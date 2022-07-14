Cơ ngơi của ca sĩ Thu Minh ở Singapore “Xịn” tới mức nào?

Trong tập 1 Minh in Sing vừa phát sóng vừa qua, ca sĩ Thu Minh đã khiến khán giả bất ngờ khi hé lộ cơ ngơi và cuộc sống hạnh phúc bên gia đình tại Singapore.

Trong tập 1 "Minh in Sing" vừa phát sóng, ca sĩ Thu Minh đã chia sẻ về cuộc sống đời thường, hé lộ nhiều điều về tổ ấm nhỏ cùng hội bạn thân thiết tại Singapore. Giọng ca Taxi cũng chia sẻ khoảnh khắc gia đình và bạn bè cùng tổ chức sinh nhật cho con trai Gấu. Ảnh: Internet Đối với ngày đặc biệt của con trai, Thu Minh đã dành thời gian một tuần, từ chối các show diễn để lên kế hoạch cho con. “Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm đối với tôi”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Ảnh: Internet Trong tập 1 Minh in Sing, Thu Minh khoe khoảnh khắc quây quần bên gia đình trong tiệc sinh nhật con trai. Đồng thời, cô cũng hé lộ không gian sống tại Singapore. Theo đó, nữ ca sĩ sống trong một cơ ngơi rộng rãi với nhiều cây cối cùng người chồng doanh nhân. Trong clip, cô cùng ông xã Otto De Jager quấn quýt bên nhau. Cả hai khoe khoảnh khắc tình tứ, hạnh phúc trong ngày con trai thêm tuổi mới. Ảnh: Internet Chủ nhân của bài hit Bay cũng khiến cư dân mạng phải trầm trồ về nhan sắc khi ngày càng trẻ trung và gợi cảm, nữ ca sĩ tự tin đọ dáng cùng hội bạn thân tại Đảo quốc sư tử. Với Thu Minh, từng người bạn trong hội là những mối “lương duyên” mà cô luôn muốn bảo vệ, gìn giữ. Nữ ca sĩ còn có dịp hội ngộ cùng siêu mẫu Bằng Lăng, cả hai không ngại “chặt chém” nhau với trang phục quyến rũ.

Ảnh: Internet Ảnh Internet Trong bữa tiệc sinh nhật của cậu con trai Gấu của Thu Minh, bữa tiệc buffet tuy nhỏ nhưng đầy đủ các món ăn ngon được bày trí gọn gàng để mọi người có thể thuận tiện thưởng thức. Ngoài một số món ăn Tây đặt ở ngoài, Thu Minh cũng đích thân vào bếp nấu một số đồ ăn như: Cánh gà, rau củ, bò kho Indonesia… Ảnh: Internet Nói về cuộc sống hạnh phúc viên bản bên gia đình nhỏ, Nữ ca sĩ 44 tuổi từng bày tỏ: "Lúc trước, khi chưa chồng, chưa con thì còn suy nghĩ lo xa muốn làm này, làm nọ nhiều, còn bây giờ với tôi - đỉnh cao của mình chính là giữ một gia đình hạnh phúc, bố mẹ đầy đủ sức khỏe, vợ chồng yêu thương nhau, con khỏe mạnh thông minh, lanh lợi, gia đình bình an hạnh phúc là chính. Và giữ mình có một đẳng cấp riêng không nhạt theo thời gian càng lâu càng tốt". Ảnh: Internet Cũng như một số nghệ sĩ khác, Thu Minh trước đến nay không để lộ mặt con trai. Trước giờ, cô và ông xã đều chung quan điểm không đặt áp lực lên con bằng những kỳ vọng rằng con trai phải trở thành đứa trẻ lỗi lạc.

Hoa Hậu H'Hen Niê khiến những tín đồ thời trang phải xót xa vì xài đồ hiệu như đồ rẻ tiền H'Hen Niê được nhiều người gọi vui là Hoa hậu nghèo nhất Vbiz, bởi cuộc sống của cô khá bình dị, cô thường lên đồ khá đơn giản trong cuộc sống đời thường. Cũng bởi không quá chú tâm vào việc sử dụng hàng hiệu, nàng Hậu đã không ít lần khiến dân chúng xót xa khi liên tục “dùng như phá” những món đồ hàng hiệu.

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