022

Đại diện Việt Nam là Quán quân Vietnam Fitness Model 2019 - Đạt Kyo, cao 1,84m, đến từ Hưng Yên - đã tỏa sáng, ghi dấu ấn nhan sắc phái mạnh của Việt Nam tại đấu trường này và giành danh hiệu Nam vương Siêu quốc gia châu Á - Mister Supranational Asia 2022.

Đạt Kyo cùng 37 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ bước vào tranh tài ở đêm chung kết Nam vương Siêu quốc gia 2022 (Mister Supranational) diễn ra tại Ba Lan.

Trải qua các phần thi giới thiệu Quốc kỳ các nước, trình diễn hình thể cơ bắp, biểu diễn trang phục suit quý ông thanh lịch… Đạt Kyo được gọi tên vào Top 10 chung cuộc và giành danh hiệu Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 trong sự vỡ òa của khán giả Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng, nỗ lực không ngừng của nam người mẫu gốc Hưng Yên suốt thời gian qua.

Đạt Kyo được gọi tên vào Top 10 chung cuộc và giành danh hiệu Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 trong sự vỡ òa của khán giả Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet

Chung kết Mister Supranational 2022 (Nam vương Siêu Quốc gia 2022) vừa khép lại với danh hiệu cao nhất Nam vương Siêu quốc gia được trao cho thí sinh đại diện Cuba - Luis Daniel Gálvez, người mẫu 27 tuổi. 4 vị trí còn lại trong top 5 thuộc về: Indonesia, Hy Lạp, Mexico, Puerto Rico.

Danh hiệu cao nhất Nam vương Siêu quốc gia được trao cho thí sinh đại diện Cuba - Luis Daniel Gálvez, người mẫu 27 tuổi Ảnh minh họa: Internet

Danh hiệu nam vương của các khu vực còn lại được trao cho đại diện châu Mỹ (Brazil), vùng Caribe (Cộng hòa Dominica), châu Âu (Pháp).

Mặc dù không đạt danh hiệu ở Top 5, nhưng Đạt Kyo cũng đã vô cùng hài lòng với chiến thắng này Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù trước đó, Đạt Kyo được khán giả đã kỳ vọng lọt vào top 5 chung cuộc, tuy nhiên với thành tích đạt được tại Top 10 chung cuộc, Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 cũng bày tỏ sự hài lòng với kết quả này, anh nói:

"Tôi may mắn được tiếp thêm năng lượng từ sự cổ vũ của khán giả ở quê nhà và bạn bè khắp thế giới. Những ngày đi thi, tôi thường nghe ca khúc Việt Nam ơi và có thêm tự tin để thể hiện".

Đạt Kyo sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Nam người mẫu gây ấn tượng bởi hình thể khỏe khoắn cùng chiều cao lý tưởng 1m84. Ảnh minh họa: Internet

Đạt Kyo sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Nam người mẫu gây ấn tượng bởi hình thể khỏe khoắn cùng chiều cao lý tưởng 1m84. Năm 2019, Đạt Kyo giành Quán quân cuộc thi Vietnam Fitness Model. Kết thúc cuộc thi Nam vương Siêu quốc gia 2022, Đạt Kyo sẽ đón chuyến bay về Việt Nam vào ngày 18/7/2022 để hội ngộ cùng khán giả, bạn bè, người thân và các fan hâm mộ.