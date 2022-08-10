Khán giả yêu cầu xét lại hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND, Thoại Mỹ: “Những điều này đủ khiến tôi hạnh phúc rồi”

NSƯT Thoại Mỹ cho biết dù bản thân có được danh hiệu NSND hay không thì chị vẫn sẽ không ngừng nỗ lực để phấn đấu phát triển bản thân, chị gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương và làm điều này vì chị.

Mới đây, nhiều khán giả đã bức xúc khi một số nghệ sĩ làm nghề lâu năm và có sự cống hiến cho nghệ thuật lại không có tên trong danh sách đề bạt lên NSND. trước sự phản ứng dữ dội của công chúng, UBND TP.HCM vừa có văn bản đề xuất Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 và Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL xem xét lại kết quả đối với 6 nghệ sĩ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. Theo đó, UBND TP.HCM quyết định xem xét lại hồ sơ của 6 nghệ sĩ trong lĩnh vực cải lương và hát bội gồm: NSƯT Lê Thiện, Thanh Nguyệt, Thoại Mỹ, Ngọc Khanh, Kim Dung và Linh Huyền để cấp danh hiệu NSND.

UBND TPHCM quyết định xét lại hồ sơ các nghệ sĩ được tặng danh hiệu NSND Theo thông tin của Báo Pháp Luật tối 9-8,, NSƯT Thoại Mỹ đã có những chia sẻ: "Thật sự tôi rất mừng và hạnh phúc. Mặc dù chưa có chính thức là tôi được xét duyệt hay không nhưng tôi mừng là vì được các cấp lãnh đạo, báo chí cũng như khán giả quan tâm. Và nếu như không được thì tất cả những điều này cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng điều đáng nói ở đây là tôi cảm nhận được sự quan tâm và nhìn nhận của các cấp lãnh đạo nên là việc cuối cùng có được xét duyệt NSND nữa hay không thì tôi không nghĩ gì nữa cả vì với tôi bao nhiêu đây cũng đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rồi" - nữ nghệ sĩ tâm sự. NSƯT Thoại Mỹ hạnh phúc vì được công chúng yêu mến Cô cho biết bản thân không quá kỳ vọng ở lần xét danh hiệu này, vì có hay không trở thành NSND thì cô vẫn sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng khán giả yêu thương mình "Trước đó dù đã có danh sách không được NSND nhưng tôi vẫn tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, tôi đang tập luyện cho sân khấu Đại Việt nguyên một vở để công diễn vào ngày 27 tới. Bên cạnh đó tôi cũng cùng đoàn Huỳnh Long đi lưu diễn tại miền Trung và ngồi ghế giám khảo của các gameshow…. Dù rất bận nhưng tôi vẫn cố gắng tham gia bằng tất cả sức lực cũng như sự nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên, nếu như được nhà nước phong tặng, nhìn nhận thì những cống hiến thì tôi sẽ có thêm niềm tin, nghị lực để phấn đấu.

Cô cho biết dù có thành NSND hay không thì cô vẫn sẽ cống hiến hết mình vì khán giả Nhiều khán giả vẫn mong nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ sẽ dành được phong hiệu NSND, bởi những cống hiến của cô với nghệ thuật là điều mà ai cũng nhìn thấy. Cô cho biết thêm nếu đạt được danh hiệu NSND cô sẽ càng phải nổ lực và phấn đấu nhiều hơn để không khiến khán giả đã yêu thương và ủng hộ cô thất vọng. Cô trãi lòng: “Tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất để mong được ghi nhận và được thành quả tốt đẹp nhưng bây giờ mình chưa được thì mình không ngừng phấn đấu vì nghệ thuật. Và nếu như mà mình làm được rồi có sự thành công rồi thì ý chí đó mình phải càng phấn đấu nhiều hơn nữa. Mình muốn đã khó mà mình giữ lại càng khó hơn nữa" Cô gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả yêu thương mình Cuối cùng NSƯT Thoại Mỹ cũng gửi lời cảm ơn đến với khán giả bấy lâu nay đã luôn yêu mến đồng hành và dõi theo bước chân làm nghệ thuật của mình, cảm ơn những lời động viên và cảm ơn mọi người đã vì cô mà lên tiếng. Qua những tình cảm mà khán giả dành tặng, nữ nghệ sĩ vô cùng trân quý, cô hứa sẽ đáp lại bằng sự cố gắng hết sức với nghề, cống hiến những gì tốt đẹp nhất với quý vị khán giả yêu thương cô. NSƯT Thoại Mỹ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (sinh ngày 28 tháng 4 năm 1969 tại Sài Gòn). Chị bắt đầu đi hát cải lương vào năm 11 tuổi với sự dìu dắt của người chị gái là nghệ sĩ Thoại Miêu và Út Trong là người đã dạy Thoại Mỹ hát cải lương. NSƯT Thoại Mỹ là gương mặt sáng giá của cải lương Việt Nam NSƯT Thoại Mỹ ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua những vai diễn ấn tượng như nữ soái Hồng Phụng vở Ngọc Kỳ Lân, Võ Tắc Thiên vở Thái Bình công chúa, Phượng vở Rồng Phượng, Thu vở Duyên kiếp... Từng thành công qua nhiều vở diễn để đời Có thể nói Thoại Mỹ là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có đến 2 liveshow thành công trên bước đường làm nghệ thuật của mình: liveshow "Sáng mãi niềm tin" diễn ra vào 2005 và liveshow để đời "Thoại Mỹ - Tung cánh phượng hồng" năm 2007 có tiếng vang bậc nhất thời bấy giờ. Nữ nghệ sĩ từng đạt nhiều danh hiệu và giải thưởng danh giá Bây giờ chị có đủ kinh nghiệm trong cuộc sống, đạt được nhiều vinh quang trong nghề nghiệp, đã can đảm và mạnh mẽ hơn để khắc phục những khó khăn. Chị nói hạnh phúc lớn nhất hiện tại với chị là được khán giả yêu thương mình, và được đem lời ca tiếng hát để đáp lại tấm chân tình đó của khán giả.

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