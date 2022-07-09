Diễn viên Kiều Thanh có bị thu hồi danh hiệu NSƯT sau phát ngôn gây sốc?

Hậu trường 09/07/2022 12:53

Sau phát ngôn gây sốc của mình về một vụ việc gần đây, diễn viên Kiều Thanh đang bị công chúng bức xúc yêu cầu thu hồi danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) của cô.

Vụ việc hai nghệ sĩ người Việt có hành vi đồi bại với một thiếu nữ người Anh tại Tây Ban Nha vừa qua khiến dư luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm. Nhiều người nổi tiếng cũng đã lên tiếng về việc này, trong đó có diễn viên Kiều Thanh.

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Diễn viên Kiều Thanh cũng lên tiếng về lùm xùm của 2 nghệ sĩ Việt ở Tây Ban Nha - Ảnh: Internet

Theo đó, Kiều Thanh đã đăng tải một bài viết lên trang cá nhân của mình với nội dung: "Đàn ông đi nước ngoài ông nào chẳng thử 'dâu ngô' một tí. Không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời, tặng (đây là văn hóa đàn ông) mà. Ở bên nước ngoài các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm từ 12, 13 tuổi cơ. Vào đúng hai anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện! Có khi là người bình thường thì bạn nữ kia ok ngay".

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Phát ngôn gây tranh cãi của Kiều Thanh - Ảnh: Internet

Chia sẻ này của Kiều Thanh đã vấp phải hàng loạt chỉ trích từ phía cộng đồng mạng, mặc dù hiện tại nữ diễn viên đã xóa đi bài viết nhưng trên những diễn đàn mạng thì phát ngôn của cô vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi. Thậm chí, nhiều khán giả đã có phản ứng hết sức gay gắt về phát ngôn này của Kiều Thanh, thậm chí yêu cầu tước bỏ danh hiệu NSƯT mà cô được trao tặng trước đó vì đây chung quy không phải lần đầu cô nêu ra quan điểm trái chiều, gây "sốc" như vậy.

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Nhiều khán giả yêu cầu tước bỏ danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh - Ảnh: Internet

Nói về việc tước bỏ danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh, Thanh Niên đã có một cuộc trao đổi với luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng văn phòng luật sư Gia Đình (Đoàn luật sư TP.HCM). Theo đó, danh hiệu NSƯT là một danh hiệu vô cùng cao quý mà Nhà nước trao tặng cho nghệ sĩ dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, dựa trên điều 97 luật Thi đua khen thưởng năm 2003, việc bị tước danh hiệu này hoàn toàn có thể xảy ra nếu người này vi phạm pháp luật, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 91/2017/NĐ-CP cũng quy định về thủ tục, hồ sơ tước hoặc phục hồi danh hiệu, cụ thể là “cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước”.

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Theo luật sư Trần Minh Hùng, việc nghệ sĩ bị tước bỏ danh hiệu NSƯT có thể xảy ra nếu người này vi phạm pháp luật, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: Internet

Vì vậy, luật sư Trần Minh Hùng khẳng định: "Việc tước danh hiệu đối với diễn viên Kiều Thanh thì phải áp dụng các quy định pháp luật và căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong từng trường hợp cụ thể, không thể chỉ dựa vào dư luận lên tiếng là được". Cũng theo ông Hùng, dù ai cũng có quyền tự do chia sẻ quan điểm công khai trên MXH nhưng nên trong một mức độ vừa phải, đặc biệt là dưới vai trò một người nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến xã hội.

Luật sư Trần Minh Hùng chia sẻ thêm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trước đó đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật kèm theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13.12.2021 về quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật. Dẫu vậy, vì bộ quy tắc ứng xử này không phải quy định pháp luật và cũng không có phần xử phạt nên không có tính răn đe.

Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh

Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh

"Mình đã sốc khi nghe được một người phụ nữ nói ra câu đó"; "Ủa ủa, ngoại tình là bình thường hả"?... dân mạng không ngừng chỉ trích trước phát ngôn của Kiều Thanh.

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Từ khóa:   diễn viên Kiều Thanh NSƯT Kiều Thanh Kiều Thanh

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