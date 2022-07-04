'Thợ hát' Duy Mạnh nói chuyện triết lý giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha, cộng đồng mạng phản ứng thế nào?

Hậu trường 04/07/2022 16:33

Mới đây, trên trang cá nhân, Duy Mạnh đã có bài viết khiến dân tình chú ý.

Thời gian qua, vụ việc hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi tại Tây Ban Nha khiến dân tình xôn xao. Hiện tại, danh tính của cả hai đang được giữ bí mật, sự việc cũng chưa có kết luận chính thức nào từ phía cơ quan điều tra.

Giữa tâm bão ồn ào, mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Duy Mạnh đã có bài viết khiến dân tình chú ý. Theo đó, Duy Mạnh mặc chiếc áo có họa tiết gần giống với một trong hai nghệ sĩ xuất hiện ở bức ảnh từng công bố đồng thời bày tỏ: "Người đàn ông tốt bụng là người sống lành mạnh không gái gú. Còn người đàn ông có tài là người đàn ông gái gú mà vẫn không bị vợ bắt quả tang".

'Thợ hát' Duy Mạnh nói chuyện triết lý giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha, cộng đồng mạng phản ứng thế nào? - Ảnh 1
Bài viết của Duy Mạnh - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết của Duy Mạnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, nhiều người cũng tỏ thái độ mỉa mai, "hỏi vặn" lại việc Duy Mạnh liệu có "trong sạch". 

'Thợ hát' Duy Mạnh nói chuyện triết lý giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha, cộng đồng mạng phản ứng thế nào? - Ảnh 2

'Thợ hát' Duy Mạnh nói chuyện triết lý giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha, cộng đồng mạng phản ứng thế nào? - Ảnh 3
Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Về ồn ào của 2 nghệ sĩ Việt, theo báo Lao Động, bản tin của Bộ Ngoại giao cho biết, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25/6/2022, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư".

"Hiện 2 công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý" - Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.  

Theo Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin.

'Thợ hát' Duy Mạnh nói chuyện triết lý giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha, cộng đồng mạng phản ứng thế nào? - Ảnh 4
Hình ảnh của hai nghệ sĩ được lan truyền - Ảnh: Internet

Đại sứ quán Việt Nam đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán. 

"Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại" - bản tin của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh. 

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha dẫn thông báo từ cơ quan Phòng vệ Dân sự nước này cho biết, 2 công dân Việt Nam bị bắt tại đảo Mallorca, thuộc quần đảo Baleares, Tây Ban Nha ngày 25/6 với cáo buộc cưỡng bức một cô gái 17 tuổi, quốc tịch Anh. 

Hai nam công dân Việt Nam trong vụ việc này, theo truyền thông địa phương, là "diễn viên, nhạc sĩ" 37 tuổi và 42 tuổi. Hai người đã trình diện trước tòa vào ngày 28.6 và được tại ngoại, nhưng bị giới chức Tây Ban Nha giữ hộ chiếu. Nữ công dân Anh đã cung cấp lời khai với tòa án, xác thực lời khai trước đó với cảnh sát sau đó cùng gia đình rời Mallorca trong ngày 28/6.

 

Về vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương hé lộ tình tiết giải nguy

Về vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương hé lộ tình tiết giải nguy

Giữa lúc ồn ào 2 nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha gây xôn xao thì ông xã Thu Phương đã có những chia sẻ gây xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ duy mạnh 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm Tây Ban Nha

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 2 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An