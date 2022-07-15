Netizen ngỡ ngàng trước trình độ học vấn của vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Sao Việt 15/07/2022 11:45

Dianka Zakhidova là một trong những người mẫu được chú ý nhất thời gian qua, kể từ khi công khai hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng, và đặt biệt nổi bật hơn khi cặp đôi chính thức về chung một nhà. Mới đây, netizen đã không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ khi biết Zakhidova tốt nghiệp tại trường Đại học danh giá tại Ukraine.

Cặp “vợ Tây - chồng Việt” thủ môn Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova là một trong những cặp đôi hot nhất của làng bóng đá Việt kể từ khi bắt đầu công khai hẹn hò. 

Cặp đôi đã công khai hẹn hò hồi tháng 9/2020 nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của cô. Sau hai năm tìm hiểu vừa qua, thủ môn điển trai Bùi Tiến Dũng đã chính thức kết hôn cùng người mẫu Tây sinh năm 2000 Dianka Zakhidova. Cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng trong mọi sự kiện, liên tục dành cho nhau những hành động tình cảm khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Netizen ngỡ ngàng trước trình độ học vấn của vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn cả hai không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên đăng tải clip lầy lội bên nhau. Cô nàng chia sẻ rằng Tiến Dũng rất đẹp trai và là người chu đáo.

Netizen ngỡ ngàng trước trình độ học vấn của vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của nam thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chính thức xác nhận vợ Tây đang mang thai con trai đầu lòng của cả hai. Chính vì vậy mà cái tên Dianka Zakhidova càng được netizen quan tâm nhiều hơn. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng và đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng chàng thủ môn gốc Thanh Hóa.

Netizen ngỡ ngàng trước trình độ học vấn của vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Nói về Dianka Zakhidova, cô là một người mẫu xinh đẹp và tài năng đến từ thủ đô Kiev, Ukraine. Sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng thân hình nóng bỏng với số đo 3 vòng 81-65-94, nàng mẫu sinh năm 2000 nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá được các hãng thời trang săn đón. Cô từng trở thành người mẫu hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Latvia,...

Netizen ngỡ ngàng trước trình độ học vấn của vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Được biết, trước khi quyết định gắn bó lâu dài với nghề người mẫu, lúc còn đi học, Dianka từng có 7 năm chơi bóng chuyền nhờ lợi thế chiều cao 1m73. Từ khi rẽ hướng sang làm người mẫu, Dianka thường được làm việc ở các thành phố và đất nước khác nhau.

Netizen ngỡ ngàng trước trình độ học vấn của vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 5
Ảnh: Internet

Mặc dù vợ Tây của Bùi Tiến Dũng tham gia rất nhiều các hoạt động của giới giải trí nhưng ít ai biết rằng, Dianka đã từng theo học ngành Văn hóa và Nghệ thuật của trường Đại học Quốc gia Kyiv - ngôi trường được đánh giá cao ở nhiều thứ hạng và rất nhiều người nổi tiếng ở Ukraine theo học. Đây cũng là một trong những ngôi trường lâu đời nhất tại Ukraine sau Đại học Lviv và Đại học Kharkiv.

Netizen ngỡ ngàng trước trình độ học vấn của vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 6
Ảnh: Internet

Hiện nay, Dianka đã tốt nghiệp và trở về sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Khi Dianka 17 tuổi, cô đã nhận một hợp đồng chụp ảnh cho một nhãn hàng tại Việt Nam, sau đó nàng mẫu đã quyết định ở lại “đất nước hình chữ S” để lập nghiệp vì cô thật sự yêu thích sự thân thiện và cởi mở của con người nơi đây.

Bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết: “Việt Nam chính là quê hương thứ 2 của tôi và tôi rất yêu nơi này. Cô cảm thấy rất vui vẻ khi được bắt đầu cuộc sống mới và khẳng định bản thân tại quê hương của chồng Tiến Dũng”..

Netizen ngỡ ngàng trước trình độ học vấn của vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 7
Ảnh: Internet

Trong những ngày qua, Bùi Tiến Dũng dành nhiều thời gian cho bà xã sau giờ tập luyện. Hai người thường xuyên cùng nhau đi ăn và xem phim, cả hai đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng với niềm vui khi sắp có thêm thành viên mới.

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