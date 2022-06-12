Diễn viên Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy trong căn hộ chung cư ở TP.HCM

Xã hội 12/06/2022 17:58

Ập vào kiểm tra căn hộ chung cư phường 5, quận 8, TP.HCM, công an phát hiện nhiều người sử dụng chất ma túy. Trong số những người này có diễn viên hài nổi tiếng Hữu Tín.

Ngày 12/6, báo Lao Động đưa tin, Công an quận 8 (TPHCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý ở trên địa bàn.

Trước đó, vài ngày trước, Công an quận 8 đã ập vào kiểm tra căn hộ ở chung cư trên phường 5, quận 8.

Qua kiểm tra, công an phát hiện có một số đối tượng sử dụng chất ma tuý.

Theo Zing cho biết, trong số những người này có diễn viên hài nổi tiếng là Hữu Tín.

Công an đã đưa Hữu Tín cùng những người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai làm rõ hành vi.

Diễn viên Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy trong căn hộ chung cư ở TP.HCM - Ảnh 1
Diễn viên hài Hữu Tín. Ảnh: Internet

 

Hữu Tín (sinh năm 1987, ngụ TP.HCM) là một trong những diễn viên hài, trưởng thành từ sân khấu kịch của bà bầu Hồng Vân. Anh nổi tiếng sau khi trở giành được giải Quán quân Cười xuyên Việt năm 2016.

Thời gian qua, nam diễn viên góp mặt trong nhiều game show như Ơn giời cậu đây rồi, Nhanh như chớp... Anh cùng nhóm hài X-Pro từng đăng quang Cười xuyên Việt.

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