Chồng ca sĩ Thu Phương hé lộ lí do đằng sau việc 2 nghệ sĩ Việt Nam được trả hộ chiếu về Việt Nam sau lùm xùm ở nước ngoài

Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương đã có những phân tích mới nhất trước thông tin 2 nghệ sĩ Việt Nam bị bắt ở TBN được trả hộ chiếu và về nước.

Vào ngày 7/8, tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đã đưa tin tòa án Palma quyết định trả lại hộ chiếu cho 2 nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc xâm hại thiếu nữ 18 tuổi người Anh. Bài viết cho biết sau hơn 1 tháng rưỡi bức hình ở nhà đá xuất hiện, 2 nghệ sĩ đã có thể trở về Việt Nam. Báo Tây Ban Nha đưa tin 2 nghệ sĩ Việt Nam sẽ được trả lại hộ chiếu - Ảnh: Internet Sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương đã ngay lập tức có bài đăng phân tích cặn kẽ về lý do đằng sau việc 2 nghệ sĩ trên được trả lại hộ chiếu và có thể sớm trở về Việt Nam. Anh viết:

Dũng Taylor hé lộ lí do đằng sau việ 2 nghệ sĩ được trả lại hộ chiếu - Ảnh: Chụp màn hình FBNV Theo đó, Dũng Taylor cho rằng đây là tin vui đối với 2 nghệ sĩ vì một khi được trả lại hộ chiếu và trở về nước sớm thì khả năng trắng án của họ là rất cao. Anh cũng nhấn mạnh vai trò của Bộ Ngoại Giao và gia đình trong việc hỗ trợ cho 2 nghệ sĩ suốt quá trình từ khi bị bắt đến hiện tại. Cách đây ít giờ, Dũng Talor đã có bài đăng tiếp theo về những thắc mắc phía sau vụ việc 2 nghệ sĩ được trả hộ chiếu và về Việt Nam, anh viết:

"Thẩm phán TBN trả hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, diễn biến gì sẽ xảy ra tiếp? * Lý do được Thẩm Phán trả hộ chiếu? * Vậy là có tội hay vô tội? * Vậy có bị truy tố hay không? * Nếu hai người Nghệ Sĩ được về nước, vậy thì khi bị truy tố thì sao? * Vai trò của Bồi Thẩm Đoàn?" Dũng Taylor chia sẻ diễn biến tiếp theo của vụ việc 2 nghệ sĩ được trả hộ chiếu và về nước - Ảnh: Chụp màn hình FBNV Trước đó, chồng Thu Phương đã nhiều lần đưa ra những lập luận, phân tích của bản thân về vụ việc để giúp 2 nghệ sĩ có thể tránh tội. Trước những chia sẻ của Dũng Taylor, nhiều người cho rằng người nhà của 2 nghệ sĩ nên nhờ sự tư vấn của anh. Chồng Thu Phương cho biết: "Nếu họ cần tôi sẵn sàng lên đường sang Tây Ban Nha". Hiện những chia sẻ của chồng Thu Phương vẫn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

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