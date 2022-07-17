Ngọc Trinh tái xuất màn ảnh rộng trong ‘Duyên ma’ - phim tâm linh duy nhất ra rạp vào rằm tháng 7 năm nay

Sao Việt 17/07/2022 15:48

Ngọc Trinh đã trở lại điện ảnh sau 3 năm, thủ vai nữ chính kết đôi cùng Kiều Minh Tuấn trong “Duyên ma”. Nhà sản xuất cũng xác nhận đây chính là phim tâm linh duy nhất ra rạp vào rằm tháng bảy năm nay.

Vừa qua, teaser poster của dự án phim điện ảnh 'Duyên Ma' đã được công bố, mang đến sự chú ý lớn với màn tái xuất màn ảnh rộng của Ngọc Trinh

Ngọc Trinh tái xuất màn ảnh rộng trong ‘Duyên ma’ - phim tâm linh duy nhất ra rạp vào rằm tháng 7 năm nay - Ảnh 1

Sau 3 năm Ngọc Trinh tái xuất màn ảnh rộng, thủ vai nữ chính trong "Duyên ma" kết duyên cùng Kiều Minh Tuấn

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hình tượng Kiều Minh Tuấn xuất hiện dưới thân phận hồn ma, bám vào vai Ngọc Trinh khiến cho nhiều khán giả dự đoán anh chàng sẽ vào vai hồn ma si tình. Việc nên duyên của Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh trên màn ảnh khiến khán giả vô cùng tò mò. 

“Duyên Ma” với sự kết hợp giữa một diễn viên "trường phái thực lực" với khả năng biến hóa đa dạng, “cân” đủ dạng vai, và một cái tên luôn gây scandal, gương mặt khá mới trên màn ảnh liệu có chinh phục được khán giả khi ra rạp?

Chuyện phim xoay quanh nhân vật Minh do Kiều Minh Tuấn thủ vai, là một linh hồn mới qua đời, tình cờ gặp nữ chính tên Ngọc - vai diễn do Ngọc Trinh đảm nhiệm. Do có khả năng ngoại cảm, Ngọc đã giúp Minh làm quen với việc trở thành hồn ma. Sau đó, Ngọc và Minh bắt đầu cảm mến nhau, từ đó nảy sinh nhiều tình huống trớ trêu. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối khi một linh hồn mới tên Bạch Cát xuất hiện. Ngoài tuyến kịch bản chính, phim lồng ghép nhiều truyền thuyết đô thị.

Ngọc Trinh tái xuất màn ảnh rộng trong ‘Duyên ma’ - phim tâm linh duy nhất ra rạp vào rằm tháng 7 năm nay - Ảnh 2

Duyên ma” sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp Việt từ 12/8, nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch 2022. Ngoài cặp đôi nam nữ chính Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh, trong "Duyên ma" còn có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: Phi Phụng, Hải Triều, Lê Lộc, La Thành, Quỳnh Anh

Ảnh minh họa: Internet

Nói về lựa chọn nhân vật chính cho dự án điện ảnh đầu tay của mình, bộ đôi đạo diễn Khánh Toàn - Tâm Nguyễn cho biết: “Ngay vừa đọc xong kịch bản chúng tôi đã thống nhất và gọi cho Ngọc Trinh nói về vai diễn Ngọc trong phim Duyên ma. Chúng tôi nghĩ vai diễn này vô cùng phù hợp với Trinh vì Trinh là người miền Tây Nam bộ, đặc biệt với cách diễn khá nhẹ nhàng, chân chất nên chúng tôi nghĩ Trinh sẽ rất phù hợp và thành công với vai diễn này.”

“Còn về nhân vật Minh, chúng tôi vô cùng vui mừng và yên tâm vì Kiều Minh Tuấn đã nhận lời tham gia dự án này. Minh Tuấn có khả năng biến hóa đa dạng trong từng nhân vật và lối diễn thông minh, sáng tạo, nên chúng tôi tin chắc rằng Tuấn sẽ mang lại một màu sắc khá mới mẻ với vai diễn đặc biệt này”.

Ngoài cặp đôi nam nữ chính Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh, trong Duyên ma còn có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: Phi Phụng, Hải Triều, Lê Lộc, La Thành, Quỳnh Anh... “Duyên ma” sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp Việt từ 12/8, nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch năm 2022.

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