Mới đây, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc của hoa hậu Thuỳ Tiên chụp ảnh bên mẹ khi còn nhỏ. Điều đáng chú ý, những hình ảnh thời trẻ của mẹ Hoa hậu hòa bình Quốc Tế khiến dân tình phải xuýt xoa. Trong loạt ảnh, bên cảnh vẻ đẹp quyết rũ của Thùy Tiên thì khán giả không khỏi chú ý tới nhan sắc của mẹ của cô là bà Phạm Thị Gấm.

Với những bức ảnh được truyền tay nhau, có thể thấy Thuỳ Tiên được thừa hưởng hầu hết những nét đẹp của mẹ như đôi mắt to, sống mũi cao và đôi môi dày gợi cảm. Gương mặt của Thuỳ Tiên và mẹ cũng được đánh giá là giống nhau như hai giọt nước.

Thậm chí, nhiều người còn nhận xét với nhan sắc nếu đứng cạnh nhau ngoài đời rất dễ bị nhầm lẫn thành hai chị em. Điều này cũng chứng minh nàng hậu sinh năm 1988 đã thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ ruột, đặc biệt là ở nụ cười rạng rỡ.