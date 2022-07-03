Giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt ở trời Tây, Minh Quân gay gắt tuyên bố cạch mặt 'anh em đồng nghiệp', Trang Trần, Bình An lại có chia sẻ khiến nhiều người suy ngẫm

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Quân đã đăng tải bài viết được cho là liên quan đến vụ việc 2 nghệ sĩ Việt vướng ồn ào ở nước ngoài gần đây.

Vừa qua, trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Quân bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khiến dân tình xôn xao. Theo đó, anh gay gắt lên án những người gọi là anh em đồng nghiệp mới hôm trước kề vai bá cổ, hôm sau lại nhân lúc người ta vướng "phốt" lại vội bới móc, mỉa mai. Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng thẳng thừng tuyên bố "cạnh mặt ngay và luôn".

Bài viết của Minh Quân - Ảnh: Chụp màn hình "Rất *** mấy thể loại 'anh em đồng nghiệp showbiz' mấy hôm trước còn chén chú chén anh, thề thề thốt thốt đồng cam cộng khổ, bá cổ bá vai, 'anh em quý hóa', nay thấy người ta có phốt dù chưa rõ kết chốt thế nào, nội tình, tội vạ ra sao? Chưa có phán quyết cuối cùng của các cơ quan chức năng đã vội bới móc, cạnh khóe, xỉa xói, đá đểu nhau rồi... Thể loại đấy không chơi, không dây được đâu quí vị ạ. Hôm nay nó xỉa người khác, mai nó xỉa mình ngay ý mà. CẠCH MẶT NGAY VÀ LUÔN".

Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng nhiều người lại cho rằng nam ca sĩ đang đề cập đến vụ ồn ào của 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi tại Tây Ban Nha những ngày qua. Minh Quân, Trang Trần và Bình An - Ảnh: Internet Bên dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ cùng thể hiện sự đồng tình với Minh Quân. Cụ thể, trong khi diễn viên Bình An bày tỏ sự lo ngại "ngày nào đó mình lỡ mắc lỗi gì có khi cũng không thoát khỏi miệng lưỡi của họ" thì cựu người mẫu Trang Trần lại cho hay: "Chị đã nếm trải nhiều nên thấy chỉ ngậm ngùi".

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Liên quan đến vụ 2 nghệ sĩ Việt vướng vào ổn ào ở trời Tây, theo VietNamNet, trang Majorca Daily Bulletin mới đây đã cập nhật thêm thông tin chi tiết vụ hai nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha sau khi bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp. Trang này đưa tin hai nghệ sĩ Việt bị tố cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh đã bị một số khách du lịch người Đức và bồi bàn của nhà hàng ở Andratx giữ lại trước khi cảnh sát tới. Hai người đã được tại ngoại sau đó và cảnh sát đang tiến hành điều tra. Majorca Daily Bulletin viết, hai người đàn ông vốn là những cái tên nổi tiếng ở quê nhà, đã gặp cô gái người Anh ở một nhà hàng tại Andratx (một đô thị trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha). Sau đó họ đưa cô gái quay lại khách sạn của mình - nơi cô gái bị cưỡng bức. Cô gái đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc và quay lại nhà hàng báo cho cô của mình. Người này đã liên hệ với cảnh sát ngay lập tức. Theo truyền thông địa phương, hai người đàn ông đã bị phát hiện ngay sau đó đã bị một số khách du lịch người Đức và bồi bàn của nhà hàng khống chế cho đến khi cảnh sát đến. Hai người đã được tại ngoại nhưng không được phép rời Tây Ban Nha trong khi chờ cảnh sát điều tra thêm. Còn cô gái người Anh đã về nước cùng gia đình sau khi cho lời khai chi tiết với cảnh sát địa phương.

Báo Tây Ban Nha tiết lộ thêm tình tiết gây 'sốc' trong vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố cưỡng hiếp thiếu nữ 17 tuổi người Anh Tờ báo địa phương Majorca Daily Bulletin đã cung cấp thêm một số tình tiết, trong vụ 2 nghệ sĩ Việt bị cô gái 17 tuổi người Anh tố hiếp dâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-2-nghe-si-viet-o-troi-tay-minh-quan-gay-gat-tuyen-bo-cach-mat-anh-em-dong-nghiep-trang-tran-binh-an-lai-co-chia-se-khien-nhieu-nguoi-suy-ngam-480591.html