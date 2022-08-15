Dàn người đẹp “quen mặt” đăng kí dự thi Miss Grand Việt Nam 2022

Miss World 2022 vừa xong chung kết thì đến lượt Miss Grand Vietnam 2022 khởi động, cuộc thi mới đây đã thu hút hàng loạt thí sinh “hot” với lý lịch cực kỳ chất lượng. Danh sách các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 hội tụ nhiều gương mặt tiềm năng và quen thuộc với fan sắc đẹp Việt Nam.
Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam được biết đến nhiều hơn qua thành công của Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi xuất sắc đăng quang cuộc thi nằm trong big 6 Miss grand International 2011, từ thành công đó mà công ty Sen Vàng quyết định mở thêm một cuộc thi sắc đẹp tại Việt nam với tên gọi Miss Grand Vietnam 2022.
Cuộc thi luôn đánh giá cao những cô gái xinh đẹp, tài năng, tự tin, bản lĩnh phù hợp với tiêu chí của MGI, cô gái này phải có nhiều năng lượng, bung xõa hết mình trên sân khấu, và hơn nữa phải có khả năng giao tiếp, ngoại giao tốt.
Theo đó bà Phạm Kim Dung cho biết, Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ ứng tuyển. Vòng Sơ khảo sẽ diễn ra trong 2 ngày 21/8 và 4/9 năm nay tại TP HCM.
Trang fanpage của cuộc thi vừa đăng tải hồ sơ của các ứng viên đăng kí tham gia cuộc thi, trong đó có hồ sơ của Bùi Lý Thiên Hương - cô nàng từng đạt top 16 Miss Universe Vietnam 2022 Với chiều cao 1m73 và nhan sắc cực kỳ cuốn hút, cô nàng được dự đoán sẽ là đối thủ đáng gờm trên đấu trường này.
Một số gương mặt khác được khán giả chú ý:
Ngoài ra còn có nhiều thí sinh ấn tượng khác, dự đoán cuộc thi sẽ diễn ra khốc liệt và không khiến khán giả thất vọng.
Được biết, Miss Grand International 2023 sẽ tổ chức tại Việt Nam. Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ sáu trên hành tinh. Ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International - cho biết ông tự hào khi quay trở lại Việt Nam và tin tưởng Việt Nam tổ chức thành công Miss Grand International mùa giải 2023 thành công rực rỡ. Sau thành công của Thùy Tiên, khán giả vẫn hy vọng và trông chờ cú B2B bởi một ứng viên sáng giá tiếp tục đem về vương miện danh giá cho Việt Nam.