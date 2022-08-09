Ngày NSƯT Thanh Điền quay phim cũng là lúc bà xã Thanh Kim Huệ hấp hối, chờ ông về. Cả hai sau đó thầm thì với nhau vài câu rồi bà rời đi.

Sự ra đi của NSƯT Thanh Kim Huệ để lại niềm tiếc thương cho không chỉ người thân, bạn bè mà còn cả các fan hâm mộ trung thành của sân khấu cải lương. Chia sẻ với báo Dân Trí về ngày vợ trút hơi thở cuối cùng, nghệ sĩ Thanh Điền khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi cho hay, khi ấy, ông vẫn đang ở phim trường, phải nén đau, hoàn thành công việc. "Làm nghề này, diễn viên phải chấp nhận nén những bi kịch của cuộc đời lại để hoàn thành trách nhiệm của mình với bộ phim đang đóng. Ngày tôi đang quay một trong những phân đoạn nặng nhất của bộ phim Mặt trời khuyết cũng là ngày vợ tôi hấp hối, đợi tôi về. Chúng tôi thầm thì với nhau vài câu rồi cô ấy rời đi" - nghệ sĩ Thanh Điền chia sẻ với Dân trí.

Ngoài ra, Thanh Điền cũng cho rằng không chỉ riêng ông mà hầu như nghệ sĩ nào cũng sẽ có trách nhiệm như vậy. Theo Thanh Điền, trước đây, khi ba mất, ông và vợ cũng phải hoàn thành công việc rồi mới trở về gặp lần cuối. "Cuộc đời người nghệ sĩ có những chuyện không như ý mình. Nếu diễn viên bỏ cảnh, đoàn phim sẽ hao hụt rất nhiều kinh phí" - nghệ sĩ Thanh Điền nói.

NSƯT Thanh Điền trong đám tang của bà xã - Ảnh: Internet Chia sẻ về quá trình quay phim "Mặt trời đỏ", Thanh Điền cho biết ông đã tốn không ít công sức, thậm chí quay xuyên đêm. Tuy nhiên, vì niềm đam mê với nghề, ông chưa bao giờ thấy mệt. "Lúc tôi chịu tang vợ, đoàn phim cũng tạo điều kiện cho tôi có nhiều thời gian hơn nhưng tôi vẫn cảm thấy cần phải có trách nhiệm hoàn thành vai diễn của mình. Đó là sự tận tụy với nghề mà bất cứ diễn viên nào cũng cần phải có" - nghệ sĩ Thanh Điền bộc bạch. Vợ chồng NSƯT Thanh Điền - Ảnh: Internet Được biết, NSƯT Thanh Kim Huệ từng khiến công chúng bất ngờ khi công khai kết hôn với NSƯT Thanh Điền. Cả 2 từng là một cặp đôi tạo hiệu ứng nghệ thuật độc đáo, được giới mộ điệu yêu mến qua tài năng diễn xuất. Đặc biệt, 2 người cũng đã xây dựng và duy trì thương hiệu Đoàn Cải lương Sài Gòn 1 và Đoàn Cải lương Sài Gòn 3 đạt doanh thu cao trong thập niên 1980. Tuy nhiên, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bất ngờ mắc ung thư và qua đời vào cuối năm 2021 trong niềm tiếc thương vô hạn của đông đảo khán giả. Kể từ khi vợ ra đi, nghệ sĩ Thanh Điền khiến mọi người đau lòng vì tình cảm luôn hướng về người vợ quá cố của mình.

Sau khi Thanh Kim Huệ qua đời, nghệ sĩ Thanh Điền luôn giữ thói quen đặc biệt này dành cho vợ Dù không còn bên nhau nhưng tình cảm của nghệ sĩ Thanh Điền luôn hướng về vợ và nhớ về những câu chuyện kỷ niệm ngày xưa của hai người.

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