Doãn Quốc Đam bất ngờ lên tiếng 'cầu xin', 'quỳ lạy' cộng đồng mạng giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha

Nam diễn viên Doãn Quốc Đam đã bất ngờ có động thái gây "sốc" khi bị réo gọi giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt Tại Tây Ban Nha.

Thời gian qua, vụ ồn ào của 2 nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha khiến dân tình không khỏi xôn xao. Tuy chưa có kết luận chính thức gì nhưng cũng khiến không ít người dù có liên quan hay không gặp phiền phức, mà mới đây nhất là nam diễn viên Doãn Quốc Đam. Nam diễn viên Doãn Quốc Đam - Ảnh: Internet Cụ thể, bên dưới phần bình luận 1 bài đăng của chính mình, diễn viên phim "Thương ngày nắng về" đã bất ngờ có động thái cầu xin cộng đồng mạng: "Làm ơn. Tôi cầu xin. Tôi quỳ lạy. Tôi mệt lắm đừng làm phiền tôi nữa!!!" kèm theo đó là ảnh chụp màn hình những bình luận có ý công kích mình.

Nam diễn viên lên tiếng 'cầu xin' cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bình luận 'kém duyên' của một cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trước động thái này, nhiều fan hâm mộ đã khuyên anh không cần quan tâm đến một số bình luận "kém duyên" này bởi anh càng phản ứng thì họ sẽ càng tiếp tục "tấn công". Liên quan đến vụ 2 nghệ sĩ Việt vướng vào ồn ào ở trời Tây, theo VietNamNet, trang Majorca Daily Bulletin mới đây đã cập nhật thêm thông tin chi tiết vụ hai nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha sau khi bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp.

Trang này đưa tin hai nghệ sĩ Việt bị tố cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh đã bị một số khách du lịch người Đức và bồi bàn của nhà hàng ở Andratx giữ lại trước khi cảnh sát tới. Hai người đã được tại ngoại sau đó và cảnh sát đang tiến hành điều tra. Xe cảnh sát trước khách sạn nơi nghệ sĩ Việt lưu trú. Ảnh: Michel's Majorca Daily Bulletin viết, hai người đàn ông vốn là những cái tên nổi tiếng ở quê nhà, đã gặp cô gái người Anh ở một nhà hàng tại Andratx (một đô thị trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha). Sau đó họ đưa cô gái quay lại khách sạn của mình - nơi cô gái bị cưỡng bức. Cô gái đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc và quay lại nhà hàng báo cho cô của mình. Người này đã liên hệ với cảnh sát ngay lập tức. Theo truyền thông địa phương, hai người đàn ông đã bị phát hiện ngay sau đó đã bị một số khách du lịch người Đức và bồi bàn của nhà hàng khống chế cho đến khi cảnh sát đến. Hai người đã được tại ngoại nhưng không được phép rời Tây Ban Nha trong khi chờ cảnh sát điều tra thêm. Còn cô gái người Anh đã về nước cùng gia đình sau khi cho lời khai chi tiết với cảnh sát địa phương.

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