Chàng Vlogs Việt Nam sinh sống tại Châu Phi - Quang Linh đã đồng hành cùng Thùy Tiên trong suốt cuộc hành trình thiện nguyện tại Angola

Thời gian vừa qua Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có chuyến hành trình thiện nguyện đến đất nước Angola xa xôi để thực hiện sứ mệnh lan tỏa niềm yêu thương của một Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Tại đây, anh chàng Vlogs Việt Nam sinh sống tại Châu Phi - Quang Linh đã đồng hành cùng Thùy Tiên trong suốt cuộc hành trình.

Trong thời gian qua ở Angola, Quang Linh cùng Thùy Tiên xây dựng và tài trợ cho rất nhiều dự án ý nghĩa. Những khoảnh khắc cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng khiến người hâm mộ có một phen “đẩy thuyền” vô cùng nhiệt tình cho cặp đôi này.

Giờ đây, hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức kết thúc hành trình nhân ái của cô tại Angola. Cô đã cùng ekip của Quang Linh Vlogs tại Châu Phi nói lời tạm biệt, chàng Vlogs đã để lộ rõ nỗi buồn man mác trên gương mặt khi sắp phải chia tay nàng Hậu Thùy Tiên.

Chàng Vlogs đã để lộ rõ nỗi buồn man mác trên gương mặt khi sắp phải chia tay nàng Hậu Thùy Tiên.

Trong thời gian qua, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và nhóm Quang Linh Vlogs đang có chuyến ghé thăm Châu Phi để trao tặng giếng nước sạch cho người dân Angola. Đây là hoạt động nằm trong dự án thiện nguyện của cả hai.

Thùy Tiên chia sẻ: “Ngày hôm nay đứng trước những chiếc giếng nước sạch mà mình đã gửi tặng cho người dân ở bản Zamba, cảm xúc thật sự khó tả! Và hơn hết là niềm vui sướng vì hơn 300 hộ dân nơi đây sẽ có nước sạch để sử dụng trong thời gian tới.

Thùy Tiên hạnh phúc khi 300 hộ dân ở Angola sẽ có nước sạch để sử dụng trong thời gian tới.

Đi đến nhiều nơi, Thùy Tiên biết được rằng mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, để có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa.

Sau khi hành trình kết thúc, cả đoàn đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay Thùy Tiên. Team Châu Phi đã chiêu đãi nàng Hậu những món ăn như tôm hùm, bò kobe, thịt cừu,... Suốt buổi liên hoan, bạn bè thường xuyên dành những lời trêu đùa Quang Linh, ghép cặp anh với Thùy Tiên. Anh chàng Vlogs tỏ ra khá ngại ngùng trước những pha ghép đôi của team, còn Thùy Tiên thì khá thoải mái, cô cười vui vẻ với mọi người trong đoàn.

Suốt buổi liên hoan, bạn bè thường xuyên dành những lời trêu đùa Quang Linh, ghép cặp anh với Thùy Tiên

Theo đó, Thùy Tiên đã từng chia sẻ về những mối tình mà cô đã trải qua. Cụ thể, cô cho biết cô có ba mối tình, khi yêu muốn gọi người yêu là anh và người yêu sẽ gọi cô bằng bé.

Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ: “Nụ hôn đầu đời của cô là vào năm 17 tuổi và chưa bao giờ thả thính một người nào đó. Nếu có thì cũng chỉ dừng lại ở mức nói chuyện bình thường chứ cô không biểu hiện quá lộ liễu để người khác biết mình thích họ.”

Thùy Tiên hy vọng được cầu hôn có sự chứng kiến của người thân, bạn bè chứ không phải là không gian riêng của hai người.

Ngoài ra, nàng Hậu sinh năm 1998 cũng bày tỏ, lúc yêu nhau, điều ngọt ngào nhất cô muốn bạn trai thực hiện đó là chăm sóc gia đình, người thân của mình và nếu được cầu hôn cô hy vọng phải có sự chứng kiến của người thân, bạn bè chứ không phải là không gian riêng của hai người.