'Thợ hát' Duy Mạnh nói chuyện triết lý giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha, cộng đồng mạng phản ứng thế nào?

Giữa tâm bão ồn ào, mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Duy Mạnh đã có bài viết khiến dân tình chú ý. Theo đó, Duy Mạnh mặc chiếc áo có họa tiết gần giống với một trong hai nghệ sĩ xuất hiện ở bức ảnh từng công bố đồng thời bày tỏ: "Người đàn ông tốt bụng là người sống lành mạnh không gái gú. Còn người đàn ông có tài là người đàn ông gái gú mà vẫn không bị vợ bắt quả tang".

Thời gian qua, vụ việc hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi tại Tây Ban Nha khiến dân tình xôn xao. Hiện tại, danh tính của cả hai đang được giữ bí mật, sự việc cũng chưa có kết luận chính thức nào từ phía cơ quan điều tra.

Bài viết của Duy Mạnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, nhiều người cũng tỏ thái độ mỉa mai, "hỏi vặn" lại việc Duy Mạnh liệu có "trong sạch".

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Về ồn ào của 2 nghệ sĩ Việt, theo báo Lao Động, bản tin của Bộ Ngoại giao cho biết, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25/6/2022, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư".

"Hiện 2 công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý" - Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Theo Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin.

Hình ảnh của hai nghệ sĩ được lan truyền - Ảnh: Internet

Đại sứ quán Việt Nam đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán.

"Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại" - bản tin của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha dẫn thông báo từ cơ quan Phòng vệ Dân sự nước này cho biết, 2 công dân Việt Nam bị bắt tại đảo Mallorca, thuộc quần đảo Baleares, Tây Ban Nha ngày 25/6 với cáo buộc cưỡng bức một cô gái 17 tuổi, quốc tịch Anh.

Hai nam công dân Việt Nam trong vụ việc này, theo truyền thông địa phương, là "diễn viên, nhạc sĩ" 37 tuổi và 42 tuổi. Hai người đã trình diện trước tòa vào ngày 28.6 và được tại ngoại, nhưng bị giới chức Tây Ban Nha giữ hộ chiếu. Nữ công dân Anh đã cung cấp lời khai với tòa án, xác thực lời khai trước đó với cảnh sát sau đó cùng gia đình rời Mallorca trong ngày 28/6.