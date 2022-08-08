Nhan sắc mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên, vẻ đẹp không tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao

Sao Việt 08/08/2022 17:34

Loạt ảnh hiếm hoi của Thùy Tiên và mẹ ruột khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì nhan sắc "vượt thời gian" của mẹ ruột Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế.

Mới đây, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc của hoa hậu Thuỳ Tiên chụp ảnh bên mẹ khi còn nhỏ. Điều đáng chú ý, những hình ảnh thời trẻ của mẹ Hoa hậu hòa bình Quốc Tế khiến dân tình phải xuýt xoa. Trong loạt ảnh, bên cảnh vẻ đẹp quyết rũ của Thùy Tiên thì khán giả không khỏi chú ý tới nhan sắc của mẹ của cô là bà Phạm Thị Gấm.

Nhan sắc mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên, vẻ đẹp không tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh 1

Với những bức ảnh được truyền tay nhau, có thể thấy Thuỳ Tiên được thừa hưởng hầu hết những nét đẹp của mẹ như đôi mắt to, sống mũi cao và đôi môi dày gợi cảm. Gương mặt của Thuỳ Tiên và mẹ cũng được đánh giá là giống nhau như hai giọt nước.

Thậm chí, nhiều người còn nhận xét với nhan sắc nếu đứng cạnh nhau ngoài đời rất dễ bị nhầm lẫn thành hai chị em. Điều này cũng chứng minh nàng hậu sinh năm 1988 đã thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ ruột, đặc biệt là ở nụ cười rạng rỡ. 

Nhan sắc mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên, vẻ đẹp không tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh 2
Thùy Tiên được kế thừa rất nhiều nét đẹp từ mẹ. (Ảnh: FB Thùy Tiên)
Nhan sắc mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên, vẻ đẹp không tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh 3
Ảnh nàng hậu và mẹ khi cô còn bé. (Ảnh: Internet)

Nhan sắc mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên, vẻ đẹp không tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh 4

Nhan sắc mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên, vẻ đẹp không tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh 5

Nhan sắc mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên, vẻ đẹp không tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh 6

Hiện tại, mặc dù đã bước sang tuổi 43, mẹ ruột của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn giữ được nét trẻ trung "vượt thời gian" khiến không ít khán giả ngưỡng mộ bởi bà Phạm Thị Gấm sở hữu làn da trắng trẻo, đôi mắt biết cười và nụ cười tươi tắn.

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