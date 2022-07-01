Mới đây, NSND Việt Anh đã đọc thông tin về vụ hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc có hành vi đồi bại với cô gái Anh 17 tuổi.

Liên quan đến thông tin hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc cưỡng hiếp cô gái Anh 17 tuổi, chia sẻ với báo Thanh niên, NSND Việt Anh cho biết ông có đọc qua thông tin này song không biết cụ thể. Diễn viên Gia đình là số một bày tỏ thêm: "Tôi thấy đó là điều đáng buồn". Tuy nhiên, nam diễn viên gạo cội cảm thấy không công bằng khi một số cư dân mạng chỉ vì trường hợp của hai cá nhân này mà "quơ đũa cả nắm" và đánh đồng nhiều người không liên quan như vậy. Bởi vì ông quan niệm "ai làm thì người đó chịu".

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ mong vụ việc được đưa ra ánh sáng để mọi chuyện rõ ràng hơn. Ông bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ bất kỳ nước nào, với trường hợp truy tố tội đó thì người ta cũng xác minh một cách rõ ràng rồi mới truy tố. Đó có thể là hành động bộc phát của cá nhân nhưng họ làm nghề nghiệp này, tôi thấy đáng buồn". NSND Việt Anh lên tiếng trước 'tâm bão' 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc có hành vi đồi bại với cô gái 17 tuổi - Ảnh: Internet Trước đó, vào ngày 29/6, tờ Mirror đưa tin một cô gái người Anh 17 tuổi bị hai người đàn ông được mô tả là diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam có hành vi đồi bại trên đảo Majorca (Tây Ban Nha). Hiện danh tính của hai người này chưa được tiết lộ.

Cô gái 17 tuổi khai với cảnh sát rằng vụ tấn công tình dục diễn ra tại một khách sạn ở Andratx, phía Tây Nam của hòn đảo nghỉ mát Majorca, sau khi cô gặp các nghệ sĩ ở một nhà hàng gần đó và bắt đầu giao lưu với họ. Sau khi uống rượu cùng nhau, cô gái và 2 nghệ sĩ Việt đã đi đến bãi biển, nơi họ bắt đầu thân mật. Một cô gái người Anh 17 tuổi bị hai người đàn ông được mô tả là diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam có hành vi đồi bại trên đảo Majorca (Tây Ban Nha) - Ảnh: Chụp màn hình Sau đó, họ đến phòng khách sạn của một trong những người đàn ông, nơi bị cáo buộc hiếp dâm. Cô gái giải thích với các sĩ quan cảnh sát rằng hai người đàn ông, sau khi ép cô quan hệ tình dục, đã bắt cô đi tắm để loại bỏ hết chất lỏng trong cơ thể. Dì của cô gái được cho là đã báo cảnh sát sau khi được người thân của cô bé liên lạc. Cô gái đã được các bác sĩ tại bệnh viện Son Espases ở thủ phủ Palma của Majorca kiểm tra như một phần của quy trình tiêu chuẩn trước khi đưa ra tuyên bố với cảnh sát.

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