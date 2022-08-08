Diễn viên Cát Phượng làm dậy sóng dư luận khi đăng đàn chúc mừng 2 nghệ sĩ Việt Nam về nước với phát ngôn ‘sốc’

Hậu trường 08/08/2022 12:11

Mới đây, diễn viên Cát Phượng đã đăng tải bài viết chúc mừng hai nghệ sĩ Việt gặp lùm xùm ở Tây Ban Nha về nước với phát ngôn gây nhiều tranh cãi.

Thời gian vừa qua, thông tin 2 nghệ sĩ Việt Nam vướng ồn ào xâm hại thiếu nữ 17 tuổi người Anh ở Tây Ban Nha đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng động mạng, giới truyền thông cũng như showbiz Việt.

Mới đây, theo tờ báo Ultima Hora của Tây Ban Nha đưa tin vào ngày 7-8, Tòa án Palma đã ra quyết định trả lại hộ chiếu cho 2 nghệ sĩ Việt Nam từ hôm 3-8 và có thể trở về Việt Nam sau hơn một tháng bạt vô âm tính ở nước bạn.

Diễn viên Cát Phượng làm dậy sóng dư luận khi đăng đàn chúc mừng 2 nghệ sĩ Việt Nam về nước với phát ngôn ‘sốc’ - Ảnh 1
Báo Tây Ban Nha đưa tin 2 nghệ sĩ người Việt được trả lại hộ chiếu và có thể về nước - Ảnh: Internet

Theo đó, diễn viên Cát Phượng đã có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân ngay khi thông tin 2 nghệ sĩ về nước được xác nhận. Nữ nghệ sĩ đã đăng tải bài viết "chúc mừng" hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc xâm hại cô gái người Anh 17 tuổi được về Việt Nam: "Báo Tây Ban Nha chính thức đưa tin. Chúc mừng 2 em”.

Diễn viên Cát Phượng làm dậy sóng dư luận khi đăng đàn chúc mừng 2 nghệ sĩ Việt Nam về nước với phát ngôn ‘sốc’ - Ảnh 2
Cát Phượng đăng tải bài viết chúc mừng 2 nghệ sĩ Việt Nam về nước - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, nữ diễn viên đã để lại phát ngôn gây nổ ra tranh cãi gay gắt. Theo đó, khi nhiều khán giả cho rằng Cát Phượng đang "cổ súy" cho những chuyện như vậy, và việc 2 nghệ sĩ bị cáo buộc phạm tội và tạm giam tại nước ngoài khi trở về không có gì đáng để chúc mừng. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại phản bác và đưa ra phát ngôn cho rằng việc làm của 2 nghệ sĩ Việt là rất bình thường: "Là đàn ông 10 người thì hết 8 người mê hải sản em ạ, vì đó là đàn ông".

Diễn viên Cát Phượng làm dậy sóng dư luận khi đăng đàn chúc mừng 2 nghệ sĩ Việt Nam về nước với phát ngôn ‘sốc’ - Ảnh 3
Phát ngôn gây tranh cãi của Cát Phượng - Ảnh: Internet

Sau phát ngôn, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận lên án hành động lần này của Cát Phượng

"Thua, tư tưởng chị phóng khoáng ghê, có khác nào đi cổ súy cho việc đàn ông lăng nhăng bên ngoài".

"Chị từng lập gia đình rồi mà chị nói chuyện nghe mắc cười ghê? Người đáng thương trong chuyện này là hai người vợ đó chị".

"Còn chúc mừng nữa hả chị"

"Chị ơi, em luôn luôn ngưỡng mộ chị và tôn trọng chị nhưng thiệt tình chị nói câu này ra là em thấy không đúng ạ."

Sau vài giờ đăng tải, có vẻ do nhận được quá nhiều ý kiến trái chiều, hiện Cát Phượng đã xóa bài.

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