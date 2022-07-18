Hương Giang ngại chín mặt khi được fan nam hôn trên sân khấu, fan đồng loạt réo tên Matt Liu

Sao Việt 18/07/2022 09:11

Mới đây, ca sĩ Hương Giang đã có một phen ngượng chín mặt khi được một fan nam hôn khi đang diễn trên sân khấu tại Mỹ. Điều này khiến dân tình liên tục réo tên Matt Liu.

Hương Giang là một trong những nghệ sĩ nổi đình đám tại làng giải trí Việt. Sau khoảng thời gian dài không xuất hiện trên sân khấu với vai trò ca sĩ. Mới đây, Hương Giang đã có buổi biểu diễn tại một sân khấu âm nhạc trên đất Mỹ, cô đã được một fan nam hôn. Điều này khiến netizen liên tục réo tên Matt Liu.

Hương Giang ngại chín mặt khi được fan nam hôn trên sân khấu, fan đồng loạt réo tên Matt Liu - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Cụ thể, cư dân mạng cũng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hương Giang được một khán giả nam lên tận sân khấu để tặng hoa trước khi nữ ca sĩ rời khỏi sân khấu. Người này còn gây sự chú ý cực mạnh cho người xem khi thể hiện tình cảm với Hương Giang bằng một nụ hôn má đầy tình tứ.

Sau khi nhận hoa và được người đàn ông này hôn má thì nữ ca sĩ đã không giấu được sự ngại ngùng, và sau đó rời khỏi sân khấu.

Hương Giang ngại chín mặt khi được fan nam hôn trên sân khấu, fan đồng loạt réo tên Matt Liu - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, ở một khoảnh khắc khác, Hương Giang cũng được fan nam bế xuống sân khấu đầy tình cảm. Phía dưới sân khấu, khán giả không khỏi phấn khích và hài hước nhắc đến Matt Liu. Fan hâm mộ cho rằng chắc chắn nam doanh nhân sẽ ghen ra mặt khi vô tình xem được khoảnh khắc này.

Hương Giang ngại chín mặt khi được fan nam hôn trên sân khấu, fan đồng loạt réo tên Matt Liu - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Được biết, Hương Giang và Matt Liu đã nên duyên sau chương trình Người ấy là ai. Cặp đôi không chỉ nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ mà còn được sự ủng hộ từ phía gia đình.

Hương Giang ngại chín mặt khi được fan nam hôn trên sân khấu, fan đồng loạt réo tên Matt Liu - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Suốt quãng thời gian yêu của nữ ca sĩ và bạn trai lại vô cùng trắc trở vì nhiều thị phi, tin đồn tiêu cực. Bất chấp tất cả, Hương Giang và Matt Liu vẫn ở bên nhau, làm chỗ dựa vững chắc cho đối phương. Tuy nhiên, dạo gần đây nữ ca sĩ liên tục đăng tải những dòng trạng thái về sự "tan vỡ" khiến không ít người hoang mang về mối quan hệ hiện tại của hai người.

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