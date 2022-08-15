Dàn người đẹp “quen mặt” đăng kí dự thi Miss Grand Việt Nam 2022

Miss World 2022 vừa xong chung kết thì đến lượt Miss Grand Vietnam 2022 khởi động, cuộc thi mới đây đã thu hút hàng loạt thí sinh “hot” với lý lịch cực kỳ chất lượng. Danh sách các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 hội tụ nhiều gương mặt tiềm năng và quen thuộc với fan sắc đẹp Việt Nam.

Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam được biết đến nhiều hơn qua thành công của Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi xuất sắc đăng quang cuộc thi nằm trong big 6 Miss grand International 2011, từ thành công đó mà công ty Sen Vàng quyết định mở thêm một cuộc thi sắc đẹp tại Việt nam với tên gọi Miss Grand Vietnam 2022. Thành công của Hoa hậu Thùy Tiên khiến khán giả chú ý nhiều hơn về cuộc thi MGI Cuộc thi luôn đánh giá cao những cô gái xinh đẹp, tài năng, tự tin, bản lĩnh phù hợp với tiêu chí của MGI, cô gái này phải có nhiều năng lượng, bung xõa hết mình trên sân khấu, và hơn nữa phải có khả năng giao tiếp, ngoại giao tốt.

Cuộc thi với tiêu chí tìm kiếm cô gái tài năng, bản lĩnh và giàu năng lượng Theo đó bà Phạm Kim Dung cho biết, Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ ứng tuyển. Vòng Sơ khảo sẽ diễn ra trong 2 ngày 21/8 và 4/9 năm nay tại TP HCM. Trang fanpage của cuộc thi vừa đăng tải hồ sơ của các ứng viên đăng kí tham gia cuộc thi, trong đó có hồ sơ của Bùi Lý Thiên Hương - cô nàng từng đạt top 16 Miss Universe Vietnam 2022 Với chiều cao 1m73 và nhan sắc cực kỳ cuốn hút, cô nàng được dự đoán sẽ là đối thủ đáng gờm trên đấu trường này.

Bùi Lý Thiên Hương gây chú ý sau cuộc thi MUVN2022 vừa qua Cô nàng được dự đoán sẽ là đối thủ cực nặng kí cho các thí sinh khác Một số gương mặt khác được khán giả chú ý: Trần Nguyễn Minh Thư là một sinh viên trẻ tuổi của Đại học Kinh tế Đà Nẵng, sinh năm 2001, Cô từng xuất sắc đăng quang Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng. Gương mặt của cô nàng được nhiều người ví như “bản sao” của Hoa hậu Đỗ Hà. Vũ Thị Thảo Ly sinh năm 1999 (23 tuổi), cô là cử nhân Luật - Đại học Văn hóa Hà Nội. Từng là người giành Giải 3 toàn đoàn tham gia cuộc thi “Luật sở hữu trí tuệ” cấp thành phố. Bên cạnh đó cô cũng là Á khôi 1 Hoa Khôi Đại Học Văn Hóa Hà Nội 2019 và Á khôi 1 Hoa Khôi Thủ Đô 2019. Võ Thị Ngọc Châu (23 tuổi), hiện đang là sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. Với nhan sắc xinh xắn cùng phong thái tự tin, cô từng đạt Giải Ba tại Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2022. Nguyễn Thị Hương Trúc sinh năm 1997, hiện cô đang là chuyên viên quan hệ khách hàng. Với kỹ năng trình diễn và nhan sắc xinh đẹp, cô từng lọt top 30 Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022. Nguyễn Thị Vân Anh sinh năm 2000 cũng đã nộp đơn tham dự Miss Grand Vietnam 2022. Cô từng đạt thành tích top 10 Miss Eco 2021, bên cạnh đó cô cũng giật giải Người đẹp Áo dài tại Miss Photogenic. Được biết cô là người mẫu và góp mặt trên nhiều sàn diễn. Trần Vân Khánh. Thuộc top một trong những cô gái trẻ tuổi nhất cuộc thi, Vân Khánh sinh năm 2003, cô được đánh giá là sở hữu những đường nét khá giống diễn viên hài Diệu Nhi trên khuôn mặt, hiện đang là sinh viên Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, xuất sắc đạt IELTS 6.0 và thông thạo cấp độ A2 tiếng Đức. Dương Phạm Kỳ Duyên (20 tuổi), hiện là sinh viên Trường Đại học Phương Đông. Cô xuất sắc đăng quang Hoa khôi Tài sắc Phương Đông 2022 do trường Đại học mình tổ chức. Nguyễn Khánh Linh (22 tuổi), từng là Người đẹp tài năng cuộc thi Hoa khôi Thủ đô 2019. Hoàng Thị Kim Chi - hot tiktoker sở hữu hơn 3 triệu lượt theo dõi, cô nàng gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, gần đây cô nàng có tham gia chương trình Người ấy là ai với vai trò nữ chính được nhiều khán giả chú ý. Ngoài ra còn có nhiều thí sinh ấn tượng khác, dự đoán cuộc thi sẽ diễn ra khốc liệt và không khiến khán giả thất vọng. Được biết, Miss Grand International 2023 sẽ tổ chức tại Việt Nam. Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ sáu trên hành tinh. Ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International - cho biết ông tự hào khi quay trở lại Việt Nam và tin tưởng Việt Nam tổ chức thành công Miss Grand International mùa giải 2023 thành công rực rỡ. Sau thành công của Thùy Tiên, khán giả vẫn hy vọng và trông chờ cú B2B bởi một ứng viên sáng giá tiếp tục đem về vương miện danh giá cho Việt Nam.

Nhan sắc mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên, vẻ đẹp không tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao Loạt ảnh hiếm hoi của Thùy Tiên và mẹ ruột khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì nhan sắc "vượt thời gian" của mẹ ruột Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế.

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