Ngay khi thông tin trên được chia sẻ khắp mạng xã hội, giới nghệ sĩ cũng có nhiều động thái liên quan. Nhiều người lên tiếng bênh vực Hữu Tín bất chấp sự chỉ trích từ phía cộng đồng mạng.

Đặc biệt phía dưới bài biết của Hồng Vân, NSND Việt Anh bất ngờ để lại bình luận bênh vực Hữu Tín, nghi ngờ nam diễn viên bị bạn bè "đâm sau lưng": "Anh mới biết tối qua, chắc bị ai tị hiềm chỉ điểm. Ở nhà mà sao Công an biết vô bắt? Bạn với bè...".

Trong đó, đáng chú ý là bài đăng thương xót đàn em của NSND Hồng Vân: "Cả đêm qua không tài nào ngủ được, vừa giận, vừa buồn, vừa thương... Cuộc sống tự mình định đoạt, tương lai do mình quyết định, còn sống là còn phấn đấu, sai đến đâu sửa đến đó, vấp ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó. Hãy cố gắng vì những người thân bên mình...".

Đoạn bình luận của NSND Việt Anh và Hồng Vân. Ảnh: Chụp màn hình

Dẫu không đề cập trực diện, nhưng khán giả vẫn đoán được nhân vật được nhắc đến là diễn viên Hữu Tín. Khán giả, cộng đồng mạng nhanh tay chụp màn hình, chia sẻ rộng khắp. Nhưng hiện bình luận này đã không còn trên bài đăng của NSND Hồng Vân.

Hiện, trên nhiều trang, diễn đàn mạng xã hội, phát ngôn của NSND Việt Anh bị chỉ trích dữ dội với hàng trăm đến hàng ngàn bình luận.

Hầu hết đều cho rằng sự nhìn nhận của NSND Việt Anh lẫn NSND Hồng Vân về vấn đề chưa đúng, nếu không muốn nói là làm sai lệch bản chất. Ma tuý là tệ nạn, hành vi sử dụng ma tuý của diễn viên Hữu Tín là vi phạm pháp luật, không phải là hành vi "dại dột" để thương xót và xem đây là tai nạn. Chưa kể, nam diễn viên này đã sử dụng ma tuý nhiều lần (theo lời anh khai tại cơ quan công an).

Dòng bình luận của NSND Việt Anh nhận nhiều chỉ trích từ dư luận. Ảnh: Internet

Giữa lúc sự việc đang thu hút sự chú ý, NSND Việt Anh đã có chia sẻ với VieZ về dòng bình luận gây tranh cãi. Theo đó, nghệ sĩ gạo cội cho biết: "Dòng bình luận kia là tôi nói chuyện riêng với Hồng Vân, đó chỉ là lời tâm sự của 2 nghệ sĩ trong nghề nói về đàn em. Tự nhiên mọi người lại đào lên rồi chửi tôi, lại còn hiểu lầm tôi đang bênh vực Hữu Tín.

Chuyện Hữu Tín sử dụng chất cấm vừa vi phạm pháp luật vừa vi phạm đạo đức nghề nghiệp, sai rành rành như thế thì làm sao bênh được. Tôi chỉ thấy xót vì sự dại dột của em út, đời người nghệ sĩ mà để tay nhúng chàm thì xem như ảnh hưởng cả đời".

Ngoài ra, NSND Việt Anh cũng cho biết thêm, ông và Hữu Tín có cơ hội làm việc chung trong một số dự án. Với ông, Hữu Tín là một diễn viên có tiềm năng và tiến bộ trong nghề. Chính vì thế, việc bất ngờ dính vào bê bối sử dụng chất cấm khiến NSND Việt Anh có phần tiếc nuối cho đàn em.