Sau đám cưới tiền tỷ, cặp vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình tiếp tục "chốt đơn" xe hơi đắt đỏ

Sao Việt 18/07/2022 14:03

Sau khi tổ chức hôn lễ hoành tráng vào cuối tháng 4 vừa qua, Phương Trinh Jolie - Lý Bình hoàn thành các nghi thức nên duyên vợ chồng, cặp đôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn. Mới đây, cặp đôi này vừa "chốt đơn" xế hộp tiền tỷ khiến netizen vô cùng ngưỡng mộ.

Sau gần 3 năm hẹn hò, Phương Trinh Jolie - Lý Bình đã tổ chức hôn lễ hoành tráng vào tối 25/4. Đám cưới của ca sĩ - diễn viên Phương Trinh Jolie với ‘phi công trẻ’ Lý Bình đã chiếm trọn spotlight giới giải trí nước nhà.

Mới đây, Phương Trinh Jolie và Lý Bình rủ nhau đi xem một chiếc xe hơi. Dòng xe có kiểu dáng sang trọng, thiết kế đẹp mắt, màu xanh nổi bật. Ngay khi vừa nhìn thấy, Phương Trinh đã ưng ý và quyết định "chốt đơn". Lý Bình hài hước viết: "Cuối tuần dẫn vợ cả đi chọn "vợ bé" về chung một nhà".

Sau đám cưới tiền tỷ, cặp vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình tiếp tục 'chốt đơn' xe hơi đắt đỏ - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Ca sĩ Phương Trinh Jolie cho biết: “Chiếc xe này cần đặt cọc trước vì đặt hàng để hãng thiết kế xe về nội thất, màu sắc theo ý mình.”

Bà xã Lý Bình cũng hết lời khen ngợi dòng xe và bày tỏ mong muốn sớm được sở hữu. Độ chịu chi của vợ chồng Phương Trinh làm nhiều netizen xuýt xoa và ngưỡng mộ. Cả hai không áp lực về vấn đề tài chính, bao giờ cũng tận hưởng và làm những điều mình thích.

Sau đám cưới tiền tỷ, cặp vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình tiếp tục 'chốt đơn' xe hơi đắt đỏ - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Được biết, trước khi chính thức về chung một nhà, Lý Bình từng tặng Phương Trinh Jolie một chiếc “siêu xe” với kiểu dáng lẫn màu sắc vừa năng động, vừa sang trọng nhân dịp lễ Giáng sinh năm ngoái. Phương Trinh Jolie không giấu được hạnh phúc khi có người chồng đầy tinh tế và chịu chi vì mình.

Sau đám cưới tiền tỷ, cặp vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình tiếp tục 'chốt đơn' xe hơi đắt đỏ - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Ngoài những chiếc xế hộp tiền tỷ, sao nam “Chiến dịch chống ế” và bà xã Phương Trinh nhiều lần làm dân tình trầm trồ vì loạt bức ảnh đậm mùi tiền. Cả hai thường xuyên check-in bên nhiều chiếc xe khác nhau, ở nhiều địa điểm sang chảnh khiến cộng đồng mạng ai nấy đều ngưỡng mộ.

Sau đám cưới tiền tỷ, cặp vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình tiếp tục 'chốt đơn' xe hơi đắt đỏ - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Được biết, Ngoài công việc nghệ thuật, Phương Trinh Jolie và Lý Bình còn có công ty kinh doanh mỹ phẩm riêng nên tài chính ổn định. Phương Trinh từng tiết lộ thu nhập hàng tháng của Lý Bình là hơn 100 triệu. Trước dịch, ngoài đi quay phim, Lý Bình còn có công ty riêng kinh doanh về nội thất.

Sau đám cưới tiền tỷ, cặp vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình tiếp tục 'chốt đơn' xe hơi đắt đỏ - Ảnh 5
Ảnh: Internet

Được biết, chuyện tình giữa Phương Trinh Jolie và Lý Bình cũng vướng nhiều ồn ào bởi sự chênh lệch về tuổi tác. Song, thời gian đã chứng minh tình cảm chân thành của cả 2 và cuộc hôn nhân ngày càng viên mãn.

Sau đám cưới tiền tỷ, cặp vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình tiếp tục 'chốt đơn' xe hơi đắt đỏ - Ảnh 6
Ảnh: Internet
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