Diễn viên Kiều Thanh thừa nhận đã 'bồng bột' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt ở Tây Ban Nha

Hậu trường 09/07/2022 14:02

Sau khi bị công chúng yêu cầu tước bỏ danh hiệu NSƯT vì phát ngôn gây sốc về vụ 2 nghệ sĩ Việt có hành vi đồi bại ở Tây Ban Nha, diễn viên Kiều Thanh mới đây đã thừa nhận bản thân có phần bồng bột và cảm tính khi làm vậy.

Theo Thanh Niên, mới đây diễn viên Kiều Thanh đã có chia sẻ với truyền thông sau khi phát ngôn gây tranh cãi của cô về việc 2 nghệ sĩ Việt có hành vi đồi bại ở Tây Ban Nha.

Diễn viên Kiều Thanh thừa nhận đã 'bồng bột' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt ở Tây Ban Nha - Ảnh 1
Phát ngôn gây sốc của Kiều Thanh về vụ nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trước đó cô đã viết trên trang cá nhân của mình rằng: "Đàn ông đi nước ngoài ông nào chẳng thử 'dâu ngô' một tí. Không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời, tặng (đây là văn hóa đàn ông) mà. Ở bên nước ngoài các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm từ 12, 13 tuổi cơ. Vào đúng hai anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện! Có khi là người bình thường thì bạn nữ kia ok ngay".

Diễn viên Kiều Thanh cho biết, vì không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa nữa và phát ngôn bồng bột của mình sẽ ảnh hưởng đến gia đình của hai nghệ sĩ kia nên cô đã xóa đi bài đăng này. Cô nói: "Mọi người càng bàn tán thì những người trong cuộc và gia đình họ càng phải đối diện với rất nhiều áp lực từ phía dư luận rồi, không nên dồn họ đến bước đường cùng thêm nữa. Hiện mọi thông tin về sự việc vẫn chưa rõ ràng, sự thật phía sau câu chuyện như thế nào chúng ta vẫn chưa biết đích xác".

Diễn viên Kiều Thanh thừa nhận đã 'bồng bột' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt ở Tây Ban Nha - Ảnh 2
Kiêu Thanh cho rằng, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận vấn đề và quan điểm khác nhau - Ảnh: Internet

Kiêu Thanh cho rằng, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận vấn đề và quan điểm khác nhau, nhưng cô không hề cổ súy cho việc gì mà chỉ muốn mọi người thông cảm cho hai nghệ sĩ trong vụ việc thôi. Đồng thời, nữ diễn viên cũng mong mọi người hãy xóa bỏ "những định kiến cổ hủ về quan niệm trai năm thê bảy thiếp và phụ nữ phải chính chuyên thờ chồng còn tồn lại trong đời sống ngày nay".

Khi được hỏi về suy nghĩ khi đối diện với những chỉ trích từ phía công chúng về phát ngôn của mình, Kiều Thanh cho biết ai cũng có quyền tự do nêu ra quan điểm nên cô cũng không hề phiền lòng trước những bình luận tiêu cực về mình trên mạng xã hội. Đồng thời, nữ diễn viên khẳng định cô chỉ đang muốn bảo vệ đồng nghiệp của mình mà thôi chứ không hề nhận xét việc đúng - sai gì cả và mong mọi người nên hiểu vấn đề theo hướng tích cực.

Diễn viên Kiều Thanh thừa nhận đã 'bồng bột' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt ở Tây Ban Nha - Ảnh 3
Kiều Thanh hứa rằng sẽ tiết chế lại và cân nhắc nhiều hơn ở những phát ngôn sau - Ảnh: Internet

Về việc công chúng đang yêu cầu thu hồi danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh, nữ diễn viên cho hay: ""Bản thân tôi luôn trân trọng danh hiệu được Đảng, Nhà nước và nhân dân phong tặng. Tôi thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của mình khi đã có những phát ngôn gây ảnh hưởng đến công chúng. Và vì thế, tôi ý thức rằng, mình phải tiết chế lại và sau này khi nói điều gì cần phải cân nhắc hơn".

Diễn viên Kiều Thanh có bị thu hồi danh hiệu NSƯT sau phát ngôn gây sốc?

Diễn viên Kiều Thanh có bị thu hồi danh hiệu NSƯT sau phát ngôn gây sốc?

Sau phát ngôn gây sốc của mình về một vụ việc gần đây, diễn viên Kiều Thanh đang bị công chúng bức xúc yêu cầu thu hồi danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) của cô.

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