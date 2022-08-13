Trầm trồ trước nhan sắc con gái ca sĩ Hiền Thục ở tuổi 20

Gia Bảo - Con gái của Hiền Thục vừa bước sang tuổi 20. Cô ra dáng thiếu nữ và có nhiều nét giống mẹ. Nữ ca sĩ dành mọi tình yêu cho con gái và ví cô như "người bạn thân" của mình.

Trên trang cá nhân, Hiền Thục khiến khán giả trầm trồ khi đăng tải hình ảnh chụp cùng con gái Gia Bảo kèm dòng trạng thái: "Ngày mưa với con gái, thoắt cái đã 20 năm". Thấm thoát thời gian thôi đưa, cô bé Gia Bảo ngày nào nay đã lớn phổng phao, vẻ đẹp thiếu nữ dịu dàng, ngọt ngào cùng chiều cao vượt trội được khán giả khen ngợi. Hiền Thục đăng ảnh cùng con gái Con gái của giọng ca "Điều Em Lo Sợ" càng lớn càng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, những hình ảnh của con gái khi còn nhỏ cũng được nữ ca sĩ chia sẻ ở dưới phần bình luận. Có thể thấy từ một cô bé mũm mĩm, Gia Bảo ngày càng lột xác với vóc dáng cân đối và vẻ ngoài xinh xắn.

Hình ảnh bé Gia Bảo lúc nhỏ Khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngoài những lời khen dành cho vẻ đẹp của Gia Bảo, nhiều người còn trầm trồ khi nhan sắc của Hiền Thục ở độ tuổi U40 vẫn trẻ trung như gái 20, 2 mẹ con chụp chung nhìn không khác gì 2 chị em ruột. Cô bé giờ đã trở thành thiếu nữ lớn phổng phao Gia Bảo là con gái của Hiền Thục và nhạc sĩ Tuấn Thăng. Sau đổ vỡ, nữ ca sĩ trở thành mẹ đơn thân. Từ bé, Gia Bảo đã có cơ hội được biểu diễn trên sân khấu và xuất hiện trong một số sản phẩm âm nhạc. Hiện tại, Gia Bảo đang theo học ngành Quản trị sự kiện.

Hình ảnh vui đùa cực thân thiết như 2 chị em của mẹ con Hiền Thục Hiền Thục tiết lộ con gái là một người có cá tính khá mạnh mẽ, biết tự lập ngay từ nhỏ. Gia Bảo không nhắc về bố hay những điều tế nhị khiến mẹ buồn lòng. Cả 2 mẹ con tâm sự, trò chuyện với nhau về mọi điều trong cuộc sống. Hiền Thục có chuyện vui, buồn cũng tìm đến con gái, ngược lại Gia Bảo cũng mở lòng chia sẻ chuyện bạn trai, học hành với nữ ca sĩ. Gia Bảo hiện đang học quản trị sự kiện và không theo đuổi nghệ thuật như mẹ Chia sẻ thêm về con gái, Hiền Thục không áp đặt con mà muốn bé tự do phát triển. Nữ ca sĩ mong muốn Gia Bảo có tấm bằng đại học, tư duy cởi mở, tôn trọng cảm xúc của bản thân và quan trọng có một mái ấm hạnh phúc.

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