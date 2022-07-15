Thủ môn Lê Văn Trường của Hoàng Anh Gia Lai chính thức chia tay V.League sau phẫu thuật chấn thương

Sáng ngày 13/7, thủ môn Lê Văn Trường của CLB Hoàng Anh Gia Lai đã phẫu thuật chấn thương vai tại bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM). Ca phẫu thuật thành công nhưng anh phải nghỉ thi đấu hết V.League 2022 để giành thời gian hồi phục.

Theo thông tin từ Báo Giáo Dục và Thời Đại, ngày 13/7, thủ môn Lê Văn Trường đã tiến hành phẫu thuật chấn thương sụn vai tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM). Trên trang Facebook cá nhân, Văn Trường cho biết: “Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ca mổ thành công" kèm với bức ảnh anh đang nằm trên giường bệnh phục hồi.

Ngày 13/7, Văn Trường cho biết: “Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ca mổ thành công" Ảnh: Internet

Phía dưới bài đăng của Văn Trường, anh đã nhận được rất nhiều lời chúc và động viên từ đồng đội tại Hoàng Anh Gia Lai cùng các fan hâm mộ. Họ đã gửi lời động viên và chức sức khỏe tới thủ môn của đội bóng phố Núi và cũng là cựu thủ thành của U19 Việt Nam.

Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Bóng đá, sau chấn thương sụn vai ở giải giao hữu Hải Phòng diễn ra hồi đầu tháng 6, thủ môn Lê Văn Trường của HAGL đã phải nghỉ tập luyện để chờ phẫu thuật. Sáng ngày 13/7, ca mổ của nam thủ môn được tiến hành từ rất sớm và sau 4 giờ đồng hồ phẫu thuật, Văn Trường đã được chuyển ra phòng hồi sức của bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM).

Thủ Thành của của Hoàng Anh Gia Lai phải sớm nói lời chia tay với giải V.League 2022. Ảnh: Tạp chí điện tử Bóng đá

Các bác sĩ cho biết, sau phẫu thuật, thủ thành này cần ít nhất 4 tháng nghỉ ngơi trước khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai phải sớm nói lời chia tay với giải V.League 2022.

Sự vắng mặt của Văn Trường sẽ khiến HLV Kiatisuk phải lo lắng bởi vị trí thủ môn của đội bóng phố Núi. Trước đó, thủ môn số 1 Huỳnh Tuấn Linh cũng vì bị chấn thương đã bỏ lỡ 2 trận đấu đã qua.

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